Aferrándose a carretas tiradas por burros, en bicicletas o incluso a pie, miles de palestinos huyen de la Ciudad de Gaza en un nuevo éxodo, después de que Israel emitiera un tercer ultimátum de evacuación en medio de los intensos bombardeos en la zona.
Los civiles fueron forzados a abandonar la mayor parte de la ciudad más grande de Gaza, a donde miles de familias habían llegado buscando refugio de los ataques israelíes en otros lugares del enclave.
"¿Adónde vamos ahora?", se pregunta Abdullah Khammash, quien relató cómo tuvo que huir de su último refugio a las 03:00 a.m., hora local.
Con el respaldo de aviones de combate y ataques de drones, los tanques israelíes entraron en el centro de la ciudad mientras un portavoz del Ejército advertía a los residentes de los distritos de Sabra, Rimal, Tal Al-Hawa y Al-Daraj que salieran a las llamadas "zonas humanitarias".
La agencia de defensa civil en Gaza reportó que incluso antes del último ultimátum ya tenía informes de "decenas" de muertos y heridos en diferentes partes de la ciudad.
El Ejército de Israel también emitió un ultimátum al Hospital Árabe Al-Ahli de la Ciudad de Gaza después de "una gran cantidad de disparos desde drones" cerca el domingo, dijo la Diócesis de Jerusalén de la Iglesia Episcopal en un comunicado. El hospital fue "obligado a cerrar" por el ejército israelí y ahora está "fuera de funcionamiento", añadió la diócesis.
Una ofensiva en medio de las negociaciones
Esta nueva arremetida de ataques y órdenes de evacuación israelíes ocurren justo mientras se intenta negociar un alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás, en un esfuerzo diplomático que ha unido a varios países, incluidos Estados Unidos y Qatar.
Sobre las nuevas acciones militares de Israel, el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, advirtió que arriesgan las conversaciones para un cese del fuego e incluso podrían llevar los diálogos de regreso al punto de partida, según una publicación del grupo de resistencia palestina en Telegram.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "sigue poniendo más obstáculos a las negociaciones", afirmó Hamás este lunes. Y lo acusó de intensificar "su agresión y sus crímenes contra nuestro pueblo", en lo que dijo eran "intentos de desplazarlos por la fuerza para frustrar todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo".
La oficina de Netanyahu había reiterado en un comunicado este domingo que "cualquier acuerdo permitirá a Israel regresar y luchar hasta que se logren todos los objetivos de la guerra".
Con la excepción de una tregua de una semana en noviembre, en la que se liberó a 80 rehenes israelíes a cambio de 240 palestinos retenidos en prisiones israelíes, las conversaciones han fracasado repetidamente debido a diferencias entre las partes.
Los mediadores Egipto y Qatar debían celebrar nuevas reuniones esta semana, según funcionarios.
Por su parte, Hamás ha señalado que abandonaría su exigencia de un alto el fuego "completo", algo que Israel ha rechazado en repetidas ocasiones. En su declaración del lunes, el grupo de resistencia dijo que había mostrado "flexibilidad y positividad para facilitar el logro de un acuerdo" e instó a los mediadores a poner fin a lo que llamó "los trucos y crímenes de Netanyahu".
En esa línea, expresó "consternación" y afirmó que "los enfermos y heridos tienen pocas otras opciones" de tratamiento en el territorio donde, según las Naciones Unidas, menos de la mitad de los hospitales funcionan siquiera parcialmente.
"Solo Dios sabe lo que pasará ahora"
El Ejército de Israel ataca desde hace casi dos semanas el distrito de Shujaiya de la Ciudad de Gaza, donde lanzó un ultimátum de éxodo forzoso el 27 de junio.
Tel Aviv dijo que los objetivos del ataque incluían la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.
Muhammad Bisan describió la nueva ofensiva como "una noche indescriptible". "Los aviones y la artillería bombardean, los drones disparan desde todas direcciones y no sabemos hacia dónde correr, si hacia la derecha o hacia la izquierda", dijo Bisan a la agencia de noticias AFP.
Otro residente, Khammash, expresó su frustración porque los militares "nos dicen que abandonemos esta zona y vayamos a otra zona, y luego ellos vienen de esa zona".
Dijo que su familia "dormía en las calles. La gente se compadecía de nosotros y nos daba mantas, y aquí estamos otra vez viviendo entre los escombros". Con una bolsa de plástico bajo el brazo, dijo: "Dios sabe lo que pasará ahora. Entiérrennos vivos y pongan fin a esto".
Posición de Netanyahu obstaculiza los esfuerzos por una tregua
Expertos también han advertido que la postura intransigente de Netanyahu sobre Gaza está obstaculizando el acuerdo crucial de alto el fuego. Según explican, la oficina del primer ministro ha articulado un conjunto de condiciones no negociables en los últimos días, arrojando una sombra sobre el frágil progreso de las negociaciones en curso.
"La retórica de Netanyahu contradice directamente la propuesta de alto el fuego de Biden, ya que su objetivo inquebrantable de la eliminación total de Hamás hace que la idea de un cese del fuego sea paradójica", dijo a TRT World el Dr. Luigi Daniele, profesor de derecho de los conflictos armados en la Facultad de Derecho de Nottingham.
"El objetivo de Netanyahu, al parecer, es acabar con Hamás, lo que hace imposible un alto el fuego con una entidad eliminada", insistió.
Enmarcadas como prerrequisitos políticos y de seguridad esenciales, estas condiciones rígidas están a punto de obstruir una resolución sostenible, advirtieron los analistas. Opinaron que las estrictas demandas de Netanyahu probablemente obstaculicen la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego, ya que se espera que Hamás rechace cualquier requisito adicional.
Daniele destacó la impracticabilidad de la visión de Netanyahu, haciendo eco de la opinión del portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, de que erradicar a Hamás no es factible. Según Daniele, Hamás se percibe más como un símbolo de la resistencia palestina que como una simple organización.
Rachel Williams, reconocida académica en derecho internacional y asuntos de Oriente Medio e investigadora principal de jurisprudencia comparada, también enfatizó que es probable que la estrategia no negociable de Netanyahu obstruya el acuerdo de alto el fuego en Gaza.
"Netanyahu ha esbozado recientemente una serie de principios no negociables, lo que arroja dudas sobre el progreso de las negociaciones en curso. Estos principios, que están enmarcados como requisitos políticos y de seguridad esenciales, sugieren una postura rígida que puede complicar el camino hacia un alto el fuego sostenible", dijo Williams a TRT World.
A pesar del nuevo impulso y el optimismo de los negociadores israelíes y los funcionarios estadounidenses en torno a un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes entre Israel y Hamás, la realidad sobre el terreno sigue siendo desafiante, y aunque Hamás ha expresado su voluntad de llegar a acuerdos sobre los principales puntos conflictivos, el pacto aún puede ser difícil de alcanzar.
Los ataques israelíes han matado a casi 38.200 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 87.900 hasta el momento en Gaza, según las autoridades sanitarias locales. De acuerdo a un estudio de Lancet, la agresión de Tel Aviv contra el enclave puede haber cobrado más de 186.000 vidas de palestinos.
Israel, acusado de genocidio, ha reducido gran parte de Gaza a ruinas, provocando una enorme escasez de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, agua, electricidad y medicinas.
