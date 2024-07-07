A nueve meses del comienzo de la brutal ofensiva de Israel en Gaza, su ejército bombardeó una escuela de la ONU donde se refugiaban miles de palestinos desplazados, matando al menos a 16 personas.
El Ministerio de Salud gazatí precisó que otras 50 personas resultaron heridas en el ataque contra la escuela Al Jauni, ubicada dentro del campo de refugiados de Nuseirat y gestionada por la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA).
"La metralla me alcanzó cuando estaba en una clase; hubo niños que resultaron heridos", declaró un testigo a la agencia de noticias AFP.
Tras el ataque israelí, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, declaró que "no hay absolutamente ningún lugar seguro” en el enclave asediado.
En este sentido, indicó que el balance de víctimas en la escuela podría aumentar y denunció "una nueva masacre cometida por la ocupación israelí, que apunta a refugios y escuelas" donde son acogidos miles de gazatíes que perdieron sus hogares por la guerra.
17 escuelas y refugios bombardeados desde el 7 de octubre
Aproximadamente 7.000 personas se encontraban en los locales de la escuela bombardeada, precisó un vocero de Hamás.
“El brutal bombardeo llevado a cabo por el ejército de ocupación terrorista contra la escuela de Al Jaouni, dirigida por la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) y que alberga a miles de refugiados civiles, es una masacre y un nuevo crimen cometido por este enemigo criminal, como parte del genocidio en curso que está librando contra nuestro pueblo palestino en Gaza”, señaló el grupo palestino en un comunicado.
Asimismo, precisó que Israel ha atacado 17 escuelas y refugios para personas desplazadas dentro del campamento desde el comienzo del ataque contra el enclave el 7 de octubre.
Poco antes de este ataque, se habían reportado otros 10 muertos, incluidos tres periodistas locales, en un ataque aéreo contra una casa en el campo de refugiados de Nuseirat. Además, los ataques aéreos han alcanzado múltiples ubicaciones en la ciudad de Gaza, matando al menos a 25 personas, incluidos cinco periodistas, el sábado.
El Ministerio de Salud de Gaza anunció este sábado que 38.098 personas han muerto desde el comienzo de la ofensiva israelí. En las últimas 24 horas fallecieron al menos 87 personas, según un comunicado del ministerio, que también informó de 87.705 heridos en casi nueve meses de conflicto.
Negociaciones
El ataque a la escuela de la UNRWA ocurrió horas después de que Hamás aceptara una propuesta de Estados Unidos que establece un alto el fuego de 16 días, tras el cual serían liberados rehenes israelíes, incluidos soldados y hombres, según reveló una alta fuente del grupo palestino.
Esta propuesta difiere de las anteriores, ya que no exige el compromiso previo de Israel a un alto el fuego permanente, sino uno temporal durante el cual las partes buscarán llegar a un acuerdo a largo plazo.
Israel anunció que volverá a enviar una delegación a Qatar la semana próxima en el marco de las negociaciones.