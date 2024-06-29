En los nueve meses que Israel lleva bombardeando Gaza sin descanso, casi 40.000 palestinos, en su mayoría niños y mujeres, han muerto bajo los ataques. Es sólo ahora ahora un plan de cese del fuego impulsado por Estados Unidos para poner fin a las hostilidades militares gana algo de fuerza, a medida que aumenta la presión de la comunidad internacional sobre el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Aunque inicialmente Tel Aviv aprobó la propuesta de EE.UU. para un alto el fuego, Netanyahu después envió mensajes contradictorios durante una entrevista con un canal de noticias de derecha el domingo. Primero insinuó que se avecinaba un final en la “fase intensa de guerra con Hamás”, pero luego también insistió en que el Ejército de Israel seguirá atacando en Gaza para erradicar al grupo de resistencia palestino. Y en algo que solo aumentó su inconsistencia, propuso llegar a un “acuerdo parcial” con Hamás.
Poco después de que se emitiera la entrevista, Netanyahu pareció retractarse de sus afirmaciones al señalar que todavía está "comprometido con la propuesta esbozada para Israel por el presidente Biden", cuyo plan recomienda un alto el fuego permanente y una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza a cambio de garantizar la liberación de todos los rehenes restantes en poder de Hamás.
El grupo de resistencia Hamás, que no da señales de doblegarse ante Tel Aviv en términos militares, acogió positivamente el plan del presidente Joe Biden “en especial su llamado a un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza, la reconstrucción y el intercambio de prisioneros”.
Sin embargo, los expertos son menos optimistas con respecto a que una tregua entre Israel y Hamás ponga fin a la agresión de Tel Aviv Gaza.
En conversación con TRT World, Sami al Arian, director del Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul, dijo: “Netanyahu no está interesado en absoluto en llegar a un acuerdo con Hamás. Por supuesto que está interesado en lograr un acuerdo parcial sabiendo muy bien que Hamás y los movimientos de resistencia nunca lo aceptarán”.
"Netanyahu no habla en serio"
Según Arian, un destacado analista palestino, a Netanyahu únicamente le interesa lograr la liberación de algunos rehenes israelíes “para complacer a ciertas personas” mediante un acuerdo parcial. "Él sabe muy bien que en el momento en que termine esta ofensiva, su gobierno estará en peligro porque, o sus aliados se retirarán de la coalición o habrá una investigación en la que lo culparán por lo que pasó el 7 de octubre".
Hamás ha señalado varias veces su posición clara de no aceptar un acuerdo parcial con Israel. "La verdadera postura de Netanyahu es evitar que se logre un acuerdo para continuar la guerra de 'genocidio' en Gaza", dijo en un comunicado Izzat al-Rishq, un alto miembro de la división política de Hamás.
En esa línea, el interés político de Netanyahu radica en “prolongar” la agresión contra Gaza tanto como sea posible, “esperando que Donald Trump sea elegido y que para entonces haya una dinámica diferente”, le explicó Arian a TRT World.
A puerta cerrada, Trump prometió apoyar la lucha de Israel contra Hamás y sus aliados. También amenazó con aplastar las protestas pro-palestinas en Estados Unidos y deportar a los manifestantes antiisraelíes.
“A menos de que el Gobierno Biden ejerza una inmensa presión sobre Netanyahu o él se enfrente a una oposición seria dentro de Israel, el primer ministro no estará dispuesto a poner fin a la guerra de Gaza”, añadió.
Idris Okuducu, analista político radicado en Beirut, tiene una opinión similar sobre la seriedad de Netanyahu a la hora de lograr un acuerdo con Hamás. “Nunca ha tomado de manera seria ningún esfuerzo de mediación proveniente de Estados Unidos o de Qatar. Tampoco considera sinceramente el actual alto el fuego, a pesar de la presión de la administración Biden”, destacó Okuducu a TRT World.
A pesar de la falta de voluntad de Netanyahu para lograr un acuerdo con Hamás, Tel Aviv y las voces proisraelíes en Estados Unidos intentan presentar la posición del grupo palestino como un obstáculo para un posible acuerdo, agregó Okuducu.
Más allá de Hamás y los palestinos, a raíz de la escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah, algunas figuras libanesas destacadas, incluido Walid Jumblatt, un líder druso que alguna vez fue jefe del Partido Socialista Progresista, también expresaron dudas sobre la honestidad de Netanyahu para comprometerse con un acuerdo de alto el fuego, comentó Okuducu.
Durante una visita reciente a Jordania, donde Jumblatt se reunió con el rey Abdullah, el líder libanés criticó la postura de Washington hacia la agresión de Gaza. "Durante nueve meses de ofensiva en Gaza, no hemos visto ningún esfuerzo estadounidense serio, excepto los intentos de mitigar el conflicto, que no han logrado nada", dijo Jumblatt.
Cambiando su objetivo a Hezbollah
Netanyahu también tocó una fibra sensible durante sus declaraciones sobre el acuerdo parcial, al sugerir que centraría la ofensiva en el frente libanés para apuntar contra Hezbollah.
"Esta es una cuestión espinosa no sólo para Israel y el Líbano, sino también para actores regionales como Irán, un país de mayoría chiita, que respalda a Hezbollah, y Arabia Saudita, un estado de mayoría sunita", señaló Okuducu. "Hay otros actores también a los que les preocupa tanto la ofensiva en Gaza como la expansión de las milicias chiítas respaldadas por Teherán en todo Oriente Medio".
Mientras Benjamín Netanyahu intenta justificar la cruel conducta de su gobierno contra los palestinos para lograr un Israel más seguro, los enfrentamientos con Hezbollah han llevado a que muchas zonas del norte de Israel ya no sean seguras y se hayan producido evacuaciones masivas, lo que ha hecho que muchos ciudadanos se cuestionen el significado de lo que es seguro.
“Desde 1948, cuando se estableció Israel, esta es la primera vez que los ataques de Hezbollah han obligado a los colonos israelíes a abandonar sus zonas. Más de 100.000 israelíes abandonaron sus hogares. Todo esto demuestra que ahora el sur de Israel es más seguro que el norte”, dijo Okuducu.
Las señales que están surgiendo desde Tel Aviv muestran que el Ejército de Israel podría iniciar una operación contra Hezbollah para garantizar que los israelíes regresen a sus áreas en el norte antes de septiembre, dice el analista. "No es realista pensar que Israel, que aún no ha logrado el éxito en la ofensiv en Gaza, logre el éxito contra Hezbollah", afirmó.
Mientras que “mucha gente dice” que Israel irá a la guerra con Hezbollah, Netanyahu no lo hará por la sencilla razón de que esto generará bajas masivas y destrucción en el lado israelí, explicó Arian.
"A veces toman acciones tontas que no deberían descartarse, pero dudo mucho de que él lo haga porque sabe que muchas zonas industriales y muchos objetivos militares serán destruidos junto con casi todas las ciudades libanesas importantes", añadió.
Los múltiples desafíos de Israel
En la brutal agresión contra Gaza, tanto Hezbollah como Israel tienen enfoques marcadamente diferentes.
Mientras Hezbollah cree que el intercambio de fuego con Tel Aviv a través de la frontera puede terminar si cesa la ofensiva de Gaza, el gobierno de Netanyahu considera que el grupo chiita libanés seguirá siendo una amenaza existencial sin importar cómo concluya su guerra con Hamás, dice Okuducu. Este dilema genera un desafío en múltiples frentes para Israel.
Tel Aviv cree firmemente que Hezbollah podría atacar a los colonos judíos en el norte de Israel, utilizando cualquier pretexto, incluso si la agresión de Gaza termina en algún momento, según Okuducu. Como resultado, el analista teme que el conflicto en el enclave pueda escalar aún más a dimensiones regionales.
Pero Okuducu advirtió que un posible conflicto terrestre con Hezbollah conlleva muchos más riesgos políticos y militares para el gobierno de Netanyahu que la agresión de Gaza, porque obligará al ejército israelí a enfrentar desafíos en múltiples frentes: Hamás, grupos libaneses y sus aliados como los hutíes de Yemen, que han estado lanzando ataques contra buques vinculados a Tel Aviv en el mar Rojo.
“Si el Gobierno de Netanyahu llega a un acuerdo de alto el fuego y Hezbollah pone fin simultáneamente a sus ataques contra el norte de Israel, eso daría una ventaja al grupo libanés, algo que Tel Aviv nunca aceptaría”, afirmó.
“A diferencia de la ofensiva contra Gaza, gran parte del público israelí respalda una posible guerra con Hezbollah”, indicó el analista.
Pero, por otro lado, Washington considera que aumentar la influencia regional de los grupos respaldados por Irán es una amenaza no sólo para Tel Aviv sino también para los intereses estadounidenses.
Este pensamiento estadounidense, añadió Okuducu, podría llevar a Tel Aviv a evaluar que Washington tal vez no se oponga a una pelea con Hezbollah, opinión confirmada por algunos funcionarios estadounidenses, que dicen que Estados Unidos defenderá a Israel contra Hezbollah en el caso de una guerra en toda regla.