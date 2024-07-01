ASIA
3 MIN DE LECTURA
Talibanes piden fin de sanciones internacionales contra Afganistán
Autoridades talibanas instaron a la comunidad internacional a reevaluar sus sanciones financieras y bancarias contra Afganistán durante una cumbre organizada por la ONU en Qatar.
Talibanes piden fin de sanciones internacionales contra Afganistán
Autoridades talibanas participaron de una conferencia organizada por la ONU sobre Afganistán. / Foto: AFP
1 de julio de 2024

Representantes talibanes participaron por primera vez en una cumbre organizada por la ONU en Qatar, durante la cual pidieron a la comunidad internacional poner fin a las sanciones económicas impuestas contra Afganistán.

Zakir Jalaly, alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores afgano, anunció que el gobierno talibán asistía al encuentro con el objetivo de abordar las "sanciones financieras y bancarias", y los "desafíos" que plantean para la economía del país.

Luego, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid señaló ante enviados y funcionarios de la ONU que “los afganos se preguntan por qué están siendo atacados en grupo, sobre la base de sanciones unilaterales y multilaterales".

En este sentido, cuestionó que las sanciones actuales sean “justas”, teniendo en cuenta que se aplican luego de casi “medio siglo de guerras e inseguridad como resultado de invasiones e interferencias extranjeras”.

Estas conversaciones, impulsadas por la ONU en mayo de 2023, buscan aumentar la coordinación internacional con las autoridades talibanas, principalmente respecto a cuestiones económicas y a la lucha contra el narcotráfico.

Desde que los talibanes regresaron al poder, la comunidad internacional debate la manera en que debe acercarse al gobierno talibán de Kabul, aún no reconocido oficialmente por ningún otro Estado. Esto se debe principalmente a las restricciones que impuso sobre las mujeres, calificadas como "segregación de género" por la ONU.

Recomendados
RelacionadoAbogado australiano condenado por filtrar datos sobre guerra en Afganistán

En los últimos días, se desató una polémica respecto a la composición de la delegación talibana que asistió a la cumbre, ya que no contó con representantes de la sociedad civil ni de grupos de derechos de las mujeres.

Las autoridades talibanas aseguraron en reiteradas ocasiones que los derechos de todos los ciudadanos están garantizados por la ley islámica.

En este marco, el portavoz Mujahid argumentó que los diplomáticos deberían "encontrar formas de interacción y entendimiento en lugar de confrontación", a pesar de las diferencias "naturales" respecto a la política.

También aseguró que "el Emirato Islámico de Afganistán también está interesado en colaborar de manera constructiva con las naciones occidentales". Y añadió: "Como cualquier estado soberano, defendemos ciertos valores religiosos y culturales y aspiraciones públicas que deben ser reconocidas".

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Xi elogia autosuficiencia de Türkiye y plantea fortalecer sinergia con Iniciativa del Corredor Medio
¿Qué implica presencia de Erdogan en cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China?
Por Abhishek G Bhaya
Erdogan aterriza en China para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái 2025
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Putin y Trump, frente a frente: ¿qué posturas y expectativas llevan a la reunión en Alaska?
Brasil, China y Rusia apuntan a reforzar su cooperación bajo la sombra de aranceles de EE.UU.
Armenia celebra acuerdo “histórico” con Azerbaiyán, un paso clave para la normalización con Türkiye
Azerbaiyán y Armenia firman acuerdo histórico que pone fin a décadas de conflicto
Alerta en Latinoamérica por riesgo de tsunami tras terremoto de 8,8 en Rusia
EE.UU. y China libran la batalla marítima global: ¿qué implica esto para los puertos y los mares?
Por Alfonso Insuasty Rodríguez
China recibe a ministros de Defensa de Rusia e Irán en medio de las crecientes tensiones globales
Visado y tránsito más flexibles: así sigue China acercándose a Latinoamérica
Por Daniel Morales Ruvalcaba
¿China realmente “prohibió” las exportaciones de tierras raras?
Por Saad Hasan
China y Estados Unidos se disputan la influencia sobre América Latina: lo que está en juego
Por Esteban Actis
EE.UU. revocará visas de estudiantes chinos, mientras Beijing dice que medida es “discriminatoria”
La prohibición de los talibanes al opio: ¿es posible una transformación genuina?
Por Ata Şahit