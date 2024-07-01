La extrema derecha de Francia obtuvo una victoria significativa en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias celebradas este domingo: el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN), se llevó la mayoría de los votos. En contraste, el partido del presidente Emmanuel Macron quedó en tercer lugar, detrás de la izquierda, lo que representa un fracaso para su gobierno, que buscaba recuperar la confianza del electorado.

Aunque se trata de un resultado significativo, este no es definitivo hasta que se realice la segunda vuelta electoral, que será el domingo 7 de julio. Por lo tanto, aún no está claro si el partido de extrema derecha de Le Pen logrará una mayoría absoluta de escaños en la cámara baja de la Asamblea Nacional o si obtendrá el puesto de primer ministro.

Los resultados los lideró el partido RN con alrededor del 33% de los votos. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular alcanzó el 28%, mientras que la coalición “Juntos” de Macron obtuvo el 20%.

"Necesitamos una mayoría absoluta", sostuvo Le Pen ante sus simpatizantes tras conocer los resultados. Y añadió que “la gente desea pasar de página después de siete años de un gobierno desdeñoso y corrosivo".

Las votaciones, realizadas tres semanas después de una intensa campaña electoral, tuvieron la mayor tasa de participación electoral en más de cuatro décadas: el 67,5%, una cifra que contrasta con la de 2022, que fue tan solo del 47,5%.

Estas elecciones se realizan después de que Macron anunciara que iba a convocar elecciones anticipadas, tras la victoria de la extrema derecha sobre fuerzas centristas en las elecciones al Parlamento Europeo de junio. La decisión desconcertó incluso a algunos aliados, sumió al país en la agitación política y generó incertidumbre en la segunda economía más grande de Europa.

Lo que viene

Para completar el proceso electoral, los franceses volverán a las urnas el próximo domingo. La votación de dos vueltas podría poner a la extrema derecha al frente del Gobierno francés por primera vez desde la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, le daría al jefe del partido RN, Jordan Bardella de 28 años, la posibilidad de formar gobierno y así Francia se sumaría a la lista de países de la Unión Europea gobernados por esta tendencia, como el caso de Italia.

Esto crearía un tenso período de "cohabitación" con Macron, quien ha prometido cumplir su mandato hasta 2027, aunque Bardella ha dicho que sólo formará gobierno si el RN gana una mayoría absoluta en las elecciones.

Ahora, la contienda no ha terminado. El propio sistema electoral vuelve incierta la composición final de la Asamblea Nacional, donde los tres bloques surgidos de las elecciones de 2022 continuarán, pero con una nueva relación de fuerzas.

En estas elecciones se eligen a los 557 diputados de la Asamblea Nacional, uno por cada circunscripción, quienes ocuparán sus cargos por 5 años.

Sin embargo, para que un candidato gane el escaño en la primera vuelta debe obtener más del 50% de los votos. Si ninguno lo logra, hay una segunda ronda, en la cual podrán competir todos los que hayan conseguido el 12,5% o más, lo cual reduce la contienda por lo general a dos o tres candidatos.

