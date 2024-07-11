Altos funcionarios de Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel tienen previsto reunirse en Doha este miércoles para impulsar un intercambio de prisioneros y un alto el fuego en Gaza, reveló una fuente de El Cairo.

La reunión en la capital de Qatar busca resolver diferencias y encontrar puntos en común, informó el canal de televisión egipcio Al-Qahera el-Ekhbariya, citando una fuente de alto nivel.

Liderando la delegación de Egipto estará el jefe del Servicio General de Inteligencia, Abbas Kamel. También estará presente William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). La reunión se llevará a cabo tras una intensa ronda de conversaciones en El Cairo, según la fuente.

El martes, la fuente reveló que las conversaciones para un alto el fuego, ahora en su segundo día, continúan en El Cairo. La delegación de seguridad egipcia trabaja arduamente para facilitar el diálogo entre todas las partes involucradas.

Relacionado Gaza lleva 9 meses bajo el infierno del fuego israelí y aún no hay tregua

Si bien los detalles específicos aún no se revelan, la fuente indicó que hay acuerdos en varios puntos clave. Las negociaciones se reanudarán en Doha el miércoles y en El Cairo el jueves, añadió la fuente.

La delegación estadounidense encabezada por Burns llegó a El Cairo este lunes para participar con el equipo de seguridad de Egipto en una nueva ronda de negociaciones.

De manera simultánea, Ronen Bar, jefe de la agencia israelí de seguridad interna Shin Bet, visitó El Cairo el lunes y partió el martes después de conversar con Burns y funcionarios egipcios.

Sus conversaciones se centraron en abordar cuestiones no resueltas sobre un intercambio de prisioneros y un posible alto el fuego en Gaza.

Relacionado El número de muertos en Gaza podría superar los 186.000, según The Lancet

La emisora ​​oficial israelí KAN informó que en la reunión de este miércoles en Doha participará el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. En representación de Israel estarán David Barnea, jefe del servicio de inteligencia del Mossad, y Ronen Bar, jefe del Shin Bet.

El Ejército de Israel también tendrá un representante en las negociaciones, Nitzan Alon.