Al menos 190 heridos y 38 personas muertas, incluidos varios niños en un hospital infantil, dejó un ataque ruso con casi 40 misiles contra centros urbanos en todo Ucrania este lunes, informó el presidente del país Volodymyr Zelensky.

El bombardeo en Kiev, la capital, destruyó parcialmente el hospital infantil Okhmatdyt, el más grande de Ucrania, causando extensos daños y dejando víctimas bajo los escombros.

Cerca de 400 voluntarios, médicos y trabajadores de rescate acudieron a las ruinas del hospital para buscar desesperadamente a los sobrevivientes, señaló Zelensky.

Las autoridades anunciaron un día de luto con banderas a media asta.

"Continúa la operación de rescate tras el ataque con misiles rusos de ayer", escribió Zelensky en redes sociales. También indicó que los pacientes del hospital pediátrico fueron trasladados a otras instalaciones.

Se trata del bombardeo ruso más intenso contra Kiev en casi cuatro meses, e impactó a siete de los 10 distritos de la ciudad. El ataque además interrumpió cirugías y obligó a jóvenes pacientes de cáncer a recibir tratamiento al aire libre, según informó la agencia de noticias AP.

"Continuamos nuestro trabajo para aumentar la protección de nuestras ciudades del terror ruso. El mundo tiene la fuerza necesaria para parar esto", agregó el presidente de Ucrania.

También pidió una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los ataques que mataron a diez personas en su ciudad natal de Krivói Rog.

El ataque ocurrió mientras Zelensky visitaba Varsovia antes de dirigirse a la cumbre de la OTAN en Washington, donde se anticipó que iba a pedir más apoyo militar a los aliados del país.

Natalia Svidler, de 40 años, estaba en el hospital en el momento del ataque con su hijo de dos años, a quien iban a operar cuando sonaron las sirenas de ataque aéreo.

"Las enfermeras nos dijeron que bajáramos al sótano. Después de un rato, escuchamos un fuerte estruendo y el techo del sótano se derrumbó un poco", explicó