La brutal ocupación de Israel está convirtiendo Gaza en un lugar totalmente devastado. En los últimos nueve meses, sus ataques han matado a más de 38.000 palestinos, aunque se estima que el número total de fallecidos a largo plazo podría superar los 186.000.

La cifra de muertes aumenta cada día y, aunque las autoridades israelíes la cuestionan, sus servicios de inteligencia las respaldan, al igual que la ONU y la Organización Mundial de la Salud, según explica un informe de la prestigiosa revista médica The Lancet.

Ahora bien, lo cierto es que la destrucción de la infraestructura en Gaza ha hecho cada vez más difícil la recopilación de datos, obligando al Ministerio de Salud local a depender de información procedente de los medios de comunicación y de los equipos de rescate.

En este marco, al 10 de mayo de 2024, más del 30% de las 35.091 muertes no estaban identificadas.

El informe indica que es probable que el número de muertos reportado sea menor al real.