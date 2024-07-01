Se agota el tiempo para los hospitales y las máquinas de oxígeno en toda Gaza: solo tienen reservas para seguir funcionando hasta este martes debido a la escasez de combustible que ha causado la brutal agresión de Israel en el enclave, advirtió el Ministerio de Salud local.

Las autoridades de Gaza explicaron en un comunicado que, por las restricciones israelíes a la entrada de combustible, "los hospitales, centros de salud y estaciones de oxígeno que quedan" dejarán de operar. En el enclave tampoco hay electricidad, cuyo suministro fue interrumpido por el Gobierno de Benjamín Netanyahu desde octubre del año pasado.

En este sentido, detallaron que las reservas de combustible están casi agotadas, "a pesar de las estrictas medidas de austeridad implementadas por el ministerio para conservar las provisiones durante el mayor tiempo posible, dadas las cantidades insuficientes disponibles para el funcionamiento".

Hossam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de Gaza, aseguró el viernes que el centro cesaría sus operaciones de manera inminente debido a la escasez de combustible necesario para sus generadores eléctricos.

“Si no se asegura el combustible en unas horas, nos veremos obligados a anunciar el cierre del único hospital en el norte de Gaza, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, incluidos los niños de la sala de pediatría", indicó.