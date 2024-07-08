Hay algo vertiginosamente distópico en ver a gente en las redes sociales debatiendo intensamente las posibilidades de que una entidad genocida desate una guerra total en tu país.

Como si fuera un partido de fútbol para hacer apuestas en vez de “una segunda Gaza” - tres palabras utilizadas para describir una no tan lejana realidad, si estos buitres se salen con la suya.

Ahora bien, a pesar de las amenazas tan reales y viscerales, además del respaldo oficial incondicional de los Estados Unidos, la vida continúa. En una publicación reciente en Facebook que se volvió viral, un libanés en la diáspora pregunta: "¿Es seguro visitar el Líbano?".

La respuesta fue tan divertida como cínica (pero innegablemente cierta): "Según Twitter, no. Según Instagram, sí".

Oscilamos salvajemente entre el humor más oscuro y la desesperación quieta.

Ya estamos en guerra

La parte más desgarradora de todo esto es que Israel ya está librando una guerra en Líbano. La insistencia de demasiadas personas fuera -pero especialmente dentro- del Líbano de que podría comenzar una guerra este verano contrasta con la gente del sur, que ha sido aterrorizada desde el 8 de octubre. Desde entonces sufren el incesante barullo de los drones israelíes, la continua ruptura de la barrera del sonido, la destrucción que causa el fósforo blanco en las tierras y el asesinato de al menos 450 personas Un insulto cruel.

Casi 100.000 libaneses del sur han tenido que huir de sus hogares, abandonando su vida. Esto es, desde cualquier mirada, un estado de guerra.

No importa cuánta gente siga gritando que nos lo provocamos nosotros mismos al apoyar la resistencia. Pero, ¿no deberíamos proteger nuestra tierra que tanto los líderes como los ciudadanos israelíes reclaman todos los días?

Parece que el Líbano nunca deja de estar en guerra con Israel. Lo cual es irónico, porque nuestro gobierno ni siquiera reconoce oficialmente la legitimidad de Israel.

Israel ya ha bombardeado grandes ciudades como Saida, Sour y Baalbek. Asesinó a un líder de Hamás en Beirut.

También quieren hacer creer a todos que Dahiye, un suburbio destruido por Israel en 2006 como castigo por supuestamente apoyar a Hezbollah, es una especie de enclave, separado del resto de Beirut. Pero no es: es simplemente un barrio reconstruido, a la vuelta de la esquina de donde trabajo. Donde muchas personas que conozco conviven con sus familias. Donde tienen una de las librerías más lindas de Beirut. Donde tienen la mejor hamburguesa de la ciudad. Aunque admito que esto último es subjetivo.

Decenas de niños resultaron heridos en un ataque a un autobús escolar, mujeres jóvenes fueron asesinadas en Sour, trabajadores de la defensa civil y periodistas fueron atacados deliberadamente. Esto ya es una guerra. Una guerra psicológica y física.

Profundamente dividido

Por supuesto, ampliar aún más la guerra al resto del país es un escenario que nadie quiere que suceda.

Aunque algunos (me incluyo) nos hemos preguntado en voz alta estos últimos nueve meses (y en 2021, y en 2014, y en 2006, y etc., etc., etc.): "Tal vez lo que necesita suceder sea una guerra total, si eso finalmente conduciría al colapso absoluto de Israel, al fin de la ocupación y a la liberación de Palestina", pero nadie quiere una guerra.

Nadie quiere que lo maten ni ver cómo matan a sus seres queridos. Nadie quiere ver el Líbano reducido a escombros una vez más. No es un fénix: es un país lleno de seres humanos. Y de historia antigua. Y de personas cuya pérdida devastará a otras personas.