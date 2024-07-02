La fracasada maniobra militar en La Paz profundizó aún más la ruptura entre Evo Morales y Luis Arce interior del Movimiento al Socialismo (MAS, en el seno del oficialismo,

Con los tanques militares a las puertas de palacio de gobierno, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se comunicó con Evo Morales, su antiguo aliado, para prevenirlo sobre un golpe en curso. Pero los aires de tregua entre los dos líderes de izquierda se disiparon rápidamente.

Por el contrario, la fracasada maniobra militar profundizó aún más la ruptura en el seno del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2025, y sumió al país en la confusión, según analistas.

Morales pasó de celebrar el fracaso del alzamiento militar del pasado miércoles a señalar a Arce de haber mentido al mundo con un "autogolpe".

Una paradoja teniendo en cuenta que la izquierda en Bolivia, y en América Latina en general, ha repudiado a una sola voz los golpes militares que marcaron la historia de la región en el siglo XX.

"Esta sensación de que un enemigo externo podía unificar a las facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha diluido", señaló a la agencia AFP María Teresa Zagada, analista de la Universidad Mayor de San Simón, que es estatal.

Y "lo que ha hecho este evento es poner al descubierto justamente esta enorme división", que va a marcar las elecciones que se avecinan, agregó la experta.

Relacionado Fracasa en Bolivia un intento de golpe de Estado

La llamada sobre el golpe

Después de meses sin comunicación, al menos públicamente, Arce llamó a Morales para advertirle sobre la sublevación de los comandantes de las Fuerzas Armadas, a la cabeza del jefe del Ejército, el general Juan José Zúñiga.

Tropas y blindados se desplegaron por varias horas frente al palacio que comunica con el despacho presidencial, en el centro de La Paz.

En el momento de mayor tensión, uno de los tanques intentó derribar una de las puertas metálicas por las que finalmente ingresó Zúñiga. El presidente lo encaró en la entrada, nombró una nueva cúpula militar y los militares se replegaron.

Zúñiga fue detenido junto a otros 20 militares activos, en retiro y civiles.

"Estaba claro que venían por mí, pero me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales", señaló Arce a propósito de la llamada a su antiguo jefe, con quien trabajó como ministro de Economía durante sus tres mandatos (2006-2019).

El exmandatario confirmó el breve contacto telefónico.