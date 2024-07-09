Aferrándose a carretas tiradas por burros, en bicicletas o incluso a pie, miles de palestinos huyen de la Ciudad de Gaza en un nuevo éxodo, después de que Israel emitiera un tercer ultimátum de evacuación en medio de los intensos bombardeos en la zona.

Los civiles fueron forzados a abandonar la mayor parte de la ciudad más grande de Gaza, a donde miles de familias habían llegado buscando refugio de los ataques israelíes en otros lugares del enclave.

"¿Adónde vamos ahora?", se pregunta Abdullah Khammash, quien relató cómo tuvo que huir de su último refugio a las 03:00 a.m., hora local.

Con el respaldo de aviones de combate y ataques de drones, los tanques israelíes entraron en el centro de la ciudad mientras un portavoz del Ejército advertía a los residentes de los distritos de Sabra, Rimal, Tal Al-Hawa y Al-Daraj que salieran a las llamadas "zonas humanitarias".

La agencia de defensa civil en Gaza reportó que incluso antes del último ultimátum ya tenía informes de "decenas" de muertos y heridos en diferentes partes de la ciudad.

El Ejército de Israel también emitió un ultimátum al Hospital Árabe Al-Ahli de la Ciudad de Gaza después de "una gran cantidad de disparos desde drones" cerca el domingo, dijo la Diócesis de Jerusalén de la Iglesia Episcopal en un comunicado. El hospital fue "obligado a cerrar" por el ejército israelí y ahora está "fuera de funcionamiento", añadió la diócesis.

Una ofensiva en medio de las negociaciones

Esta nueva arremetida de ataques y órdenes de evacuación israelíes ocurren justo mientras se intenta negociar un alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás, en un esfuerzo diplomático que ha unido a varios países, incluidos Estados Unidos y Qatar.

Sobre las nuevas acciones militares de Israel, el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, advirtió que arriesgan las conversaciones para un cese del fuego e incluso podrían llevar los diálogos de regreso al punto de partida, según una publicación del grupo de resistencia palestina en Telegram.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "sigue poniendo más obstáculos a las negociaciones", afirmó Hamás este lunes. Y lo acusó de intensificar "su agresión y sus crímenes contra nuestro pueblo", en lo que dijo eran "intentos de desplazarlos por la fuerza para frustrar todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo".

La oficina de Netanyahu había reiterado en un comunicado este domingo que "cualquier acuerdo permitirá a Israel regresar y luchar hasta que se logren todos los objetivos de la guerra".

Con la excepción de una tregua de una semana en noviembre, en la que se liberó a 80 rehenes israelíes a cambio de 240 palestinos retenidos en prisiones israelíes, las conversaciones han fracasado repetidamente debido a diferencias entre las partes.

Los mediadores Egipto y Qatar debían celebrar nuevas reuniones esta semana, según funcionarios.

Por su parte, Hamás ha señalado que abandonaría su exigencia de un alto el fuego "completo", algo que Israel ha rechazado en repetidas ocasiones. En su declaración del lunes, el grupo de resistencia dijo que había mostrado "flexibilidad y positividad para facilitar el logro de un acuerdo" e instó a los mediadores a poner fin a lo que llamó "los trucos y crímenes de Netanyahu".

Relacionado Hamás flexibiliza demandas para un alto el fuego, pero Israel no cede

En esa línea, expresó "consternación" y afirmó que "los enfermos y heridos tienen pocas otras opciones" de tratamiento en el territorio donde, según las Naciones Unidas, menos de la mitad de los hospitales funcionan siquiera parcialmente.

"Solo Dios sabe lo que pasará ahora"

El Ejército de Israel ataca desde hace casi dos semanas el distrito de Shujaiya de la Ciudad de Gaza, donde lanzó un ultimátum de éxodo forzoso el 27 de junio.

Tel Aviv dijo que los objetivos del ataque incluían la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.