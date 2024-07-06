Hamás aceptó una propuesta de Estados Unidos que establece un alto el fuego de 16 días, tras el cual serían liberados rehenes israelíes, incluidos soldados y hombres, según reveló una alta fuente del grupo palestino.

La propuesta difiere de las anteriores ya que no exige el compromiso previo de Israel a un alto el fuego permanente, sino uno temporal durante el cual las partes buscarán llegar a un acuerdo a largo plazo.

Asimismo, la fuente de Hamás detalló en diálogo con Reuters que la propuesta asegura que los mediadores garantizarían el alto el fuego temporal, la entrega de ayuda humanitaria y la retirada de las tropas israelíes mientras continúen las conversaciones indirectas para implementar la segunda fase del acuerdo.

En este marco, Israel anunció que volverá a enviar una delegación a Qatar la semana próxima en el marco de las negociaciones, declaró el viernes un portavoz de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, aunque señaló "diferencias" entre las partes.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró el viernes que Tel Aviv está más cerca "que nunca" de lograr un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás, según medios israelíes.

Israel intensifica sus ataques

Mientras Israel y Hamás están a punto de retomar las negociaciones para un alto el fuego, el ejército israelí mantiene su brutal ofensiva en toda Gaza.

En las últimas horas, los ataques aéreos han alcanzado múltiples ubicaciones en la ciudad de Gaza, matando al menos a 25 personas, incluidos cinco periodistas.