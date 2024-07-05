El Partido Laborista en Reino Unido está de celebración: logró una victoria aplastante en las elecciones legislativas que se votaron este jueves y pondrá fin a 14 años de gobiernos conservadores, en lo que muchos califican de momento “histórico”. Este triunfo abrirá una etapa de "cambio", afirmó el líder laborista y próximo primer ministro, Keir Starmer.

"Los votantes han hablado y están listos para el cambio, para poner fin a la política de espectáculo y volver a la política como un servicio a la ciudadanía", declaró Starmer, de 61 años, en un discurso tras su reelección como diputado en su circunscripción del norte de Londres. “Nos corresponde a nosotros cumplir nuestras promesas”, añadió.

Los resultados les aseguraron a los laboristas el umbral de los 326 escaños en el Parlamento para hacerse con la mayoría absoluta, mientras continúa el recuento de votos este viernes. Los primeros estimados de los canales británicos, tras sondeos a boca de urna, le otorgaban al Partido Laborista 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, con una amplia ventaja sobre los conservadores del primer ministro Rishi Sunak, a quienes los votantes castigaron, que podrían alcanzar 131.

Si esta cifra se confirma sería el peor resultado del Partido Conservador en unas elecciones desde que se fundó en 1834, por debajo de los 156 logrados en 1906, su anterior peor récord.

De hecho, en apenas horas Sunak reconoció la derrota de su partido en las elecciones y asumió “la responsabilidad” de este duro revés. "Hoy, el poder cambia de manos, de manera pacífica y ordenada con buena voluntad de todas las partes", dijo. El primer ministro logró conservar su escaño en el Parlamento, al imponerse en su circunscripción de Richmond, en el norte de Inglaterra.

El líder conservador deja el cargo menos de dos años después de haber sido nombrado primer ministro, en octubre de 2022, cuando asumió el cargo tras un desastroso mandato a nivel económico, de apenas 49 días, de Liz Truss, que había sustituido a Boris Johnson, envuelto en el escándalo de las fiestas en su residencia oficial durante la pandemia de covid-19.

El Partido Conservador, con luchas internas, mantuvo el poder desde mayo de 2010, primero con David Cameron como primer ministro, seguido por Theresa May y luego Johnson.

Starmer promete una “renovación nacional”

Keir Starmer, quien se alista para asumir como próximo primer ministro de Reino Unido, dijo en un emotivo discurso este viernes que buscará la “renovación nacional”, tras conocerse la victoria de su partido. "Nuestra tarea es nada menos que renovar las ideas que mantienen la unidad de nuestro país", señaló.