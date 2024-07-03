El grupo hutí de Yemen reivindicó este martes un ataque con misiles de crucero en Haifa, en el norte de Israel.

“En apoyo del pueblo palestino oprimido, nuestras fuerzas, en cooperación con la Resistencia Islámica Iraquí, llevaron a cabo una operación militar conjunta”, indicó Yahya Saree, portavoz militar del grupo.

Asimismo, señaló que la operación tuvo como objetivo “una ubicación esencial en Haifa con varios misiles de crucero y logró con éxito sus objetivos”, sin proporcionar detalles.

Al momento, Israel no ha emitido comentarios sobre estas declaraciones.

Desde el comienzo de la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza, los hutíes han atacado buques de carga en el Mar Rojo pertenecientes a empresas israelíes u operadas por ellas, o que transportan mercancías hacia ese país.

Ante la creciente tensión debido a los ataques aéreos de Estados Unidos y el Reino Unido contra los sitios hutíes en Yemen, el grupo declaró que consideraba que todos los barcos estadounidenses y británicos eran objetivos militares legítimos.

El Mar Rojo es una de las rutas marítimas más utilizadas del mundo para el transporte de petróleo y combustible.

¿Quiénes son los hutíes?

Los hutíes son un grupo político y militar insurgente que surgió en Yemen en la década de 1990 como oposición al gobierno de Ali Abdulah Saleh, y a la influencia de Arabia Saudí y Estados Unidos sobre Yemen.

La organización fue fundada por el clérigo zaidí Hussein Badreddin al-Houthi, también exmiembro de la Asamblea de Representantes de Yemen.