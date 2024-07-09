AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Brasil implementa libre comercio con Palestina en desafío a Israel
El acuerdo representa una contribución concreta a un Estado de Palestina económicamente viable, que pueda vivir en paz y armonía con sus vecinos, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Brasil implementa libre comercio con Palestina en desafío a Israel
En mayo, el presidente Lula da Silva retiró al embajador de Brasil en Israel por su agresión genocida en la asediada Gaza. / Foto: Archivo AP / Photo: AP Archive
9 de julio de 2024

Brasil implementó un acuerdo de libre comercio con la Autoridad Palestina, luego de que su ratificación estuviera pendiente por más de una década. Esta acción de Brasil representa una clara muestra de apoyo al pueblo palestino y un desafío a Israel.

"El acuerdo es una contribución concreta a un Estado de Palestina económicamente viable, que pueda vivir en paz y armonía con sus vecinos", dijo este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil en un comunicado.

Y añadió que Brasil --que reconoce a Palestina como Estado y que permitió que se instalara una embajada palestina en su capital Brasilia en 2010-- ratificó el pasado viernes el acuerdo entre el bloque comercial Mercosur y la Autoridad Palestina que se había firmado en 2011.

No estuvo claro de inmediato si otros miembros del Mercosur harían lo mismo. Ahora bien, no se espera que el gobierno de derecha de Javier Milei en Argentina lo haga.

Los ministerios de Relaciones Exteriores de Uruguay y Paraguay no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Por su parte, el embajador de Palestina en Brasilia, Ibrahim Al Zeben, calificó la decisión como "valiente, solidaria y oportuna".

Es "la forma efectiva de apoyar la paz en Palestina", dijo en un mensaje a la agencia de noticias Reuters. También añadió que espera que crezca el comercio de Palestina con Mercosur, que actualmente es de 32 millones de dólares al año.

Recomendados

El apoyo de Brasil a Palestina

En mayo pasado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva retiró al embajador del Brasil en Israel por su ofensiva genocida en la asediada Gaza.

Unas semanas después de que comenzara la agresión de Israel contra el enclave bloqueado, Lula recibió críticas luego de comparar las acciones de Tel Aviv con el Holocausto.

Brasil, junto a muchos países latinoamericanos, apoya el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

Varias naciones de Latinoaméroca han tomado medidas similares, incluida Colombia, que rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en mayo debido a los ataques en Gaza.

Desde el 7 de octubre, muchos países han reconocido a Palestina como Estado, entre ellos España, Noruega, Irlanda, Bahamas, Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico