La Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de lavado de dinero y asociación ilícita por unos diamantes que el líder de extrema derecha recibió de Arabia Saudita y no declaró cuando gobernó el país, según aseguró una fuente con conocimiento de las acusaciones.

Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no especificó los delitos. Ambas fuentes hablaron bajo el anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente al respecto.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil aún no ha recibido el informe policial con la acusación. Una vez que llegue a sus manos, el fiscal general del país, Paulo Gonet, analizará el documento y decidirá si presenta cargos y lleva a Bolsonaro a juicio.

Esta es la segunda acusación contra Bolsonaro desde que terminó su mandato, además de otra por presunta falsificación de su certificado de vacunación contra el COVID-19. Esta acusación aumenta drásticamente los riesgos judiciales que enfrenta el polémico expresidente, mientras sus oponentes aplauden las investigaciones y, en contraste, sus partidarios las califican de persecución política.

Bolsonaro no comentó inmediatamente sobre la acusación de la Policía, pero tanto él como sus abogados han negado previamente cualquier irregularidad en ambos casos, así como en otras investigaciones contra el expresidente. Una de ellas indaga su posible participación en la incitación a disturbios en la capital, Brasilia, el 8 de enero de 2023, con el objetivo de derrocar a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Venta irregular de joyas y relojes de lujo

El año pasado, la Policía Federal acusó a Bolsonaro de intentar ingresar de manera irregular joyas de diamantes valoradas en tres millones de dólares y de vender dos relojes de lujo.

La policía sostuvo en agosto que el expresidente recibió dinero en efectivo por la venta, que fue de casi 70.000 dólares, de dos relojes de lujo que recibió como regalo de Arabia Saudita.

Brasil exige a sus ciudadanos que llegan en avión desde el extranjero que declaren los bienes con un valor superior a 1.000 dólares y, que por cualquier cantidad superior, paguen un impuesto equivalente al 50% de su valor.

Las joyas habrían estado exenta de impuestos si hubieran sido un regalo de Arabia Saudita a Brasil, no para que Bolsonaro las conservara. En caso de ser para el país se habrían añadido a la colección presidencial.

La investigación reveló que Mauro Cid, asistente de Bolsonaro, presuntamente falsificó sus registros de COVID-19, vendió en junio de 2022 un reloj Rolex y un reloj Patek Philippe a una tienda en EE.UU. por un total de 68.000 dólares. Estos relojes los entregó como regalo el gobierno de Arabia Saudita en 2019. Cid confirmó todo tras firmar un acuerdo de colaboración con las autoridades.

Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente y senador en funciones, dijo en la red social X después de la acusación del jueves que la persecución contra su padre es “flagrante y desvergonzada”.

Otros imputados

Además de Bolsonaro, la policía imputó a otras diez personas, entre ellas a Cid y dos de sus abogados, Frederick Wassef y Fábio Wajngarten, según una de las fuentes. Wassef dijo que no tuvo acceso al informe final de la investigación y denunció filtraciones selectivas a la prensa de la investigación que se supone que se está llevando a cabo bajo secreto.