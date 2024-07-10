Los ojos del mundo del fútbol se posaron en Lamine Yamal, el jugador más joven en anotar un gol en la Eurocopa. Con tan solo 16 años, hizo historia al anotar este martes ante Francia y le dio a su equipo el pase a la final del campeonato continental.

El adolescente del Barcelona ya tenía en su historial ser el jugador más joven en debutar y marcar en la liga española con 15 años. También fue el futbolista más joven en jugar como titular en la Liga de Campeones. El recuento sigue: la semana pasada se convirtió en el jugador más joven que participa en una Eurocopa cuando salió a la cancha en el partido inicial de España que quedó 3-0 sobre Croacia.

Este martes volvió a consagrarse: con tan sólo 16 años y 362 días tiene el título del jugador más joven en anotar en una Eurocopa, superando al suizo Johan Vonlanthen, que tenía 18 años y 141 días.

Además, en este encuentro se transformó en el futbolista más joven en disputar una semifinal de un gran torneo internacional, como un Mundial o Eurocopa, superando así el récord de la estrella brasilera Pelé en la Copa del Mundo de 1958, que tenía por entonces 17 años y 244 días de edad.

La actuación de Yamal ante Francia, bien acompañada por el resto del equipo, impulsó a “La Roja” hacia la victoria por 2 a 1 y a su quinta final de la Eurocopa, que disputará el próximo domingo en Berlín ante Inglaterra o Países Bajos.

El símbolo de celebración de Yamal y sus orígenes

Yamal celebró el gol ante Francia mostrando el número 304, que hace referencia a sus orígenes y el cual el futbolista porta con orgullo. Pero, ¿qué significa esta cifra? Hace referencia al código postal 08304, que identifica al barrio de su infancia, Rocafonda, ubicado en Mataró, Barcelona.

El futbolista se transformó en todo un símbolo para los jóvenes de Rocafonda. Aunque Yamal se mudó a los 7 años a la academia La Masía de Barcelona, aún mantiene un estrecho vínculo con su barrio, donde aún viven algunos de sus familiares, explica BBC Mundo.

El número 304 también aparece grabado en las botas con las que hace su magia en el campo. Además, en ellas también se pueden ver las banderas de Marruecos y de Guinea Ecuatorial, los países de origen de sus padres.