La elección de Masoud Pezeshkian como el noveno presidente de Irán marca el primer liderazgo reformista que llega al poder del país en dos décadas.

Al imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 53,7% de los votos, Pezeshkian derrotó al candidato de mano dura Saeed Jalili, lo que señala un cambio en el panorama político de un país que ha enfrentado protestas internas y desafíos geopolíticos externos.

La amplia experiencia política de Pezeshkian incluye haber trabajado en el Ministerio de Salud bajo el gobierno del expresidente Mohammad Khatami, haber sido el primer vicepresidente del Parlamento de Irán de 2016 a 2020 y ser parlamentario en representación de Tabriz de 2008 a 2024.

Tras una participación electoral históricamente baja del 40% en la primera vuelta, realizada el 28 de junio, la segunda ronda de las elecciones registró un modesto aumento al 49,8% el 5 de julio.

La abstención de casi el 50% entre los electores pone de relieve la legitimidad del régimen iraní y resalta los problemas subyacentes que enfrenta la sociedad.

Las elecciones también demuestran una polarización muy arraigada dentro de la sociedad de Irán. Las personas boicotearon las votaciones debido al continuo desencanto con el régimen, mientras los conservadores no pudieron consolidar su poder y los reformistas lucharon por movilizar su base.

Aún así, los resultados electorales indican un deseo público por alejarse del gobierno conservador.

Lo que se debe hacer

La campaña electoral de Pezeshkian mostró indicios sobre su manera de pensar. Como candidato habló acerca de asuntos apremiantes de política interna y externa de Irán, además de proponer medidas para un cambio transformador.

A nivel nacional, criticó la policía moral y se comprometió con reducir las restricciones de internet.

La oposición de Pezeshkian a cualquier forma de coerción sobre las mujeres y las niñas también es significativa. Durante un debate con Saeed Jalili en televisión, antes de la segunda vuelta electoral, Pezeshkian enfatizó en cómo su gobierno contrarrestaría la policía moral.

También insistió en que rechaza las restricciones de Internet y destacó que el gobierno debería desarrollar la infraestructura necesaria para proporcionar libertad de acceso a la web.

Más allá, los retos económicos, en especial los esfuerzos por controlar la inflación y aumentar el poder adquisitivo, serán áreas de atención cruciales para el nuevo gobierno.

Trazando un paralelo con las dificultades que enfrentó Khatami al lidiar con el parlamento que dominaban los principistas en su último año en el cargo, Pezeshkian probablemente deberá buscar el respaldo necesario para implementar sus modestas reformas.

Por eso, podría verse obligado a lograr acuerdos para conciliar sus políticas con los deseos del Parlamento, cuya mayoría está en poder de políticos de la línea dura.

En materia de política exterior, Pezeshkian pretende alejarse del enfoque de su predecesor y aspirar a ser más equilibrado.

En su amplia campaña electoral, Pezeshkian prometió "extender la mano de la amistad a todos".

Aunque prometió realizar cambios sustanciales en la política interior y exterior, también está claro que no tiene autonomía unilateral, en específico para decisiones cruciales de política exterior.

Más bien, es el ejecutor de una política exterior que en gran medida proviene del líder supremo Ali Jamenei.

En los próximos días, Pezeshkian entregará las credenciales de su gabinete a Jamenei, y se espera que en el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores estén funcionarios experimentados que desempeñaron papeles clave en el proceso de negociación nuclear.

Una de las cuestiones más esenciales gira en torno al cambio de política exterior de Irán en esta nueva era, caracterizada por tensiones regionales.

Esta política buscará mejorar las relaciones con Occidente, que le ha impuesto sanciones agotadoras a Teherán. Los dirigentes iraníes intentarán construir relaciones constructivas con Occidente para reducir su aislamiento.