Türkiye está en proceso de implementar su primera regulación para los llamados criptoactivos.
El Parlamento turco aprobó a finales de junio un proyecto de ley sobre criptomonedas que entrará en vigor después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan firme la legislación y esta se publique en el Boletín Oficial.
La propuesta aborda varios asuntos de los criptoservicios, incluida la definición de lo que se considerarán criptoactivos, además de establecer amplias obligaciones que incluyen licencias, prevención de abuso de mercado y contratos formales por escrito con los clientes.
La Junta de Mercados de Capitales (SPK), agencia reguladora y supervisora de finanzas de Türkiye, tendrá autorización para emitir instrumentos del mercado de capitales como criptoactivos.
La junta también establecerá pautas y directrices para la clasificación de criptoactivos, mientras que el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TUBİTAK) determinará los criterios para sistemas de información e infraestructuras tecnológicas.
La nueva regulación también forma parte de los esfuerzos de Türkiye para cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras su inclusión en la "lista gris" de esa organización en el año 2021.
Estos esfuerzos ya dieron resultado, cuando el pasado viernes a Türkiye la retiraron de la lista gris, gracias a las estrictas medidas que adoptó para abordar cuestiones como el blanqueo de capital.
Amplias obligaciones y multas altas
El nuevo proyecto de ley establece que las plataformas de criptos deberán obtener autorización de la Junta de Mercados de Capitales para operar legalmente en el país. Los proveedores de servicios que actualmente operan en Türkiye deberán solicitar una licencia en el plazo de un mes a partir de la promulgación de la ley, o declarar su liquidación en un plazo de tres meses.
Los proveedores no autorizados se enfrentarán a entre tres y cinco años de prisión y cuantiosas multas. Si los miembros de la junta directiva u otros funcionarios de un proveedor de servicios de criptomonedas cometen malversación de fondos se enfrentarán a entre 8 y 14 años de prisión y sanciones significativas.
Además, los proveedores de criptomonedas también deben implementar e informar medidas como incautaciones y otras acciones de cumplimiento legal, y garantizar que las transferencias de fondos de los clientes sean accesibles y rastreables por parte de las autoridades legales.
Los cajeros automáticos de criptomonedas, que permiten realizar conversiones entre efectivo y criptoactivos, también deberán ser cerrados en un plazo de tres meses a partir de la promulgación de la ley. Las autoridades cerrarán los cajeros automáticos que no cumplan con la normativa.
Asimismo, la comisión designará instituciones independientes para realizar auditorías de sistemas financieros y de información de proveedores de servicios criptográficos.