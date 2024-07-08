El presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulumus, aseguró que Türkiye debe aprovechar las oportunidades que traerá la era multipolar.

“La multipolaridad presentará nuevas oportunidades en muchas áreas, como en la economía para las estructuras sociales y en el desarrollo tecnológico para el equilibrio militar”, afirmó el representante de la Gran Asamblea durante un evento en Washington.

“Por lo tanto, debemos percibir y entender bien esta multipolaridad del próximo período y pelear en consecuencia”, enfatizó.

Kurtulmus hizo estas declaraciones durante una visita oficial a Estados Unidos, donde participará en una cumbre parlamentaria de la OTAN que reunirá a líderes parlamentarios de los 32 miembros de la unión, así como a Ucrania, en los que estarán presentes 23 representantes de parlamentos.