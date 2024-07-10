ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Meta restringe publicaciones en Instagram y Facebook con palabra 'sionismo'
La empresa, que ya acumula críticas por suprimir contenido a favor de Palestina, anunció un cambio que le permitirá eliminar publicaciones cuando se utilice la palabra “sionismo” de manera despectiva.
Meta restringe publicaciones en Instagram y Facebook con palabra 'sionismo'
La compañía indicó que la medida busca "prevenir la incitación al odio". / Foto: Reuters
10 de julio de 2024

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció un cambio en sus políticas que le permitirá eliminar las publicaciones que utilicen la palabra “sionismo” de manera despectiva. El anuncio causó controversia entre los usuarios, que anteriormente criticaron a la empresa por inconsistencias en la implementación de políticas contra los discursos de odio y por la supresión de contenido a favor de Palestina.

Según informó la compañía, esta medida tiene como objetivo prevenir la incitación al odio y está diseñada para impedir el uso de la palabra sionista como una forma de expresar "opiniones antisemitas" hacia judíos e israelíes.

RelacionadoExempleado de Meta denuncia sesgo en publicaciones sobre Gaza en Instagram

La compañía aseguró que consultó con más de 145 expertos antes de cambiar sus políticas, cuyo fin es contrarrestar el contenido que “promueve estereotipos antisemitas, incita al daño o niega la existencia de judíos o israelíes con el pretexto de criticar a los ‘sionistas’”.

Asimismo, reconoció que existen diferentes interpretaciones del término "sionista" y destacó la importancia de distinguir entre debates políticos "legítimos" y retórica dañina.

Recomendados

Después de consultar con más de 145 expertos, Meta decidió tomar medidas contra el contenido que “promueve estereotipos antisemitas, incita al daño o niega la existencia de judíos o israelíes con el pretexto de criticar a los ‘sionistas’”, detalló Meta.

En este sentido, aseguró que si bien eliminará publicaciones que hagan “comparaciones deshumanizantes o que promuevan el daño mediante el uso del término ‘sionistas'”, aún estarán permitidas las discusiones relacionadas con el propio movimiento político sionista.

Desde el 7 de octubre, la compañía recibió gran cantidad de críticas por su enfoque respecto a la guerra en Gaza, principalmente acusaciones de supresión de contenido a favor de los palestinos.

En junio, un ingeniero que trabajaba en Meta acusó a la empresa de sesgo en su moderación del contenido relacionado con los ataques de Israel. Además, casi 200 empleados de Meta plantearon preocupaciones similares en una carta abierta al director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar