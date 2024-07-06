La posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder en Francia en las elecciones de este domingo causa preocupación en la comunidad musulmana, que teme la restricción de su libertad de culto y ser tratados como ciudadanos de "segunda clase".

Estas inquietudes tienen su fundamento en los reiterados intentos de los partidos de ultraderecha de prohibir el uso del velo en espacios públicos, así como el sacrificio de animales para obtener carne según métodos halal, entre otras medidas que podrían afectar profundamente la vida de los musulmanes en el país.

En este marco, representantes de la comunidad analizaron la situación actual durante una conferencia celebrada en la Gran Mezquita de París y titulada "Por la República, por Francia".

El rector de la mezquita, Chems-Eddine Hafiz, llamó a todos los ciudadanos a acudir a las urnas el domingo y pidió unirse contra las ideas de la extrema derecha. "No podemos permitir que nuestro futuro esté determinado por el miedo y la división", sostuvo.

Hafiz remarcó que el proyecto y la retórica política del partido Agrupación Nacional (RN) se basan en la islamofobia y el miedo, y señaló que los musulmanes no pueden ser el “chivo expiatorio” de los problemas sociales.

"En estos días decisivos para el futuro de Francia, nos oponemos firmemente al proyecto, la ideología y las raíces del partido Agrupación Nacional", afirmó, y llamó a las instituciones religiosas de todos los credos a oponerse al ascenso de la ultraderecha.

Asimismo, recordó que los padres de los actuales ciudadanos musulmanes contribuyeron a la construcción del país y que la Gran Mezquita, ubicada en la capital, fue construida en memoria de los musulmanes que murieron luchando por Francia.