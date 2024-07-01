La temporada de huracanes en el Océano Atlántico acaba de empezar y las alarmas ya se encendieron en varios países del Caribe: Beryl, el primer huracán de este período que se extiende hasta noviembre, se fortaleció rápidamente a la categoría 4 de 5. Eso quiere decir, en palabras simples, que cuando toque tierra la intensidad de sus vientos puede destruir ciudades enteras, producir olas mortales de más de tres metros, causar inundaciones catastróficas y dejar inhabitables grandes áreas de tierra.

Por eso, al actualizar sobre la intensificación de Beryl con vientos sostenidos de 215 km/h este lunes, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. advirtió que es “extremadamente peligroso”. Y pidió a los residentes que atiendan las instrucciones de las agencias de emergencia por las condiciones potencialmente letales que puede producir la tormenta tropical.

Se espera que Beryl toque tierra en las Islas de Barlovento este lunes. Había advertencias de huracán vigentes para Barbados, Santa Lucía, Granada, Tobago y San Vicente y las Granadinas.

El potencial destructor de este huracán es muy serio. Beryl ya ha marcado récords y no solo por ser el primero de la temporada. Empezando porque sólo tardó 42 horas –menos de dos días– en fortalecerse desde una depresión tropical hasta convertirse en un gran huracán, algo que sólo han logrado en el Atlántico otros seis ciclones en la historia, dijo el experto en huracanes Sam Lillo.

Luego Beryl adquirió más potencia, convirtiéndose en el huracán de categoría 4 que se ha registrado más pronto en la temporada, superando al huracán Dennis, que se fortaleció a tormenta de categoría 4 el 8 de julio de 2005, dijo Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas de tormentas.

A eso se suma que es el primer “gran huracán que jamás se ha producido al este de las Antillas Menores en junio, según Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Ahora, ¿qué significa que sea un “gran huracán”? Esta es la denominación que los meteorólogos les dan a los huracanes con vientos sostenidos superiores a 178 km/h (categoría 3), 210 km/h (categoría 4) y 252 km/h (categoría 5, la más intensa de todas), de acuerdo a la Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA).

La velocidad de los vientos de una tormenta tropical –que cuando alcanza los 120 km/h se convierte en huracán– es lo que los expertos vigilan de cerca para poder determinar el daño potencial y su magnitud cuando toque tierra. En una categoría 4, señala la NOAA, “se producirán daños catastróficos”, en la que la mayoría “de los árboles serán derrumbados o arrancados de raíz y los postes eléctricos serán derribados. Los árboles caídos y los postes eléctricos aislarán las zonas residenciales”. También es un escenario en el que “los cortes de energía durarán semanas o posiblemente meses”.

"Beryl es un huracán extremadamente peligroso y raro para esta época del año en esta área", advirtió el experto Lowry en una entrevista telefónica. "Inusual es quedarse corto. Beryl ya es un huracán histórico y aún no ha tocado tierra". E insistió "esta es una amenaza seria, una amenaza muy seria".

¿Cómo se forman y se intensifican los huracanes?

Los huracanes son fenómenos meteorológicos que absorben el calor de las aguas tropicales para alimentar su fuerza. Ahí está la clave de cómo se forman y se intensifican.

“Los huracanes se forman sobre el océano y a menudo comienzan como una onda tropical, un área de baja presión que se mueve a través de los trópicos ricos en humedad, posiblemente aumentando la actividad de lluvias y tormentas eléctricas”, explicó la NOAA.