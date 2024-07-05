El Partido Laborista en Reino Unido está de celebración: logró una victoria aplastante en las elecciones legislativas que se votaron este jueves y pondrá fin a 14 años de gobiernos conservadores, en lo que muchos califican de momento “histórico”. Este triunfo abrirá una etapa de "cambio", afirmó el líder laborista y próximo primer ministro, Keir Starmer.
"Los votantes han hablado y están listos para el cambio, para poner fin a la política de espectáculo y volver a la política como un servicio a la ciudadanía", declaró Starmer, de 61 años, en un discurso tras su reelección como diputado en su circunscripción del norte de Londres. “Nos corresponde a nosotros cumplir nuestras promesas”, añadió.
Los resultados les aseguraron a los laboristas el umbral de los 326 escaños en el Parlamento para hacerse con la mayoría absoluta, mientras continúa el recuento de votos este viernes. Los primeros estimados de los canales británicos, tras sondeos a boca de urna, le otorgaban al Partido Laborista 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, con una amplia ventaja sobre los conservadores del primer ministro Rishi Sunak, a quienes los votantes castigaron, que podrían alcanzar 131.
Si esta cifra se confirma sería el peor resultado del Partido Conservador en unas elecciones desde que se fundó en 1834, por debajo de los 156 logrados en 1906, su anterior peor récord.
De hecho, en apenas horas Sunak reconoció la derrota de su partido en las elecciones y asumió “la responsabilidad” de este duro revés. "Hoy, el poder cambia de manos, de manera pacífica y ordenada con buena voluntad de todas las partes", dijo. El primer ministro logró conservar su escaño en el Parlamento, al imponerse en su circunscripción de Richmond, en el norte de Inglaterra.
El líder conservador deja el cargo menos de dos años después de haber sido nombrado primer ministro, en octubre de 2022, cuando asumió el cargo tras un desastroso mandato a nivel económico, de apenas 49 días, de Liz Truss, que había sustituido a Boris Johnson, envuelto en el escándalo de las fiestas en su residencia oficial durante la pandemia de covid-19.
El Partido Conservador, con luchas internas, mantuvo el poder desde mayo de 2010, primero con David Cameron como primer ministro, seguido por Theresa May y luego Johnson.
Starmer promete una “renovación nacional”
Keir Starmer, quien se alista para asumir como próximo primer ministro de Reino Unido, dijo en un emotivo discurso este viernes que buscará la “renovación nacional”, tras conocerse la victoria de su partido. "Nuestra tarea es nada menos que renovar las ideas que mantienen la unidad de nuestro país", señaló.
Desde su llegada al frente del laborismo en 2020, Starmer se esforzó por remodelar el partido, reorientándolo hacia el centro, la única manera, según él, de volver al poder. En esa línea, Starmer prometió una gestión cautelosa de la economía, dentro de un plan de crecimiento a largo plazo que incluye potenciar los criticados servicios públicos, en especial el denostado sistema de salud.
De hecho, el tema económico les cobró a los conservadores un gran precio por cuenta del Brexit de 2020 y sus consecuencias para el bolsillo de los ciudadanos. A eso se sumaron las consecuencias del covid-19 y el aumento del costo de vida.
Las otras fuerzas
La formación de extrema derecha Reform UK, de Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit, haría su entrada en el Parlamento con 13 escaños, aunque otras estimaciones colocaban su presencia en un número menor, quedando detrás del Partido Liberal Demócrata (centro), que obtendría 61, de acuerdo a los primeros cálculos.
"La revuelta contra el 'establishment' está en marcha", dijo Farage, de 60 años, que logró el escaño de diputado en su octavo intento, en la red social X.
Farage, cuya carrera de campaña antiinmigración y pro-Brexit lo ha convertido en una de las figuras políticas más reconocibles y divisivas de Gran Bretaña, venció cómodamente al candidato conservador Giles Watling, que anteriormente había ocupado el escaño.
Por su parte, los independentistas escoceses, terceros en las elecciones de 2019, podrían sufrir un duro revés con diez escaños ganados en las 57 circunscripciones en que concurrían.