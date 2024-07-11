El martes se celebró el 75º aniversario de la OTAN al que acudieron los 32 líderes de los países que forman la alianza, incluyendo al presidente de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan.
En un discurso en el Auditorio Mellon, donde 12 países firmaron el Tratado del Atlántico Norte en 1949, Jens Stoltenberg subrayó que la OTAN es "no sólo la alianza más exitosa y más fuerte, sino también la más duradera de la historia".
Türkiye –miembro de la OTAN desde hace más de 70 años– se unió a la alianza en 1952.
Con motivo de este 75 aniversario se está celebrando una cumbre en la que la guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo un papel predominante, pero Ankara no dejará que se olvidé la brutal ofensiva israelí sobre Gaza que ha dejado ya más de 38.000 civiles muertos.
43.000 millones de ayuda militar para Ucrania
Los líderes de los estados miembros de la OTAN anunciaron un paquete de ayuda militar para Ucrania y enfatizaron el compromiso con la incorporación de este país a la alianza.
En un comunicado emitido el miércoles los aliados afirman que proporcionarán a Ucrania al menos 40.000 millones de euros (43.280 millones de dólares) en ayuda militar durante el próximo año, pero no alcanzaron el compromiso plurianual que había buscado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
"A través de contribuciones proporcionales, los aliados se comprometen a proporcionar una financiación mínima de 40.000 millones de euros (43.280 millones de dólares) durante el próximo año, y niveles sostenibles de asistencia en seguridad para que Ucrania prevalezca", rezaba la declaración de la cumbre.
La declaración también fortaleció el lenguaje anterior de la OTAN sobre China, calificándola de "facilitador decisivo" del esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y diciendo que Beijing continúa planteando desafíos sistémicos a la seguridad euroatlántica.
Türkiye no olvida a Gaza
"Durante la cumbre de líderes de la OTAN plantearemos las masacres del pueblo palestino en Gaza, donde nuestros valores compartidos están sufriendo una prueba de sinceridad", afirmó el presidente Erdogan antes de la cumbre.
"La comunidad internacional no ha logrado detener a Israel, y la conciencia global no podrá dar un suspiro de alivio hasta que se establezca una paz justa y duradera en Palestina" añadió.
En el contexto de la cumbre, el miércoles el presidente turco, Erdogan, se reunió con el canciller alemán, Olaf Scholz, y discutió el ataque de Israel contra la Franja de Gaza.
El presidente turco transmitió a Scholz la importancia de ejercer presión sobre Israel para que detenga sus ataques a Gaza y aprovechar la oportunidad para un alto el fuego, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
También destacó la necesidad de intensificar los esfuerzos para prevenir la escalada de los conflictos en la región.
Anteriormente, Erdogan se reunió con el Primer Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, reiterando el mensaje de que se deben incrementar los esfuerzos positivos para poner fin a los conflictos en curso en Palestina y Ucrania.
Presionando para el alto el fuego en Gaza
La importancia geoestratégica de Türkiye y su postura vocal sobre Gaza la convierten en un socio clave dentro de la OTAN. Los funcionarios estadounidenses han dicho que discutirán la guerra de Gaza con sus homólogos turcos durante la cumbre de tres días.
"Cuando se trata de Oriente Medio estoy seguro de que habrá una serie de discusiones, incluidas reuniones bilaterales al margen de la cumbre, donde se abordará este tema. Oriente Medio no es territorio euroatlántico, pero obviamente afecta a la seguridad de la región euroatlántica. Así que lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente es, por supuesto, una preocupación para todos los líderes de la OTAN", dijo Mike Carpenter, embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
A medida que avanza la cumbre, el enfoque de la OTAN sigue siendo disuadir las amenazas de actores estatales como Rusia y abordar el aumento de la influencia de China.
Sin embargo, el conflicto en Gaza sigue siendo un recordatorio conmovedor de las crisis humanitarias que exigen atención.
La defensa de Erdogan de Gaza en la cumbre de la OTAN refleja las preocupaciones más amplias de Türkiye y su compromiso de abordar los conflictos regionales.
"Seguimos pacientemente el proceso de conversaciones de alto el fuego en Gaza en Doha", dijo Erdogan.
"Nuestro jefe de inteligencia y nuestro ministro de Relaciones Exteriores lo siguen. Con suerte, obtendremos pronto los resultados esperados".
Sus comentarios resuenan con un deseo profundamente arraigado de paz y justicia en una región en conflicto.