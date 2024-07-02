Una relatora de la ONU instó al régimen de Siria a implementar las medidas provisionales que ordenó la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y tomar medidas para erradicar todas las formas de tortura y malos tratos en el país.

"Me alarman los informes que indican que todavía se practica la tortura a gran escala en Siria", advirtió este lunes Alice Jill Edwards, relatora especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

"Esto ocurre a pesar de la orden muy clara de la CIJ de poner fin a la tortura de inmediato", dijo Edwards. Luego agregó: "Más de seis meses después, no hay ninguna señal de que se esté abordando el problema de la tortura en el país".

El máximo tribunal de la ONU emitió medidas provisionales el pasado 16 de noviembre, en las que le ordenó a Siria tomar todas las acciones necesarias para prevenir actos de tortura al tiempo que instruyó al régimen a garantizar que nadie bajo su control pueda cometer tales actos y que se preserve la evidencia de las denuncias.

"La información disponible indica que la tortura sigue practicándose ampliamente, con flagrante desprecio por la vida y la salud física y psicológica de miles de personas que se encuentran en centros de detención operados por el régimen sirio", afirmó la relatora.

La CIJ impuso las medidas provisionales a raíz de una solicitud conjunta de Canadá y los Países Bajos contra Siria por presuntas violaciones y falta de cumplimento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la que son parte los tres estados.

La solicitud, que aún examina la CIJ, contiene numerosas denuncias de trato inhumano a detenidos, condiciones insalubres en lugares de detención y otras formas de tortura o malos tratos, incluida la tortura sexual y el abuso contra niños.

También se documentó el uso de armas químicas prohibidas internacionalmente, que han causado numerosas muertes, heridos y graves sufrimientos físicos y mentales a los afectados.

La relatora denunció que, a pesar de haber presentado unas 30 comunicaciones al régimen de Bashar al Asad desde el año 2011 sobre denuncias de torturas y malos tratos, sólo ocho han tenido respuesta de las autoridades sirias hasta la fecha.

La tortura en Siria

Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia sirios, además de otras autoridades estatales, han perpetrado torturas y otros malos tratos durante décadas, según ha documentado el monitoreo de la Red Siria de Derechos Humanos.

“Desde el comienzo de las protestas en 2011, el país ha sido testigo de un aumento sin precedentes en las campañas de represión por parte de las fuerzas de seguridad y un aumento exponencial de las violaciones graves de los derechos humanos”, se lee en el informe “‘Esto rompe lo humano’: tortura, enfermedad y muerte en las cárceles de Siria” de la organización Amnistía Internacional.