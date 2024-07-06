La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) reunió en Kazajistán esta semana a líderes de una veintena de países y organizaciones que destacaron la importancia de un orden mundial multipolar y más justo, y pidieron más solidaridad contra la interferencia extranjera.

La declaración final de la cumbre, celebrada en Astaná, "subraya el compromiso de todos los participantes a favor de la formación de un orden mundial multipolar equitativo”.

El texto, firmado por los participantes de la cumbre, destacó los "cambios tectónicos" que se están produciendo "en la política mundial, la economía y otras esferas de las relaciones internacionales".

Varios miembros del grupo, liderado por Rusia y China, sostuvieron que la meta de un mundo multipolar está cerca de lograrse.

En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró: “El mundo multipolar se ha convertido en una realidad. El círculo de países que abogan por un orden mundial justo y que están dispuestos a defender resueltamente sus derechos legítimos y sus valores tradicionales se está ampliando”.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, también presente en la cumbre, aseguró que comparte la opinión de que se está creando un nuevo orden.

Durante su discurso, se refirió al conflicto en Gaza como parte de los remanentes del actual sistema injusto y pidió más medidas para resolverlo.

“Para poner fin a esta destrucción, Israel debe ser obligado a detenerse y aceptar un alto el fuego permanente. Esto requiere una presión creciente y sostenida sobre los líderes israelíes”, sostuvo.