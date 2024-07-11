Altos funcionarios de Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel tienen previsto reunirse en Doha este miércoles para impulsar un intercambio de prisioneros y un alto el fuego en Gaza, reveló una fuente de El Cairo.
La reunión en la capital de Qatar busca resolver diferencias y encontrar puntos en común, informó el canal de televisión egipcio Al-Qahera el-Ekhbariya, citando una fuente de alto nivel.
Liderando la delegación de Egipto estará el jefe del Servicio General de Inteligencia, Abbas Kamel. También estará presente William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). La reunión se llevará a cabo tras una intensa ronda de conversaciones en El Cairo, según la fuente.
El martes, la fuente reveló que las conversaciones para un alto el fuego, ahora en su segundo día, continúan en El Cairo. La delegación de seguridad egipcia trabaja arduamente para facilitar el diálogo entre todas las partes involucradas.
Si bien los detalles específicos aún no se revelan, la fuente indicó que hay acuerdos en varios puntos clave. Las negociaciones se reanudarán en Doha el miércoles y en El Cairo el jueves, añadió la fuente.
La delegación estadounidense encabezada por Burns llegó a El Cairo este lunes para participar con el equipo de seguridad de Egipto en una nueva ronda de negociaciones.
De manera simultánea, Ronen Bar, jefe de la agencia israelí de seguridad interna Shin Bet, visitó El Cairo el lunes y partió el martes después de conversar con Burns y funcionarios egipcios.
Sus conversaciones se centraron en abordar cuestiones no resueltas sobre un intercambio de prisioneros y un posible alto el fuego en Gaza.
La emisora oficial israelí KAN informó que en la reunión de este miércoles en Doha participará el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. En representación de Israel estarán David Barnea, jefe del servicio de inteligencia del Mossad, y Ronen Bar, jefe del Shin Bet.
El Ejército de Israel también tendrá un representante en las negociaciones, Nitzan Alon.
Durante meses, los esfuerzos de mediación que lideran Estados Unidos, Qatar y Egipto han buscado alcanzar un acuerdo entre Israel y el grupo palestino Hamás. El objetivo de la iniciativa diplomática es asegurar un intercambio mutuo de prisioneros y un alto el fuego duradero en Gaza, de manera que la ayuda humanitaria pueda llegar al territorio palestino.
Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un cese del fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional por su incesante y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 que realizó Hamás.
Los bombardeos israelíes han matado a casi 38.200 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 88.000 hasta el momento en Gaza, según las autoridades locales de salud. De acuerdo a un estudio de Lancet, la agresión de Tel Aviv contra el enclave puede haber cobrado más de 186.000 vidas de palestinos.
Nueve meses después de que Israel lanzara su ofensiva, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo le ordenó detener inmediatamente su operación militar en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de los ataques antes de ser invadida el 6 de mayo.
