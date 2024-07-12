Acostado sobre una cama de hospital en Beit Jala, en el sur de la Cisjordania ocupada, el palestino Moazzaz Khalil Abayat aún no puede creer que finalmente haya sido liberado de la prisión de Néguev, conocida como el “Guantánamo” de Israel.

Moazzaz tiene 37 años y es oriundo de la ciudad de Belén. Fue liberado en un estado de salud "impactante" este martes tras pasar nueve meses detenido sin cargos: únicamente bajo la política de detención administrativa de Israel.

Relacionado España y Türkiye alzan la voz por Gaza en la cumbre de la OTAN

“La prisión del Néguev es como Guantánamo. Vi prisioneros asesinados y pisoteados con botas”, relata Abayat en diálogo con la agencia Anadolu.

“Todas las noches nos golpeaban brutalmente. Sólo anoche no lo hicieron”, asegura.

A pesar de estar rodeado de sus familiares y amigos en el hospital, Abayat sigue desorientado y cree que permanece detenido.

“Después de que me arrestaron, fui sometido a un interrogatorio militar y acusado de ser un asesino. Nunca he matado a nadie”, afirmó. Y explicó: “Sufrí fracturas en la cabeza y en la mano, me golpearon en zonas sensibles y me lastimaron. Me metieron en una bolsa negra como si estuviera muerto”.

Asimismo, aseguró que el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, participó en torturas en la prisión militar de Ofer, al oeste de Ramallah.

Luego, indicó que los presos están muriendo en las cárceles e hizo un llamado a todos para que tomen medidas para salvarlos.

El relato de Abayat fue ocasionalmente incoherente, lo que indica que todavía experimenta angustia psicológica grave, como si todavía estuviera en prisión.

La familia está en shock

El padre de Abayat, Khalil, quedó consternado por el estado de salud de su hijo: “Estamos en un gran shock. Moazzaz parece una persona completamente diferente”, expresó.