A nueve meses del comienzo de la brutal ofensiva de Israel en Gaza, su ejército bombardeó una escuela de la ONU donde se refugiaban miles de palestinos desplazados, matando al menos a 16 personas.

El Ministerio de Salud gazatí precisó que otras 50 personas resultaron heridas en el ataque contra la escuela Al Jauni, ubicada dentro del campo de refugiados de Nuseirat y gestionada por la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA).

Relacionado Hamás acepta propuesta sobre rehenes, mientras Israel sigue atacando Gaza

"La metralla me alcanzó cuando estaba en una clase; hubo niños que resultaron heridos", declaró un testigo a la agencia de noticias AFP.

Tras el ataque israelí, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, declaró que "no hay absolutamente ningún lugar seguro” en el enclave asediado.

En este sentido, indicó que el balance de víctimas en la escuela podría aumentar y denunció "una nueva masacre cometida por la ocupación israelí, que apunta a refugios y escuelas" donde son acogidos miles de gazatíes que perdieron sus hogares por la guerra.

17 escuelas y refugios bombardeados desde el 7 de octubre

Aproximadamente 7.000 personas se encontraban en los locales de la escuela bombardeada, precisó un vocero de Hamás.