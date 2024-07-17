En un cuestionamiento directo y sin rodeos al apoyo que Estados Unidos le proporciona Israel en medio de la masacre en Gaza, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló a Washington de ser cómplice en las violaciones a los derechos humanos que día a día se cometen en el asediado enclave.

Durante una entrevista exclusiva con la revista estadounidense Newsweek por su viaje a la cumbre de la OTAN, el mandatario turco aseguró que “el brutal asesinato de personas inocentes por parte de Israel en hospitales a los que acuden para recibir tratamiento, en ambulancias, en mercados, en centros donde se distribuye ayuda humanitaria y en zonas definidas como seguras es la violación más grave de los derechos humanos”. Y en ese sentido subrayó que el Gobierno de Estados Unidos “hace caso omiso de estas violaciones y brinda a Israel el mayor respaldo. Lo hacen a costa de ser cómplices de estas violaciones”.

Su mensaje insistió en el punto de que “lo que hay entre Israel y Gaza no es una guerra”. Por el contrario, aclaró, “son los ataques de Israel contra Gaza los que ignoran los derechos humanos y el derecho internacional, y las masacres resultantes. Los palestinos simplemente están defendiendo sus hogares, sus calles y su patria en Gaza. Israel ha estado atacando deliberadamente la infraestructura civil, donde las personas viven y se refugian”.

Relacionado La OTAN celebra su 75 aniversario con Ucrania y Gaza sobre la mesa

Erdogan recordó además que los ataques de Israel contra Gaza no empezaron el 7 de octubre, luego del ataque de Hamás. “Israel lleva años tratando a Gaza como una cársel al aire libre. Están usurpando a los palestinos sus hogares, negocios y tierras de cultivo en todo el territorio utilizando terroristas ladrones a los que llaman colonos. Piénsalo: alguien llega a tu casa con un soldado israelí, te echa y te dice que ahora tu casa les pertenece. Eso es lo que está ocurriendo en Palestina”.

Türkiye ha mantenido de manera férrea su apoyo a Gaza y al pueblo palestino, al punto que apoya la llamada solución de dos Estados que se base en las fronteras de 1967. En palabras de Erdogan, esto permitiría “lograr una paz duradera en la región”. Por eso destacó que las “amenazas de Israel” contra los países de Medio Oriente, especialmente el Líbano, deben cesar. “De lo contrario, nuestra región enfrenta un mayor riesgo de conflictos más profundos e incluso de guerra”.

El mandatario también cuestionó el hecho de que Israel no haya cumplido la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza. “A Israel ni siquiera le importó, y mucho menos lo cumplió. En esta coyuntura, ¿quién impondrá qué tipo de sanción contra Israel por violar el derecho internacional? Esa es la verdadera pregunta y nadie la responde. Queremos que estos ataques cesen de inmediato, que Israel se retire de Gaza y que la ayuda humanitaria llegue a Gaza sin interrupción”.

Erdogan insiste en la necesidad de combatir el terrorismo