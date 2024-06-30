La Cuarta Expedición Nacional de Investigación Científica del Ártico de Türkiye llegó a Tromso, Noruega, para comenzar una misión a 71 grados de latitud norte.
El equipo se organizó bajo los auspicios de la Presidencia de Türkiye, el Ministerio de Industria y Tecnología, así como con la coordinación del Instituto de Investigación Polar TUBITAK MAM.
La delegación, formada por 11 científicos, ahora zarpará desde Tromso a bordo del barco noruego Polar Xplorer de 62 metros y llevará a cabo muestreos y estudios para 16 proyectos en 24 puntos del Océano Ártico durante aproximadamente un mes.
Los científicos investigarán las causas y los efectos del cambio climático global en zonas donde se han observado cambios rápidos en las regiones polares, especialmente en el área marina.
Los investigadores también podrán observar las similitudes o diferencias entre las dos regiones polares al comparar muestreos marinos que realizaron en el Océano Ártico durante la Octava Expedición Científica Antártida Nacional en el Polo Sur a principios de este año.
Se desarrollarán estudios sobre el aire y la atmósfera, ciencias físicas y ciencias de la vida, así como las ciencias marinas.
Los estudios buscan explicar los efectos de la crisis climática
El profesor Burcu Ozsoy, coordinador de la Cuarta Expedición Nacional de Investigación Científica del Ártico, habló con la Agencia Anadolu antes de la expedición.
"Cada año incrementamos nuestros estudios científicos en la región con nuevos proyectos. Hemos comenzado a experimentar el escenario de calentamiento de 1,5 grados del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático”, señaló.
En esa línea afirmó que “con los estudios que realizaremos entenderemos mejor cuáles son estos efectos en el Ártico”.
El profesor Ersan Basar, líder de la expedición, dijo: "Este año hay 16 proyectos de ciencias marinas. También hay un científico búlgaro y un chileno en nuestra expedición".
"Después de salir de Tromso en barco, completaremos nuestra expedición en Longyearbyen, en el archipiélago de Svalbard, y regresaremos a nuestro país en avión”, detalló.
"Durante nuestra expedición se están realizando muchos proyectos en el campo de las ciencias marinas. Una vez recopilados los datos y muestras relacionados con estos proyectos, los llevaremos a los laboratorios y los examinaremos", completó.
Proyectos científicos en el espacio
Tras destacar que Türkiye organiza cada año expediciones científicas en el polo sur de la Antártida y en el polo norte del Ártico, subrayó: "Estos proyectos se realizan con estudios bilaterales. Los científicos llevan a cabo algunos de sus proyectos tanto en el Ártico como en la Antártida al mismo tiempo. Esto nos permite ver los cambios en la región polar más fácilmente”.
"Al mismo tiempo, algunas de nuestras investigaciones en el ámbito espacial se realizan en la Antártida. Llevamos a cabo proyectos científicos en el espacio, en las regiones polares del sur y del norte", añadió.
Antes de zarpar, el grupo de científicos recibió formación a bordo del barco de investigación.
Dogac Baybars Isiler, líder adjunto de la expedición, destacó la importancia del entrenamiento y dijo: "En el barco, proporcionamos entrenamiento de supervivencia en el mar. Antes de que el barco comience a navegar, esperamos que todos los participantes de la expedición estén preparados para las condiciones del barco y del océano, así como para dominar las normas de seguridad.
"En este contexto ya se ha impartido formación sobre trajes de inmersión. El objetivo principal es que todos los participantes en la expedición comprendan perfectamente todas las normas de seguridad y tengan la capacidad de aplicarlas en una posible situación", dijo Isiler.