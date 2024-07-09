Brasil implementó un acuerdo de libre comercio con la Autoridad Palestina, luego de que su ratificación estuviera pendiente por más de una década. Esta acción de Brasil representa una clara muestra de apoyo al pueblo palestino y un desafío a Israel.

"El acuerdo es una contribución concreta a un Estado de Palestina económicamente viable, que pueda vivir en paz y armonía con sus vecinos", dijo este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil en un comunicado.

Y añadió que Brasil --que reconoce a Palestina como Estado y que permitió que se instalara una embajada palestina en su capital Brasilia en 2010-- ratificó el pasado viernes el acuerdo entre el bloque comercial Mercosur y la Autoridad Palestina que se había firmado en 2011.

No estuvo claro de inmediato si otros miembros del Mercosur harían lo mismo. Ahora bien, no se espera que el gobierno de derecha de Javier Milei en Argentina lo haga.

Los ministerios de Relaciones Exteriores de Uruguay y Paraguay no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Por su parte, el embajador de Palestina en Brasilia, Ibrahim Al Zeben, calificó la decisión como "valiente, solidaria y oportuna".

Es "la forma efectiva de apoyar la paz en Palestina", dijo en un mensaje a la agencia de noticias Reuters. También añadió que espera que crezca el comercio de Palestina con Mercosur, que actualmente es de 32 millones de dólares al año.