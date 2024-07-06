ORIENTE MEDIO

Hamás acepta propuesta sobre rehenes, mientras Israel sigue atacando Gaza
El grupo palestino acepta una propuesta estadounidense que establece una primera fase de 16 días de alto el fuego, tras la cual liberaría a los rehenes israelíes, según fuentes de Hamás.
Una foto de Jan Yunis, después de la retirada del ejército israelí en Khan Yunis, Gaza, el 5 de julio de 2024. (AA Abed Rahim Khatib) / AA
6 de julio de 2024

Hamás aceptó una propuesta de Estados Unidos que establece un alto el fuego de 16 días, tras el cual serían liberados rehenes israelíes, incluidos soldados y hombres, según reveló una alta fuente del grupo palestino.

La propuesta difiere de las anteriores ya que no exige el compromiso previo de Israel a un alto el fuego permanente, sino uno temporal durante el cual las partes buscarán llegar a un acuerdo a largo plazo.

Asimismo, la fuente de Hamás detalló en diálogo con Reuters que la propuesta asegura que los mediadores garantizarían el alto el fuego temporal, la entrega de ayuda humanitaria y la retirada de las tropas israelíes mientras continúen las conversaciones indirectas para implementar la segunda fase del acuerdo.

En este marco, Israel anunció que volverá a enviar una delegación a Qatar la semana próxima en el marco de las negociaciones, declaró el viernes un portavoz de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, aunque señaló "diferencias" entre las partes.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró el viernes que Tel Aviv está más cerca "que nunca" de lograr un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás, según medios israelíes.

Israel intensifica sus ataques

Mientras Israel y Hamás están a punto de retomar las negociaciones para un alto el fuego, el ejército israelí mantiene su brutal ofensiva en toda Gaza.

En las últimas horas, los ataques aéreos han alcanzado múltiples ubicaciones en la ciudad de Gaza, matando al menos a 25 personas, incluidos cinco periodistas.

También atacaron los campos de refugiados de Maghazi y Nuseirat en el centro del enclave, matando al menos a 11 civiles y dejando varios heridos, según informó la agencia de noticias WAFA.

En este sentido, el Ministerio de Salud gazatí anunció este sábado que 38.098 personas han muerto desde el 7 de octubre.

En las últimas 24 horas fallecieron al menos 87 personas, según un comunicado del ministerio, que también informó de 87.705 heridos en casi nueve meses de conflicto.

UNRWA: los palestinos en Gaza, siempre en 'modo supervivencia'

El ciclo continuo de desplazamiento de los palestinos y el estar constantemente en "modo supervivencia" debe detenerse, subrayó el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.

"Una y otra vez, el mismo trágico ciclo", escribió Philippe Lazzarini en X.

"A principios de esta semana, las autoridades israelíes emitieron nuevas órdenes de evacuación para personas en #Gaza, obligando a cientos de miles a salir de Khan Younis y Rafah en el sur”, detalló.

Luego, Lazzarini explicó que estas órdenes de evacuación, las más grandes emitidas desde octubre, afectan a casi un cuarto de millón de personas, la mayoría de ellas ya desplazadas, múltiples veces.

"La gente no tiene adónde ir”, lamentó. "Desesperadamente buscan una seguridad inexistente, levantando estructuras improvisadas a menudo en los escombros de edificios bombardeados", añadió.

FUENTE:TRT Español y agencias
