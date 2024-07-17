En un cuestionamiento directo y sin rodeos al apoyo que Estados Unidos le proporciona Israel en medio de la masacre en Gaza, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló a Washington de ser cómplice en las violaciones a los derechos humanos que día a día se cometen en el asediado enclave.
Durante una entrevista exclusiva con la revista estadounidense Newsweek por su viaje a la cumbre de la OTAN, el mandatario turco aseguró que “el brutal asesinato de personas inocentes por parte de Israel en hospitales a los que acuden para recibir tratamiento, en ambulancias, en mercados, en centros donde se distribuye ayuda humanitaria y en zonas definidas como seguras es la violación más grave de los derechos humanos”. Y en ese sentido subrayó que el Gobierno de Estados Unidos “hace caso omiso de estas violaciones y brinda a Israel el mayor respaldo. Lo hacen a costa de ser cómplices de estas violaciones”.
Su mensaje insistió en el punto de que “lo que hay entre Israel y Gaza no es una guerra”. Por el contrario, aclaró, “son los ataques de Israel contra Gaza los que ignoran los derechos humanos y el derecho internacional, y las masacres resultantes. Los palestinos simplemente están defendiendo sus hogares, sus calles y su patria en Gaza. Israel ha estado atacando deliberadamente la infraestructura civil, donde las personas viven y se refugian”.
Erdogan recordó además que los ataques de Israel contra Gaza no empezaron el 7 de octubre, luego del ataque de Hamás. “Israel lleva años tratando a Gaza como una cársel al aire libre. Están usurpando a los palestinos sus hogares, negocios y tierras de cultivo en todo el territorio utilizando terroristas ladrones a los que llaman colonos. Piénsalo: alguien llega a tu casa con un soldado israelí, te echa y te dice que ahora tu casa les pertenece. Eso es lo que está ocurriendo en Palestina”.
Türkiye ha mantenido de manera férrea su apoyo a Gaza y al pueblo palestino, al punto que apoya la llamada solución de dos Estados que se base en las fronteras de 1967. En palabras de Erdogan, esto permitiría “lograr una paz duradera en la región”. Por eso destacó que las “amenazas de Israel” contra los países de Medio Oriente, especialmente el Líbano, deben cesar. “De lo contrario, nuestra región enfrenta un mayor riesgo de conflictos más profundos e incluso de guerra”.
El mandatario también cuestionó el hecho de que Israel no haya cumplido la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza. “A Israel ni siquiera le importó, y mucho menos lo cumplió. En esta coyuntura, ¿quién impondrá qué tipo de sanción contra Israel por violar el derecho internacional? Esa es la verdadera pregunta y nadie la responde. Queremos que estos ataques cesen de inmediato, que Israel se retire de Gaza y que la ayuda humanitaria llegue a Gaza sin interrupción”.
Erdogan insiste en la necesidad de combatir el terrorismo
La posición de Türkiye en la OTAN es muy relevante, pues tiene el segundo Ejército más grande de la región y, además, “contribuye activamente a las operaciones y misiones de la alianza”. El enfoque que ha tenido el país de cara a la organización es subrayar “constantemente” que “el terrorismo es uno de los problemas globales más críticos”, dijo Erdogan. “Somos un país que ha asumido la misión de luchar contra las organizaciones terroristas sin discriminación y lo ha demostrado activamente en el terreno. Nuestra principal expectativa de nuestros aliados es que adopten un enfoque antiterrorista similar”, señaló.
Sin embargo, dijo que “hasta ahora no hemos recibido el nivel esperado de apoyo y solidaridad de nuestros aliados. No podemos tolerar esta situación, ni es coherente con el espíritu de alianza, que los cabecillas de organizaciones terroristas que suponen una amenaza para la seguridad nacional de Türkiye sean aceptados como actores legítimos”.
Ante una pregunta de la revista sobre la Organización Terrorista Fetullah (FETO), acusada de perpetrar el intento de golpe de Estado en Türkiye de 2016 que dejó 251 personas muertas, Erdogan aseguró: “En primer lugar, la estructura dirigida por el cabecilla de FETO, que está en Estados Unidos, es una organización terrorista, no un movimiento inocente. Al igual que DAESH (también conocido como ISIS), que ha ejecutado actos terroristas en varios lugares del mundo. Tanto DAESH como FETO están matando gente. Tanto DAESH como FETO explotan los sentimientos religiosos de la gente. Tanto DAESH como FETO pretenden dañar a los países en los que operan. FETO pretende infiltrarse en los gobiernos de los países donde opera y tomar el control del sistema. Esto incluye a Estados Unidos”.
Y luego aclaró que con respecto a esa organización, Biden y él tienen “puntos de vista diferentes”. Tal como sucede con la agresión de Israel a Gaza.
“La amenaza a nuestra seguridad nacional es una amenaza para todos los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos. De hecho, esta es la situación como lo demuestran los acuerdos que fueron responsables del establecimiento y la existencia continuada de la OTAN. Sin embargo, el apoyo brindado por Estados Unidos y algunos de nuestros otros aliados a las organizaciones terroristas PKK (designada así por Estados Unidos y la Unión Europea) y PYD/YPG (los brazos de PKK en el norte de Siria) y FETO que amenazan nuestra seguridad no cumple con estos principios de la OTAN”, insistió Erdogan.
China, Rusia y Estados Unidos
Profundizando un poco en los intereses de su política exterior, Erdogan destacó que pese a las diferencias entre Türkiye y Estados Unidos, en última instancia los dos países son aliados. “Türkiye y Estados Unidos son dos aliados con una larga historia de relaciones. Tenemos vínculos muy arraigados y pretendemos desarrollarlos… Basamos nuestras relaciones diplomáticas en el principio de ‘ganar-ganar’. Actuamos con la mentalidad de que los países con los que tenemos relaciones también deben ganar. Estamos situados tanto en Oriente como en Occidente”.
Y añadió que el hecho de ser aliados de EE.UU. no significa que Türkiye “no tenga la capacidad de establecer relaciones positivas con naciones como China y Rusia. Tampoco creemos que la Organización de Cooperación de Shanghái sea una alternativa a la OTAN. Del mismo modo, no consideramos que los BRICS sean una alternativa a ninguna otra estructura. Consideramos todas estas estructuras y bases de alianza como formaciones con funciones distintas”.
De ahí que el país tenga “una posición única”. “Mantenemos y fortalecemos nuestra posición como socio confiable en todas las estructuras en las que participamos. Por eso, como miembro de la OTAN, no consideramos un problema interactuar con los países de la OCS, los BRICS, la Unión Europea o la Organización de Estados Turcos. Incluso creemos que estas relaciones contribuyen a la paz mundial”, concluyó Erdogan.