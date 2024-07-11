En medio de su brutal agresión, Israel ordenó a todos los palestinos que evacúen la Ciudad de Gaza, una medida que, según la ONU, solo aumentará el "sufrimiento masivo de las familias palestinas", que han sido desplazadas una y otra vez bajo las incesantes bombas.
Ahora los palestinos aseguran que no tienen a dónde ir: aunque el ejército israelí indicó que deben dirigirse al sur, actualmente los ataques se extienden por todo el enclave y ningún lugar es seguro. Entre 300.000 y 350.000 palestinos estaban en la Ciudad de Gaza hasta este miércoles, de acuerdo a Naciones Unidas.
El Ejército de Israel lanzó folletos sobre la ciudad para informar a los palestinos que debían abandonar el área. Pidió a "todos los que están en la Ciudad de Gaza" que tomen dos "rutas seguras" hacia el sur, hacia Deir al Balah. Y añadió que esta urbe "seguirá siendo una zona de combate peligrosa".
En este marco, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reiteró la exigencia de la ONU de "respetar el derecho internacional humanitario" y no continuar alimentando el sufrimiento masivo de las familias palestinas, muchas de las cuales han sido desplazadas en varias ocasiones.
“El nivel de combates y destrucción que estamos viendo en los últimos días mientras continúan las conversaciones de alto al fuego es verdaderamente impactante", aseguró el portavoz del organismo internacional, Stéphane Dujarric.
Asimismo, reiteró que las entregas de ayuda humanitaria "están muy por debajo de las necesidades en Gaza", a pesar de los esfuerzos de los trabajadores humanitarios.
Negociaciones para un alto el fuego
La orden de evacuación fue emitida mientras una delegación oficial de Israel llegó a Doha para participar en los diálogos sobre el cese del fuego y el intercambio de rehenes, según reportaron medios israelíes.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu asegura que esta orden responde al hecho de que los miembros de Hamás se han reagruado en varias partes de Gaza. Sin embargo, los intensos ataques de los últimos días a lo largo del territorio también podrían estar en realidad destinados a aumentar la presión sobre el grupo palestino en medio de los esfuerzos de alto el fuego.
De acuerdo al diario israelí Haaretz, la delegación de Tel Aviv está encabezada por el jefe del Mossad, David Barnea. Mientras tanto, las conversaciones indirectas se reanudaron esta semana tanto en El Cairo como en Doha cuando delegaciones israelíes llegaron a ambas capitales.
Destrucción tras retirada del ejército israelí de Shujaiya
El ejército israelí se retiró este miércoles de Shujaiya, una zona del este de Ciudad de Gaza, dejando un paisaje de total destrucción y desolación, con palestinos deambulando entre escombros y polvo.
Según reportó la Defensa Civil, se encontraron allí aproximadamente 60 cadáveres.
Además, la ofensiva israelí, según Hamás, destruyó "más de 300 unidades residenciales y más de un centenar de tiendas".
Pese a la retirada de las tropas, los combates no han cesado y se han extendido al resto de la ciudad.
El Ministerio de Salud de Gaza anunció este jueves que los bombardeos israelíes han matado a 38.345 personas y han herido a 88.295 en el territorio palestino desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de The Lancet, la agresión de Tel Aviv contra el enclave puede haber cobrado más de 186.000 vidas de palestinos.
Puedes leer más de nuestra cobertura sobre la crisis humanitaria en Gaza aquí:
-Alertan sobre crisis de salud en Gaza tras nuevas órdenes de evacuación
-Mediadores de tregua en Gaza se reúnen para impulsar un acuerdo: fuente
-Gaza lleva 9 meses bajo el infierno del fuego israelí y aún no hay tregua
-El número de muertos en Gaza podría superar los 186.000, según The Lancet
-“Entiérrennos vivos y acaben con esto”: ataques de Israel arriesgan tregua