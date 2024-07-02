El Gobierno de Venezuela planea reanudar las negociaciones con Estados Unidos esta misma semana, anunció el presidente Nicolás Maduro, cuando falta menos de un mes para las anticipadas elecciones en el país.

Maduro, que aspira a un tercer mandato, busca que Washington suspenda las devastadoras sanciones económicas que le ha impuesto a Venezuela durante la última década. El diálogo fue catalogado como “urgente” por Maduro, según expresó en su programa semanal de televisión.

La administración de Biden no respondió de inmediato a una solicitud para comentar al respecto.

"He recibido la propuesta durante dos meses seguidos del gobierno de Estados Unidos de restablecer el diálogo", detalló Maduro.

"Después de pensarlo durante dos meses, he aceptado y el próximo miércoles se reanudarán las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para cumplir con los acuerdos firmados en Qatar y restablecer los términos del diálogo urgente".

Amenaza a las perspectivas de reelección

El Gobierno de Maduro mantuvo conversaciones paralelas con la administración Biden y con la coalición opositora Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos.

Pero la iniciativa se suspendió porque Maduro incumplió sus promesas, incluida la de mejorar las condiciones antes de las elecciones, y el gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de no cumplir partes de los acuerdos.