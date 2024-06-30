La Cuarta Expedición Nacional de Investigación Científica del Ártico de Türkiye llegó a Tromso, Noruega, para comenzar una misión a 71 grados de latitud norte.

El equipo se organizó bajo los auspicios de la Presidencia de Türkiye, el Ministerio de Industria y Tecnología, así como con la coordinación del Instituto de Investigación Polar TUBITAK MAM.

La delegación, formada por 11 científicos, ahora zarpará desde Tromso a bordo del barco noruego Polar Xplorer de 62 metros y llevará a cabo muestreos y estudios para 16 proyectos en 24 puntos del Océano Ártico durante aproximadamente un mes.

Los científicos investigarán las causas y los efectos del cambio climático global en zonas donde se han observado cambios rápidos en las regiones polares, especialmente en el área marina.

Los investigadores también podrán observar las similitudes o diferencias entre las dos regiones polares al comparar muestreos marinos que realizaron en el Océano Ártico durante la Octava Expedición Científica Antártida Nacional en el Polo Sur a principios de este año.

Se desarrollarán estudios sobre el aire y la atmósfera, ciencias físicas y ciencias de la vida, así como las ciencias marinas.

Los estudios buscan explicar los efectos de la crisis climática

El profesor Burcu Ozsoy, coordinador de la Cuarta Expedición Nacional de Investigación Científica del Ártico, habló con la Agencia Anadolu antes de la expedición.

"Cada año incrementamos nuestros estudios científicos en la región con nuevos proyectos. Hemos comenzado a experimentar el escenario de calentamiento de 1,5 grados del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático”, señaló.

En esa línea afirmó que “con los estudios que realizaremos entenderemos mejor cuáles son estos efectos en el Ártico”.