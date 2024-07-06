ASIA
Cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái reúne a líderes mundiales
Los jefes de Estado reunidos en Astaná destacaron la importancia de un orden mundial multipolar y más justo, y pidieron por un alto el fuego en Gaza.
Líderes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. (Foto presidencia de Kazajistán vía AA) / AA
6 de julio de 2024

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) reunió en Kazajistán esta semana a líderes de una veintena de países y organizaciones que destacaron la importancia de un orden mundial multipolar y más justo, y pidieron más solidaridad contra la interferencia extranjera.

La declaración final de la cumbre, celebrada en Astaná, "subraya el compromiso de todos los participantes a favor de la formación de un orden mundial multipolar equitativo”.

El texto, firmado por los participantes de la cumbre, destacó los "cambios tectónicos" que se están produciendo "en la política mundial, la economía y otras esferas de las relaciones internacionales".

Varios miembros del grupo, liderado por Rusia y China, sostuvieron que la meta de un mundo multipolar está cerca de lograrse.

En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró: “El mundo multipolar se ha convertido en una realidad. El círculo de países que abogan por un orden mundial justo y que están dispuestos a defender resueltamente sus derechos legítimos y sus valores tradicionales se está ampliando”.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, también presente en la cumbre, aseguró que comparte la opinión de que se está creando un nuevo orden.

Durante su discurso, se refirió al conflicto en Gaza como parte de los remanentes del actual sistema injusto y pidió más medidas para resolverlo.

“Para poner fin a esta destrucción, Israel debe ser obligado a detenerse y aceptar un alto el fuego permanente. Esto requiere una presión creciente y sostenida sobre los líderes israelíes”, sostuvo.

Recomendados

Símbolo de la creciente importancia de este grupo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, también participó en la cita. A su turno, expresó: “Necesitamos paz en todo Medio Oriente, comenzando con un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza que ponga fin al derramamiento de sangre”.

“Necesitamos la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, el suministro de ayuda humanitaria y un compromiso claro con una hoja de ruta que garantice la solución de dos Estados, así como el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, añadió.

¿Qué es la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)?

La OCS es una organización intergubernamental que se fundó en Shanghái en 2001, cuando los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Rusia y China se reunieron en Shanghái.

Actualmente, está integrada actualmente por diez Estados miembros permanentes: Bielorrusia, India, Irán, Rusia, Kazajistán, China, Kirguistán, Uzbekistán, Pakistán y Tayikistán.

Además de ellos, la OCS tiene catorce "socios de diálogo", entre ellos Türkiye. El interés del Gobierno turco en el grupo también es económico y su participación representa una oportunidad para mejorar los lazos con China, los cuales se vieron afectados por los desacuerdos sobre la minoría musulmana uigur dentro de las fronteras del país asiático.

FUENTE:TRT Español y agencias
