Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llamó la atención sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa y aseguró que esto debería encender las alarmas.
"Siempre me preocupa cuando escucho narrativas que denigran y deshumanizan al otro, que ponen como chivos expiatorios a los migrantes y refugiados, y a los solicitantes de asilo de grupos minoritarios", sostuvo Turk en conversación con la Agencia Anadolu en Ginebra, refiriéndose a las victorias de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo y en Francia.
"Tenemos que estar muy atentos, porque la historia nos enseña, sobre todo en Europa, que la demonización y la denigración del otro es un presagio de lo que está por venir", lanzó como advertencia. "Y sí, es una señal que debe alarmarnos" añadió.
Al referirse sobre la agresión israelí en Palestina, Turk dijo que es "absolutamente fundamental" que la oficina de derechos humanos continúe su trabajo para mejorar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Gaza y en la Cisjordania ocupada.
Ante la pregunta de si es necesario establecer un tribunal internacional para abordar la violación de los derechos humanos, dijo: "Ya tenemos unos (tribunales) que existen, y se están utilizando". Es "importante" asegurar la capacidad de trabajo de los mecanismos de rendición de cuentas actuales, añadió Turk.
Hungría y su lema “Make Europe Great Again”
Con el lema “Make Europe Great Again” (“Hacer que Europa sea grande de nuevo”), Hungría asumió el 1 de julio la presidencia rotativa de la Unión Europea por un período de seis meses. Un cambio de mando que coincide con la reestructuración de gobiernos tras las elecciones al Parlamento Europeo del pasado junio, en las que la derecha obtuvo importantes victorias.
La frase adoptada por Hungría calca del popular lema del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, aliado del primer ministro Viktor Orban– “Make America Great Again” (Hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo).
Orban es conocido por su rechazo a los migrantes, especialmente los provenientes de África y de Oriente Medio, a quienes define como potenciales "terroristas", y por culparlos de la "decadencia de Occidente".
Entre las siete prioridades del país para su presidencia de la UE se encuentran frenar la "migración ilegal" y desbloquear miles de millones de euros en fondos de la UE congelados para los solicitantes de asilo.
Orban, que dirige Hungría desde 2010, choca frecuentemente con Bruselas por muchos temas sociales y políticos, incluida la migración irregular, los fondos de la Unión Europea y las reformas.
Concretamente, el pasado año el Parlamento Europeo adoptó una resolución no vinculante que destacaba el "retroceso" de Hungría en materia de valores democráticos y cuestionaba cómo podría asumir "de manera creíble" la presidencia de seis meses del bloque.