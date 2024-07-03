ORIENTE MEDIO
Los hutíes de Yemen reivindican un ataque con misiles al norte de Israel
El grupo yemení aseguró haber atacado un “objetivo vital” en Haifa con misiles de crucero.
Los hutíes son un grupo que surgió en Yemen en la década de 1990. / Foto: AA
3 de julio de 2024

El grupo hutí de Yemen reivindicó este martes un ataque con misiles de crucero en Haifa, en el norte de Israel.

“En apoyo del pueblo palestino oprimido, nuestras fuerzas, en cooperación con la Resistencia Islámica Iraquí, llevaron a cabo una operación militar conjunta”, indicó Yahya Saree, portavoz militar del grupo.

Asimismo, señaló que la operación tuvo como objetivo “una ubicación esencial en Haifa con varios misiles de crucero y logró con éxito sus objetivos”, sin proporcionar detalles.

Al momento, Israel no ha emitido comentarios sobre estas declaraciones.

Desde el comienzo de la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza, los hutíes han atacado buques de carga en el Mar Rojo pertenecientes a empresas israelíes u operadas por ellas, o que transportan mercancías hacia ese país.

Ante la creciente tensión debido a los ataques aéreos de Estados Unidos y el Reino Unido contra los sitios hutíes en Yemen, el grupo declaró que consideraba que todos los barcos estadounidenses y británicos eran objetivos militares legítimos.

El Mar Rojo es una de las rutas marítimas más utilizadas del mundo para el transporte de petróleo y combustible.

¿Quiénes son los hutíes?

Los hutíes son un grupo político y militar insurgente que surgió en Yemen en la década de 1990 como oposición al gobierno de Ali Abdulah Saleh, y a la influencia de Arabia Saudí y Estados Unidos sobre Yemen.

La organización fue fundada por el clérigo zaidí Hussein Badreddin al-Houthi, también exmiembro de la Asamblea de Representantes de Yemen.

El zaidismo es una rama del islam chiita que solo existe en Yemen. Es diferente a la rama mayoritaria conocida como chiismo duodecimano, predominante en Líbano, Iraq, Irán, Bahréin y Azerbaiyán. Si bien no hay estadísticas oficiales, se estima que al menos el 30% de la población de Yemen es zaidí.

En este marco, cuando en 2011 estallaron protestas en el país, el entonces presidente Ali Abdulah Saleh se vio obligado a dejar el cargo y fue sucedido por Abd Rabbuh Mansur al-Hadi.

Pero la situación económica y de seguridad del país más pobre de la Península Arábiga siguió deteriorándose, lo que permitió a los hutíes convertirse en una alternativa al nuevo gobierno.

En septiembre de 2014, este grupo tomó el control de la capital, Saná, y amplió su influencia en el oeste y el centro del país, anunciado la disolución del Parlamento y la caída del Gobierno de Hadi, quien huyó a Arabia Saudí.

Desde entonces, el grupo yemení tiene un conflicto abierto con Riyadh.

Por otro lado, desde 2011 los hutíes cuentan con el apoyo económico y militar de Irán.

La guerra, que continúa hasta el presente, ha provocado severa crisis humanitaria, generando una crisis económica y dejaron a millones de personas bajo el umbral de la pobreza y al borde de la hambruna.

Tras el estallido de la ofensiva de Israel sobre Gaza, los hutíes empezaron a disparar misiles hacia Israel y a atacar barcos en las costas de Yemen sobre el Mar Rojo. Afirman que lo hacen en solidaridad con los palestinos.

Como respuesta, en diciembre de 2023 se creó una coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido. La coalición lanzó la Operación Guardián de la Prosperidad y desde entonces han bombardeado diferentes objetivos en Yemen con el objetivo de destruir las capacidades militares del grupo, que consideran como “una amenaza a la economía internacional”.

FUENTE:TRT Español y agencias
