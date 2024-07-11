El martes se celebró el 75º aniversario de la OTAN al que acudieron los 32 líderes de los países que forman la alianza, incluyendo al presidente de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan.

En un discurso en el Auditorio Mellon, donde 12 países firmaron el Tratado del Atlántico Norte en 1949, Jens Stoltenberg subrayó que la OTAN es "no sólo la alianza más exitosa y más fuerte, sino también la más duradera de la historia".

Türkiye –miembro de la OTAN desde hace más de 70 años– se unió a la alianza en 1952.

Con motivo de este 75 aniversario se está celebrando una cumbre en la que la guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo un papel predominante, pero Ankara no dejará que se olvidé la brutal ofensiva israelí sobre Gaza que ha dejado ya más de 38.000 civiles muertos.

43.000 millones de ayuda militar para Ucrania

Los líderes de los estados miembros de la OTAN anunciaron un paquete de ayuda militar para Ucrania y enfatizaron el compromiso con la incorporación de este país a la alianza.

En un comunicado emitido el miércoles los aliados afirman que proporcionarán a Ucrania al menos 40.000 millones de euros (43.280 millones de dólares) en ayuda militar durante el próximo año, pero no alcanzaron el compromiso plurianual que había buscado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"A través de contribuciones proporcionales, los aliados se comprometen a proporcionar una financiación mínima de 40.000 millones de euros (43.280 millones de dólares) durante el próximo año, y niveles sostenibles de asistencia en seguridad para que Ucrania prevalezca", rezaba la declaración de la cumbre.

La declaración también fortaleció el lenguaje anterior de la OTAN sobre China, calificándola de "facilitador decisivo" del esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y diciendo que Beijing continúa planteando desafíos sistémicos a la seguridad euroatlántica.

Türkiye no olvida a Gaza

"Durante la cumbre de líderes de la OTAN plantearemos las masacres del pueblo palestino en Gaza, donde nuestros valores compartidos están sufriendo una prueba de sinceridad", afirmó el presidente Erdogan antes de la cumbre.

"La comunidad internacional no ha logrado detener a Israel, y la conciencia global no podrá dar un suspiro de alivio hasta que se establezca una paz justa y duradera en Palestina" añadió.

En el contexto de la cumbre, el miércoles el presidente turco, Erdogan, se reunió con el canciller alemán, Olaf Scholz, y discutió el ataque de Israel contra la Franja de Gaza.