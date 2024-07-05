Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llamó la atención sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa y aseguró que esto debería encender las alarmas.

"Siempre me preocupa cuando escucho narrativas que denigran y deshumanizan al otro, que ponen como chivos expiatorios a los migrantes y refugiados, y a los solicitantes de asilo de grupos minoritarios", sostuvo Turk en conversación con la Agencia Anadolu en Ginebra, refiriéndose a las victorias de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo y en Francia.

"Tenemos que estar muy atentos, porque la historia nos enseña, sobre todo en Europa, que la demonización y la denigración del otro es un presagio de lo que está por venir", lanzó como advertencia. "Y sí, es una señal que debe alarmarnos" añadió.

Al referirse sobre la agresión israelí en Palestina, Turk dijo que es "absolutamente fundamental" que la oficina de derechos humanos continúe su trabajo para mejorar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Gaza y en la Cisjordania ocupada.

Ante la pregunta de si es necesario establecer un tribunal internacional para abordar la violación de los derechos humanos, dijo: "Ya tenemos unos (tribunales) que existen, y se están utilizando". Es "importante" asegurar la capacidad de trabajo de los mecanismos de rendición de cuentas actuales, añadió Turk.

Hungría y su lema “Make Europe Great Again”