La comunidad humanitaria de la ONU en Gaza redujo la cifra estimada de la población en el asediado enclave de aproximadamente 2,3 millones de personas a alrededor de 2,1 millones, luego de las miles de muertes y los repetidos éxodo de palestinos que ha provocado la brutal agresión de Israel.

Andrea De Domenico, quien dirige la oficina humanitaria de la ONU para los territorios palestinos, explicó este miércoles que la agencia disminuyó el cálculo de la población “con el único propósito de planificación humanitaria". La actualización de las Naciones Unidas ocurre a solo días de que se cumplan nueve meses de la brutal agresión de Israel contra Gaza que empezó el 7 de octubre de 2023.

La ONU estimó la reducción de población en Gaza sobre la base de dos cifras: aproximadamente 110.000 personas han huido del enclave y cruzado a Egipto desde octubre, según la autoridad fronteriza, y cerca de 38.000 palestinos han muerto en medio de los ataques israelíes.

A eso se suma que más de 87.000 palestinos han sufrido heridas, mientras que se estima que otros 10.000 están enterrados bajo los escombros de las casas y hospitales bombardeados.

Esto no excluye que algunas personas que salieron de Gaza puedan regresar, dijo De Domenico en una conferencia de prensa de la ONU desde Jerusalén.

"Pero sólo para nuestros propósitos de planificación, como comunidad humanitaria, estimamos que la población presente en Gaza comprende alrededor de 2,1 millones de personas".

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la ofensiva en Gaza ha infligido un daño devastador a los palestinos, especialmente a las mujeres y niñas, que soportan un profundo agotamiento por el trauma, el desplazamiento y el miedo implacable.

Desde octubre de 2023, aproximadamente un millón de mujeres y niñas han sido desplazadas varias veces en todo Gaza en busca de un lugar para estar a salvo, pero eso sigue siendo complejo de garantizar en medio de las difíciles condiciones en el enclave.

Para unas 155.000 mujeres embarazadas y lactantes, la grave escasez de alimentos, agua, vivienda y acceso a la salud plantea riesgos mortales, que se exacerban por un aumento de las enfermedades infecciosas y la inminente amenaza de hambruna.

"Vorágine de miseria humana"

Muchos en Israel, incluidos legisladores de extrema derecha y varias agencias gubernamentales, se han comprometido a expulsar a los palestinos de Gaza.

Un documento filtrado del Ministerio de Inteligencia de Israel, según reportó Wikileaks y verificó el sitio web hebreo Mekomit, reveló los planes de Tel Aviv para Gaza.

El documento describe los pasos para expulsar a la población palestina del enclave hacia el norte del Sinaí en Egipto. Las etapas, de acuerdo a lo publicado, prevén obligar a los civiles a huir del norte de Gaza, realizar operaciones militares secuenciales desde el norte al sur del enclave, garantizar rutas claras a través de Rafah y establecer campamentos en el norte del Sinaí mientras se construyen asentamientos permanentes para palestinos en Egipto.