Türkiye está en proceso de implementar su primera regulación para los llamados criptoactivos.

El Parlamento turco aprobó a finales de junio un proyecto de ley sobre criptomonedas que entrará en vigor después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan firme la legislación y esta se publique en el Boletín Oficial.

La propuesta aborda varios asuntos de los criptoservicios, incluida la definición de lo que se considerarán criptoactivos, además de establecer amplias obligaciones que incluyen licencias, prevención de abuso de mercado y contratos formales por escrito con los clientes.

La Junta de Mercados de Capitales (SPK), agencia reguladora y supervisora ​​de finanzas de Türkiye, tendrá autorización para emitir instrumentos del mercado de capitales como criptoactivos.

La junta también establecerá pautas y directrices para la clasificación de criptoactivos, mientras que el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TUBİTAK) determinará los criterios para sistemas de información e infraestructuras tecnológicas.

La nueva regulación también forma parte de los esfuerzos de Türkiye para cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras su inclusión en la "lista gris" de esa organización en el año 2021.

Estos esfuerzos ya dieron resultado, cuando el pasado viernes a Türkiye la retiraron de la lista gris, gracias a las estrictas medidas que adoptó para abordar cuestiones como el blanqueo de capital.