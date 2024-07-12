Mientras la mayoría de los países de la OTAN ponen el foco en apoyar a Ucrania, los líderes de España y Türkiye alzaron la voz por Gaza durante la cumbre que se realiza en Washington. Los presidentes Pedro Sánchez y Recep Tayyip Erdogan pidieron que se respete el derecho internacional sin “dobles estándares” y exigieron el fin del genocidio israelí contra los palestinos.

"Si decimos a nuestros ciudadanos que apoyamos a Ucrania porque defendemos el derecho internacional, es lo mismo que tenemos que hacer con Gaza", sintetizó Sánchez durante la cumbre.

El mandatario destacó que España, que reconoció oficialmente a Palestina como Estado en mayo, sostiene “una posición coherente" y respalda el derecho internacional humanitario sin “dobles estándares”.

En esa línea, Sánchez aseguró que el mundo necesitaba presionar para "detener esta terrible crisis humanitaria" que afecta a los palestinos y pidió una conferencia de paz internacional para impulsar un Estado palestino.

Por eso, llamó a "detener esta terrible crisis humanitaria que están sufriendo los palestinos, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania" y "crear las condiciones para un alto el fuego inmediato y urgente", ya que además "existe un riesgo real de escalada hacia el Líbano".