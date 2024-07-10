Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció un cambio en sus políticas que le permitirá eliminar las publicaciones que utilicen la palabra “sionismo” de manera despectiva. El anuncio causó controversia entre los usuarios, que anteriormente criticaron a la empresa por inconsistencias en la implementación de políticas contra los discursos de odio y por la supresión de contenido a favor de Palestina.
Según informó la compañía, esta medida tiene como objetivo prevenir la incitación al odio y está diseñada para impedir el uso de la palabra sionista como una forma de expresar "opiniones antisemitas" hacia judíos e israelíes.
La compañía aseguró que consultó con más de 145 expertos antes de cambiar sus políticas, cuyo fin es contrarrestar el contenido que “promueve estereotipos antisemitas, incita al daño o niega la existencia de judíos o israelíes con el pretexto de criticar a los ‘sionistas’”.
Asimismo, reconoció que existen diferentes interpretaciones del término "sionista" y destacó la importancia de distinguir entre debates políticos "legítimos" y retórica dañina.
En este sentido, aseguró que si bien eliminará publicaciones que hagan “comparaciones deshumanizantes o que promuevan el daño mediante el uso del término ‘sionistas'”, aún estarán permitidas las discusiones relacionadas con el propio movimiento político sionista.
Desde el 7 de octubre, la compañía recibió gran cantidad de críticas por su enfoque respecto a la guerra en Gaza, principalmente acusaciones de supresión de contenido a favor de los palestinos.
En junio, un ingeniero que trabajaba en Meta acusó a la empresa de sesgo en su moderación del contenido relacionado con los ataques de Israel. Además, casi 200 empleados de Meta plantearon preocupaciones similares en una carta abierta al director ejecutivo, Mark Zuckerberg.