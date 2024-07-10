EUROPA
Quién es Lamine Yamal, el goleador español que hizo historia en la Eurocopa
Con solo 16 años, Lamine Yamal logró un hito histórico en la Eurocopa y llevó a España a la final. Hijo de inmigrantes, se crió en el barrio Rocafonda y se convirtió en una promesa del Barcelona.
Yamal celebra después del partido ante Francia, donde anotó un gol decisivo. / Foto: Reuters
10 de julio de 2024

Los ojos del mundo del fútbol se posaron en Lamine Yamal, el jugador más joven en anotar un gol en la Eurocopa. Con tan solo 16 años, hizo historia al anotar este martes ante Francia y le dio a su equipo el pase a la final del campeonato continental.

El adolescente del Barcelona ya tenía en su historial ser el jugador más joven en debutar y marcar en la liga española con 15 años. También fue el futbolista más joven en jugar como titular en la Liga de Campeones. El recuento sigue: la semana pasada se convirtió en el jugador más joven que participa en una Eurocopa cuando salió a la cancha en el partido inicial de España que quedó 3-0 sobre Croacia.

Este martes volvió a consagrarse: con tan sólo 16 años y 362 días tiene el título del jugador más joven en anotar en una Eurocopa, superando al suizo Johan Vonlanthen, que tenía 18 años y 141 días.

Además, en este encuentro se transformó en el futbolista más joven en disputar una semifinal de un gran torneo internacional, como un Mundial o Eurocopa, superando así el récord de la estrella brasilera Pelé en la Copa del Mundo de 1958, que tenía por entonces 17 años y 244 días de edad.

La actuación de Yamal ante Francia, bien acompañada por el resto del equipo, impulsó a “La Roja” hacia la victoria por 2 a 1 y a su quinta final de la Eurocopa, que disputará el próximo domingo en Berlín ante Inglaterra o Países Bajos.

El símbolo de celebración de Yamal y sus orígenes

Yamal celebró el gol ante Francia mostrando el número 304, que hace referencia a sus orígenes y el cual el futbolista porta con orgullo. Pero, ¿qué significa esta cifra? Hace referencia al código postal 08304, que identifica al barrio de su infancia, Rocafonda, ubicado en Mataró, Barcelona.

El futbolista se transformó en todo un símbolo para los jóvenes de Rocafonda. Aunque Yamal se mudó a los 7 años a la academia La Masía de Barcelona, aún mantiene un estrecho vínculo con su barrio, donde aún viven algunos de sus familiares, explica BBC Mundo.

El número 304 también aparece grabado en las botas con las que hace su magia en el campo. Además, en ellas también se pueden ver las banderas de Marruecos y de Guinea Ecuatorial, los países de origen de sus padres.

Aunque Yamal nació en Esplugues de Llobregat, sus padres no son españoles. Su madre, Sheila Ebana, es de Guinea Ecuatorial; su padre, Mounir Nasroui, es de Marruecos. La primera en llegar a España fue su abuela paterna, Fatima, hace 35 años: viajó sola y 5 años después trajo a sus hijos, con los que se estableció en Rocafonda, reportó el diario The New York Times.

Tras el partido contra Francia, el futbolista destacó que “siempre hablaba con su madre” sobre la posibilidad de meter un gol con tanta relevancia como el que anotó este martes.

La foto viral de Yamal y Messi: ¿es real?

En los últimos días se volvió viral una imagen de Yamal cuando era bebé en brazos de un joven Lionel Messi.

La increíble coincidencia de que los dos ídolos del Barcelona estuvieran en esta foto desató especulaciones de que era falsa. Sin embargo, diversas agencias de noticias confirmaron que se tomó para un calendario como parte de las actividades de caridad de UNICEF y el periódico local Diario Sport.

El fotógrafo explicó que UNICEF hizo un sorteo en el barrio de Rocafonda, donde vivía la familia de Lamine. “Se apuntaron al sorteo para hacerse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron”, explicó Joan Monfort en diálogo con AP.

En ese momento Messi tenía 20 años y ya era considerado un gran talento, pero pasarían un par de años antes de que dejara su huella como el jugador más destacado de su generación en Barcelona y Argentina.

Ahora, todas las miradas de los españoles y de los aficionados del fútbol están puestas sobre Yamal, quien celebrará su cumpleaños número 17 este sábado, en medio de uno de los momentos más importantes de su carrera y horas antes de la final de la Eurocopa.

FUENTE:TRT Español y agencias
