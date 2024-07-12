Mientras la mayoría de los países de la OTAN ponen el foco en apoyar a Ucrania, los líderes de España y Türkiye alzaron la voz por Gaza durante la cumbre que se realiza en Washington. Los presidentes Pedro Sánchez y Recep Tayyip Erdogan pidieron que se respete el derecho internacional sin “dobles estándares” y exigieron el fin del genocidio israelí contra los palestinos.
"Si decimos a nuestros ciudadanos que apoyamos a Ucrania porque defendemos el derecho internacional, es lo mismo que tenemos que hacer con Gaza", sintetizó Sánchez durante la cumbre.
El mandatario destacó que España, que reconoció oficialmente a Palestina como Estado en mayo, sostiene “una posición coherente" y respalda el derecho internacional humanitario sin “dobles estándares”.
En esa línea, Sánchez aseguró que el mundo necesitaba presionar para "detener esta terrible crisis humanitaria" que afecta a los palestinos y pidió una conferencia de paz internacional para impulsar un Estado palestino.
Por eso, llamó a "detener esta terrible crisis humanitaria que están sufriendo los palestinos, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania" y "crear las condiciones para un alto el fuego inmediato y urgente", ya que además "existe un riesgo real de escalada hacia el Líbano".
Por su parte, Türkiye, miembro de la OTAN con una gran importancia geoestratégica, demostró su compromiso de abordar los conflictos regionales y puso en primer plano el genocidio en Gaza.
"La comunidad internacional no ha logrado detener a Israel, y la conciencia mundial no podrá dar un suspiro de alivio hasta que se establezca una paz justa y duradera en Palestina", expresó Erdogan.
En este marco de la cumbre, transmitió a otros líderes la importancia de ejercer presión sobre Israel para que detenga sus ataques y la necesidad de intensificar los esfuerzos para prevenir la escalada de los conflictos en la región, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Türkiye es miembro de la OTAN desde hace más de 70 años. Con motivo del aniversario número 75 de la alianza, este martes se celebró una cumbre a la que acudieron los 32 líderes de los países miembros.