ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Alertan que hospitales de Gaza dejarán de operar en 24 horas
El Ministerio de Salud en Gaza advirtió que los generadores de los hospitales no podrán seguir operando por falta de combustible, lo que pone en peligro la vida de miles de pacientes, incluidos niños.
Alertan que hospitales de Gaza dejarán de operar en 24 horas
Los pacientes en Gaza se ven privados del tratamiento médico necesario debido a la crisis eléctrica y la falta de medicación. / Foto: AA.
1 de julio de 2024

Se agota el tiempo para los hospitales y las máquinas de oxígeno en toda Gaza: solo tienen reservas para seguir funcionando hasta este martes debido a la escasez de combustible que ha causado la brutal agresión de Israel en el enclave, advirtió el Ministerio de Salud local.

Las autoridades de Gaza explicaron en un comunicado que, por las restricciones israelíes a la entrada de combustible, "los hospitales, centros de salud y estaciones de oxígeno que quedan" dejarán de operar. En el enclave tampoco hay electricidad, cuyo suministro fue interrumpido por el Gobierno de Benjamín Netanyahu desde octubre del año pasado.

En este sentido, detallaron que las reservas de combustible están casi agotadas, "a pesar de las estrictas medidas de austeridad implementadas por el ministerio para conservar las provisiones durante el mayor tiempo posible, dadas las cantidades insuficientes disponibles para el funcionamiento".

RelacionadoEl alto precio que pagan los niños en Gaza: muerte, hambre y desaparición

Hossam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de Gaza, aseguró el viernes que el centro cesaría sus operaciones de manera inminente debido a la escasez de combustible necesario para sus generadores eléctricos.

“Si no se asegura el combustible en unas horas, nos veremos obligados a anunciar el cierre del único hospital en el norte de Gaza, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, incluidos los niños de la sala de pediatría", indicó.

Recomendados

En este marco, el Ministerio de Salud instó a "todas las organizaciones internacionales y humanitarias pertinentes a intervenir rápidamente suministrando el combustible, así como generadores eléctricos y repuestos necesarios para el mantenimiento".

Además de impedir el ingreso de combustible, Israel ha impuesto un bloqueo de alimentos, agua potable y medicinas, entre otros suministros que los palestinos necesitan de forma urgente.

Desde el 7 de octubre, la ofensiva israelí sobre Gaza ha matado casi 37.900 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y casi 87.000 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu no acató una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, así como una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de permitir el paso de ayuda humanitaria.

Asimismo, Israel está acusado de genocidio ante la CIJ, cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de que fuera invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar