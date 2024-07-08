El presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulumus, aseguró que Türkiye debe aprovechar las oportunidades que traerá la era multipolar.
“La multipolaridad presentará nuevas oportunidades en muchas áreas, como en la economía para las estructuras sociales y en el desarrollo tecnológico para el equilibrio militar”, afirmó el representante de la Gran Asamblea durante un evento en Washington.
“Por lo tanto, debemos percibir y entender bien esta multipolaridad del próximo período y pelear en consecuencia”, enfatizó.
Kurtulmus hizo estas declaraciones durante una visita oficial a Estados Unidos, donde participará en una cumbre parlamentaria de la OTAN que reunirá a líderes parlamentarios de los 32 miembros de la unión, así como a Ucrania, en los que estarán presentes 23 representantes de parlamentos.
En este marco, subrayó que Türkiye se encuentra en la región “más difícil del mundo”. Y añadió: “Continuaremos nuestro camino sin desánimo ante las amenazas que enfrentamos, sino que aprovecharemos las oportunidades que se nos presentan".
Además, Kurtulmus enfatizó que Türkiye es un país líder en el establecimiento de lazos con todas las regiones del mundo y por su capacidad de desarrollar cooperación cultural, política y económica.
"No hay otro país en el mundo con tantas y tan diferentes aristas en su política exterior", dijo Kurtulmus, agregando que seguirán desarrollando sus relaciones desde la colaboración mutua. En este sentido, puso como ejemplo que este país "fue el único" que pudo dialogar con Rusia y Ucrania durante la guerra y "guiarlos hacia la negociación mediante la diplomacia".
Asimismo, aseguró que en esta nueva Türkiye considera sus relaciones con el mundo dentro de una "estrategia amplia" que tiene como objetivos asegurar la paz y el bienestar de la región, fortalecer las relaciones con gran número de naciones del mundo y trabajar por un sistema mundial basado en la justicia y la igualdad.