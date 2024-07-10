Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció un cambio en sus políticas que le permitirá eliminar las publicaciones que utilicen la palabra “sionismo” de manera despectiva. El anuncio causó controversia entre los usuarios, que anteriormente criticaron a la empresa por inconsistencias en la implementación de políticas contra los discursos de odio y por la supresión de contenido a favor de Palestina.

Según informó la compañía, esta medida tiene como objetivo prevenir la incitación al odio y está diseñada para impedir el uso de la palabra sionista como una forma de expresar "opiniones antisemitas" hacia judíos e israelíes.

La compañía aseguró que consultó con más de 145 expertos antes de cambiar sus políticas, cuyo fin es contrarrestar el contenido que “promueve estereotipos antisemitas, incita al daño o niega la existencia de judíos o israelíes con el pretexto de criticar a los ‘sionistas’”.

Asimismo, reconoció que existen diferentes interpretaciones del término "sionista" y destacó la importancia de distinguir entre debates políticos "legítimos" y retórica dañina.