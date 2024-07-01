Se agota el tiempo para los hospitales y las máquinas de oxígeno en toda Gaza: solo tienen reservas para seguir funcionando hasta este martes debido a la escasez de combustible que ha causado la brutal agresión de Israel en el enclave, advirtió el Ministerio de Salud local.
Las autoridades de Gaza explicaron en un comunicado que, por las restricciones israelíes a la entrada de combustible, "los hospitales, centros de salud y estaciones de oxígeno que quedan" dejarán de operar. En el enclave tampoco hay electricidad, cuyo suministro fue interrumpido por el Gobierno de Benjamín Netanyahu desde octubre del año pasado.
En este sentido, detallaron que las reservas de combustible están casi agotadas, "a pesar de las estrictas medidas de austeridad implementadas por el ministerio para conservar las provisiones durante el mayor tiempo posible, dadas las cantidades insuficientes disponibles para el funcionamiento".
Hossam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de Gaza, aseguró el viernes que el centro cesaría sus operaciones de manera inminente debido a la escasez de combustible necesario para sus generadores eléctricos.
“Si no se asegura el combustible en unas horas, nos veremos obligados a anunciar el cierre del único hospital en el norte de Gaza, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, incluidos los niños de la sala de pediatría", indicó.
En este marco, el Ministerio de Salud instó a "todas las organizaciones internacionales y humanitarias pertinentes a intervenir rápidamente suministrando el combustible, así como generadores eléctricos y repuestos necesarios para el mantenimiento".
Además de impedir el ingreso de combustible, Israel ha impuesto un bloqueo de alimentos, agua potable y medicinas, entre otros suministros que los palestinos necesitan de forma urgente.
Desde el 7 de octubre, la ofensiva israelí sobre Gaza ha matado casi 37.900 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y casi 87.000 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu no acató una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, así como una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de permitir el paso de ayuda humanitaria.
Asimismo, Israel está acusado de genocidio ante la CIJ, cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de que fuera invadida el 6 de mayo.