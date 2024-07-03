Mientras la tensión entre Líbano e Israel continúa escalando, desde el grupo libanés Hezbollah aseguraron que el único camino seguro hacia un cese del fuego en la frontera es un alto el fuego total en Gaza.
"Si hay un alto el fuego en Gaza, nos detendremos sin discusión alguna", afirmó el martes el líder adjunto de Hezbollah, Naim Kassem.
Sin embargo, aclaró que si Israel reduce sus operaciones militares pero sin retirarse de Gaza ni firmar un acuerdo formal, las implicaciones para el conflicto en la frontera con Líbano son “menos claras”. Y añadió que “no puede garantizar cuál sería la reacción de Hezbollah si ocurriese “una mezcla entre alto el fuego y no alto el fuego, entre guerra y no guerra” en el enclave asediado.
El grupo libanés ha intercambiado ataques casi diarios con las fuerzas israelíes a lo largo de su frontera desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, aunque ha dicho en varias ocasiones que no desea una confrontación con Israel y que la mejor forma de evitarla es poniendo fin al genocidio de los palestinos.
El estallido de violencia, considerado el más grave desde la guerra librada por ambos en el verano de 2006, escaló después de que el ejército israelí amplió en mayo su ofensiva a la ciudad de Rafah, en el sur del enclave asediado.
En junio, autoridades israelíes dijeron que habían “aprobado y validado” planes para una ofensiva en el Líbano si no se alcanzaba una solución diplomática a los enfrentamientos en curso.
En este marco, Kassem indicó que no cree que Israel tenga la capacidad de lanzar una guerra total en el Líbano. Y advirtió que si el Gobierno de Benjamín Netanyahu intenta lanzar un conflicto limitado, no debería esperar que los combates se mantengan allí.
“Israel puede decidir lo que quiere: guerra limitada, guerra total, guerra parcial", señaló. Y advirtió: "Pero nuestra respuesta y nuestra resistencia no estarán bajo las reglas de enfrentamiento establecidas por Israel... Si Israel emprende la guerra, significa que no controlará su extensión, ni quién participará en ella".
Ataques de Israel en Gaza han matado a casi 38.000 palestinos
Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva en Gaza, donde sus ataques han matado a 37.953 palestinos desde el 7 de octubre, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Además, al menos 87.266 personas resultaron heridas en los ataques.
Este martes, el ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación para la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, desatando un nuevo éxodo de palestinos que incluyó a pacientes y heridos de un hospital.
En este marco, la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Gaza, Sigrid Kaag, anunció que 1,9 millones de personas de la Franja están desplazadas, es decir, el 80% de la población.