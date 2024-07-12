Mientras en Gaza los bombardeos israelíes siguen cobrando la vida de palestinos y sumiendo al enclave en una crisis humanitaria, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió en el marco de la cumbre de la OTAN que su país “no tolerará los intentos de cooperar con Israel” a nivel de esa alianza.

"Hasta que se establezca una paz integral y sostenible en Palestina, los intentos de cooperación con Israel dentro del nivel de la OTAN no serán aprobados por Türkiye", advirtió Erdogan en el último día de la reunión de la alianza, que se llevó a cabo en Washington, capital de Estados Unidos.

En esa línea, el mandatario turco volvió a insistir que Israel está “ejecutando una masacre en Gaza” y reiteró las “atrocidades” de Tel Aviv contra los palestinos en el asediado enclave. Al enfatizar que en un entorno donde a nivel mundial las personas han salido a las calles para detener los ataques israelíes contra civiles palestinos, Erdogan subrayó que el actual apoyo militar a Israel es "inaceptable".

"La administración Netanyahu, con sus políticas expansionistas e imprudentes, pone en peligro la seguridad no sólo de sus propios ciudadanos, sino también de toda la región", destacó, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su gabinete de guerra, que ignoró repetidamente los planes de tregua aprobados por el grupo de resistencia palestina Hamás.

Justamente, la participación de Türkiye -país con una gran importancia estratégica en la OTAN- durante la cumbre estuvo marcada por el objetivo de poner sobre la mesa la brutal agresión de Israel en Gaza que ya cumple más de nueve meses.

"La comunidad internacional no ha logrado detener a Israel, y la conciencia mundial no podrá dar un suspiro de alivio hasta que se establezca una paz justa y duradera en Palestina", expresó Erdogan previo al encuentro.

Por eso, transmitió a otros líderes la importancia de ejercer presión sobre Tel Aviv para que detenga sus ataques y la necesidad de intensificar los esfuerzos para prevenir la escalada de los conflictos en la región, según informó previamente la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.