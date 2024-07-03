Mientras la tensión entre Líbano e Israel continúa escalando, desde el grupo libanés Hezbollah aseguraron que el único camino seguro hacia un cese del fuego en la frontera es un alto el fuego total en Gaza.

"Si hay un alto el fuego en Gaza, nos detendremos sin discusión alguna", afirmó el martes el líder adjunto de Hezbollah, Naim Kassem.

Sin embargo, aclaró que si Israel reduce sus operaciones militares pero sin retirarse de Gaza ni firmar un acuerdo formal, las implicaciones para el conflicto en la frontera con Líbano son “menos claras”. Y añadió que “no puede garantizar cuál sería la reacción de Hezbollah si ocurriese “una mezcla entre alto el fuego y no alto el fuego, entre guerra y no guerra” en el enclave asediado.

El grupo libanés ha intercambiado ataques casi diarios con las fuerzas israelíes a lo largo de su frontera desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, aunque ha dicho en varias ocasiones que no desea una confrontación con Israel y que la mejor forma de evitarla es poniendo fin al genocidio de los palestinos.

El estallido de violencia, considerado el más grave desde la guerra librada por ambos en el verano de 2006, escaló después de que el ejército israelí amplió en mayo su ofensiva a la ciudad de Rafah, en el sur del enclave asediado.

En junio, autoridades israelíes dijeron que habían “aprobado y validado” planes para una ofensiva en el Líbano si no se alcanzaba una solución diplomática a los enfrentamientos en curso.