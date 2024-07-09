Al menos 190 heridos y 38 personas muertas, incluidos varios niños en un hospital infantil, dejó un ataque ruso con casi 40 misiles contra centros urbanos en todo Ucrania este lunes, informó el presidente del país Volodymyr Zelensky.
El bombardeo en Kiev, la capital, destruyó parcialmente el hospital infantil Okhmatdyt, el más grande de Ucrania, causando extensos daños y dejando víctimas bajo los escombros.
Cerca de 400 voluntarios, médicos y trabajadores de rescate acudieron a las ruinas del hospital para buscar desesperadamente a los sobrevivientes, señaló Zelensky.
Las autoridades anunciaron un día de luto con banderas a media asta.
"Continúa la operación de rescate tras el ataque con misiles rusos de ayer", escribió Zelensky en redes sociales. También indicó que los pacientes del hospital pediátrico fueron trasladados a otras instalaciones.
Se trata del bombardeo ruso más intenso contra Kiev en casi cuatro meses, e impactó a siete de los 10 distritos de la ciudad. El ataque además interrumpió cirugías y obligó a jóvenes pacientes de cáncer a recibir tratamiento al aire libre, según informó la agencia de noticias AP.
"Continuamos nuestro trabajo para aumentar la protección de nuestras ciudades del terror ruso. El mundo tiene la fuerza necesaria para parar esto", agregó el presidente de Ucrania.
También pidió una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los ataques que mataron a diez personas en su ciudad natal de Krivói Rog.
El ataque ocurrió mientras Zelensky visitaba Varsovia antes de dirigirse a la cumbre de la OTAN en Washington, donde se anticipó que iba a pedir más apoyo militar a los aliados del país.
Natalia Svidler, de 40 años, estaba en el hospital en el momento del ataque con su hijo de dos años, a quien iban a operar cuando sonaron las sirenas de ataque aéreo.
"Las enfermeras nos dijeron que bajáramos al sótano. Después de un rato, escuchamos un fuerte estruendo y el techo del sótano se derrumbó un poco", explicó
"Todos se asustaron mucho, y empezaron a gritar y a correr", dijo.
Los funcionarios municipales indicaron que el ataque también había dañado varios edificios residenciales y un bloque de oficinas en Kiev, donde periodistas vieron automóviles en llamas y árboles destrozados en patios carbonizados.
Las fuerzas rusas han atacado repetidamente la capital con bombardeos desde que Moscú lanzó su “operación militar especial” en Ucrania en febrero de 2022.
Zelensky afirmó que “es muy importante que el mundo no guarde silencio al respecto ahora y que todos vean lo qué Rusia es y qué está haciendo”.
El gobierno ucraniano sostiene que un misil de crucero ruso Kh-101 impactó contra el hospital pediátrico. Por su parte, Rusia negó haber atacado el hospital y señaló que su ofensiva fue contra objetivos militares.
Rusia apoya propuesta de Türkiye para resolver conflicto con Ucrania
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, estuvo de acuerdo con la propuesta que planteó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, para alcanzar la paz en el conflicto con Ucrania.
Fidan propuso la creación de una plataforma diplomática e internacional para resolver la crisis. Según Fidan, en la iniciativa participarían varios países con interés en que se resuelvan las hostilidades.
Peskov le dio la bienvenida al planteamiento de Fidan y destacó la necesidad de una amplia participación de varios países. También dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, siempre ha sido "un firme partidario" de una solución diplomática del conflicto.
"Ustedes saben que el presidente Putin es un firme partidario de dar prioridad a los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución al conflicto ucraniano. Por supuesto, nunca nos hemos negado a negociar. Al contrario, siempre hemos sido partidarios de una negociación en la que participen todas las partes interesadas. Aunque actualmente no existe una plataforma de este tipo, en este punto sólo se puede estar de acuerdo con el señor Fidan", afirmó.