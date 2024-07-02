El Gobierno de Venezuela planea reanudar las negociaciones con Estados Unidos esta misma semana, anunció el presidente Nicolás Maduro, cuando falta menos de un mes para las anticipadas elecciones en el país.
Maduro, que aspira a un tercer mandato, busca que Washington suspenda las devastadoras sanciones económicas que le ha impuesto a Venezuela durante la última década. El diálogo fue catalogado como “urgente” por Maduro, según expresó en su programa semanal de televisión.
La administración de Biden no respondió de inmediato a una solicitud para comentar al respecto.
"He recibido la propuesta durante dos meses seguidos del gobierno de Estados Unidos de restablecer el diálogo", detalló Maduro.
"Después de pensarlo durante dos meses, he aceptado y el próximo miércoles se reanudarán las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para cumplir con los acuerdos firmados en Qatar y restablecer los términos del diálogo urgente".
Amenaza a las perspectivas de reelección
El Gobierno de Maduro mantuvo conversaciones paralelas con la administración Biden y con la coalición opositora Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos.
Pero la iniciativa se suspendió porque Maduro incumplió sus promesas, incluida la de mejorar las condiciones antes de las elecciones, y el gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de no cumplir partes de los acuerdos.
Algunas negociaciones con Estados Unidos se realizaron en Qatar. No quedó claro dónde se llevará a cabo la última ronda de diálogo.
Las elecciones del 28 de julio se perfilan como el mayor desafío que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha enfrentado en sus 25 años de dominio que comenzaron cuando el fallecido Hugo Chávez asumió la presidencia.
Diez candidatos, entre ellos Maduro, estarán en las boletas electorales. El único contendiente con posibilidades reales de derrotar al presidente es Edmundo González Urrutia, quien representa a la coalición opositora Plataforma Unitaria.
El año pasado, Maduro llegó a un acuerdo con la coalición opositora para trabajar por una mejora de las condiciones para unas elecciones libres y justas. El ascenso de la líder opositora María Corina Machado también se considera una amenaza para sus perspectivas de reelección.
Estados Unidos concedió al Gobierno de Maduro un alivio de las sanciones a sus sectores estatales de petróleo, gas y minería después de que firmara el acuerdo con la oposición.
Pero luego Washington puso freno al levantamiento de las sanciones, mientras el partido gobernante de Maduro continuó utilizando su poder sobre las instituciones gubernamentales para inclinar la balanza a su favor, incluso bloqueando la candidatura de Machado.
La sustituta elegida por María Corina Machado también fue excluida de las candidaturas electorales. Ella y la coalición ahora respaldan al exdiplomático Edmundo González.