A punto de cumplirse nueve meses de la brutal agresión de Israel en Gaza, y mientras la cifra de palestinos muertos cruzó la sombría marca de 38.000, la posibilidad de un acuerdo para el alto el fuego parece vislumbrarse al final del camino. En el esfuerzo diplomático internacional, que lideraron Qatar, Egipto y Estados Unidos, las posiciones de Hamás e Israel parecen haber comenzado a encontrar un terreno común para negociar.

Un funcionario de Hamás declaró este viernes que el movimiento respondió positivamente a la más reciente propuesta de alto el fuego en Gaza, y que además informó a los mediadores que están abiertos a cualquier propuesta que cumpla con las demandas del pueblo palestino.

"Hamás y las facciones de la resistencia palestina están abiertas a cualquier iniciativa que satisfaga las demandas del pueblo palestino", dijo a la Agencia Anadolu Ali Baraka, jefe del Departamento de Relaciones Nacionales de Hamás en el extranjero.

Según Baraka, las exigencias incluyen "un alto el fuego permanente, la retirada completa del ejército de ocupación sionista de Gaza, el regreso de los desplazados a sus hogares, la prestación de ayuda y el inicio de la reconstrucción" en el asediado enclave.

"Si la nueva iniciativa logra detener la agresión contra el pueblo palestino y la retirada del ejército de ocupación, responderemos positivamente", añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, señaló que Tel Aviv está más cerca "que nunca" de lograr un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás.

Según el Canal 12 de Israel, Gallant dijo el jueves a las familias de los rehenes en Gaza que el acuerdo de intercambio está "más cerca que nunca".

La emisora ​​pública del ejército israelí KAN reportó anteriormente que el gabinete israelí se reuniría en la tarde del jueves para revisar la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego en Gaza que también incluye un acuerdo de intercambio de prisioneros.

Mientras tanto, CNN citó a una fuente israelí familiarizada con las negociaciones que dijo que ambas partes "parecen estar al borde de lograr el marco de un acuerdo para un cese del fuego y la liberación de rehenes".

La fuente añadió que los funcionarios israelíes creen que la reciente respuesta de Hamás permitirá a las dos partes entablar negociaciones detalladas que les permitan llegar a un acuerdo.

Los mediadores entregaron a Israel la respuesta de Hamás. Ahora Tel Aviv está evaluando los comentarios y transmitirá su respuesta a los mediadores, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu en nombre de la agencia de espionaje Mossad.

De hecho, el jefe del Mossad, David Barnea, partió hacia Doha para reunirse con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para discutir un acuerdo de intercambio de rehenes y un alto el fuego en Gaza.

La Corporación de Radiodifusión Pública de Israel informó que "el jefe del Mossad partió para reunirse en Qatar con el primer ministro qatarí".

Barnea viajó solo, sin el resto del equipo negociador, que incluía al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, y al general de división Nitzan Alon, que supervisa los archivos de los rehenes en el ejército israelí, dijo el medio.

“Las negociaciones llevarán tiempo y no se espera un gran avance pronto. Las expectativas deben moderarse", dijo la emisora, citando a funcionarios israelíes anónimos. Y añadió que "Israel estima que las conversaciones continuarán durante hasta un mes antes de que se logre un gran avance".