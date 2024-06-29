En los nueve meses que Israel lleva bombardeando Gaza sin descanso, casi 40.000 palestinos, en su mayoría niños y mujeres, han muerto bajo los ataques. Es sólo ahora ahora un plan de cese del fuego impulsado por Estados Unidos para poner fin a las hostilidades militares gana algo de fuerza, a medida que aumenta la presión de la comunidad internacional sobre el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Aunque inicialmente Tel Aviv aprobó la propuesta de EE.UU. para un alto el fuego, Netanyahu después envió mensajes contradictorios durante una entrevista con un canal de noticias de derecha el domingo. Primero insinuó que se avecinaba un final en la “fase intensa de guerra con Hamás”, pero luego también insistió en que el Ejército de Israel seguirá atacando en Gaza para erradicar al grupo de resistencia palestino. Y en algo que solo aumentó su inconsistencia, propuso llegar a un “acuerdo parcial” con Hamás.

Poco después de que se emitiera la entrevista, Netanyahu pareció retractarse de sus afirmaciones al señalar que todavía está "comprometido con la propuesta esbozada para Israel por el presidente Biden", cuyo plan recomienda un alto el fuego permanente y una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza a cambio de garantizar la liberación de todos los rehenes restantes en poder de Hamás.

El grupo de resistencia Hamás, que no da señales de doblegarse ante Tel Aviv en términos militares, acogió positivamente el plan del presidente Joe Biden “en especial su llamado a un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza, la reconstrucción y el intercambio de prisioneros”.

Sin embargo, los expertos son menos optimistas con respecto a que una tregua entre Israel y Hamás ponga fin a la agresión de Tel Aviv Gaza.

En conversación con TRT World, Sami al Arian, director del Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul, dijo: “Netanyahu no está interesado en absoluto en llegar a un acuerdo con Hamás. Por supuesto que está interesado en lograr un acuerdo parcial sabiendo muy bien que Hamás y los movimientos de resistencia nunca lo aceptarán”.

"Netanyahu no habla en serio"

Según Arian, un destacado analista palestino, a Netanyahu únicamente le interesa lograr la liberación de algunos rehenes israelíes “para complacer a ciertas personas” mediante un acuerdo parcial. "Él sabe muy bien que en el momento en que termine esta ofensiva, su gobierno estará en peligro porque, o sus aliados se retirarán de la coalición o habrá una investigación en la que lo culparán por lo que pasó el 7 de octubre".

Hamás ha señalado varias veces su posición clara de no aceptar un acuerdo parcial con Israel. "La verdadera postura de Netanyahu es evitar que se logre un acuerdo para continuar la guerra de 'genocidio' en Gaza", dijo en un comunicado Izzat al-Rishq, un alto miembro de la división política de Hamás.

En esa línea, el interés político de Netanyahu radica en “prolongar” la agresión contra Gaza tanto como sea posible, “esperando que Donald Trump sea elegido y que para entonces haya una dinámica diferente”, le explicó Arian a TRT World.

A puerta cerrada, Trump prometió apoyar la lucha de Israel contra Hamás y sus aliados. También amenazó con aplastar las protestas pro-palestinas en Estados Unidos y deportar a los manifestantes antiisraelíes.

“A menos de que el Gobierno Biden ejerza una inmensa presión sobre Netanyahu o él se enfrente a una oposición seria dentro de Israel, el primer ministro no estará dispuesto a poner fin a la guerra de Gaza”, añadió.

Idris Okuducu, analista político radicado en Beirut, tiene una opinión similar sobre la seriedad de Netanyahu a la hora de lograr un acuerdo con Hamás. “Nunca ha tomado de manera seria ningún esfuerzo de mediación proveniente de Estados Unidos o de Qatar. Tampoco considera sinceramente el actual alto el fuego, a pesar de la presión de la administración Biden”, destacó Okuducu a TRT World.

A pesar de la falta de voluntad de Netanyahu para lograr un acuerdo con Hamás, Tel Aviv y las voces proisraelíes en Estados Unidos intentan presentar la posición del grupo palestino como un obstáculo para un posible acuerdo, agregó Okuducu.

Más allá de Hamás y los palestinos, a raíz de la escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah, algunas figuras libanesas destacadas, incluido Walid Jumblatt, un líder druso que alguna vez fue jefe del Partido Socialista Progresista, también expresaron dudas sobre la honestidad de Netanyahu para comprometerse con un acuerdo de alto el fuego, comentó Okuducu.

Durante una visita reciente a Jordania, donde Jumblatt se reunió con el rey Abdullah, el líder libanés criticó la postura de Washington hacia la agresión de Gaza. "Durante nueve meses de ofensiva en Gaza, no hemos visto ningún esfuerzo estadounidense serio, excepto los intentos de mitigar el conflicto, que no han logrado nada", dijo Jumblatt.

Cambiando su objetivo a Hezbollah