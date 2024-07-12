Acostado sobre una cama de hospital en Beit Jala, en el sur de la Cisjordania ocupada, el palestino Moazzaz Khalil Abayat aún no puede creer que finalmente haya sido liberado de la prisión de Néguev, conocida como el “Guantánamo” de Israel.
Moazzaz tiene 37 años y es oriundo de la ciudad de Belén. Fue liberado en un estado de salud "impactante" este martes tras pasar nueve meses detenido sin cargos: únicamente bajo la política de detención administrativa de Israel.
“La prisión del Néguev es como Guantánamo. Vi prisioneros asesinados y pisoteados con botas”, relata Abayat en diálogo con la agencia Anadolu.
“Todas las noches nos golpeaban brutalmente. Sólo anoche no lo hicieron”, asegura.
A pesar de estar rodeado de sus familiares y amigos en el hospital, Abayat sigue desorientado y cree que permanece detenido.
“Después de que me arrestaron, fui sometido a un interrogatorio militar y acusado de ser un asesino. Nunca he matado a nadie”, afirmó. Y explicó: “Sufrí fracturas en la cabeza y en la mano, me golpearon en zonas sensibles y me lastimaron. Me metieron en una bolsa negra como si estuviera muerto”.
Asimismo, aseguró que el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, participó en torturas en la prisión militar de Ofer, al oeste de Ramallah.
Luego, indicó que los presos están muriendo en las cárceles e hizo un llamado a todos para que tomen medidas para salvarlos.
El relato de Abayat fue ocasionalmente incoherente, lo que indica que todavía experimenta angustia psicológica grave, como si todavía estuviera en prisión.
La familia está en shock
El padre de Abayat, Khalil, quedó consternado por el estado de salud de su hijo: “Estamos en un gran shock. Moazzaz parece una persona completamente diferente”, expresó.
“Mi hijo era físicoculturista, trabajaba en una carnicería, era sociable y sostenía a cinco hijos. Hoy casi ha perdido la memoria, está casi paralizado, delgado, incapaz de caminar y no reconoce a muchos miembros de su familia”, añadió Khalil.
Señaló que Moazzaz bajó extremadamente de peso: antes de que lo arrestaran pesaba aproximadamente 110 kilogramos, pero ahora apenas alcanza los 50.
"Moazzaz fue golpeado durante su detención, desde el momento de su arresto hasta su liberación".
Brutalmente agredido
El Dr. Nizar Qumsiyeh, director médico del hospital donde se encuentra Abayat, señaló que el palestino tiene varios hematomas y se encuentra en un estado psicológico grave.
"Hemos empezado pruebas médicas y estamos esperando los resultados, pero está claro que él cree que todavía está en prisión y rodeado de carceleros", explicó Qumsiyeh. Y añadió: "Necesita más exámenes y seguimiento para determinar qué necesita y así recuperar su salud física. Luego, debe comenzar un tratamiento psicológico potencialmente a largo plazo".
Según la Sociedad de Prisioneros Palestinos, Abayat fue brutalmente golpeado durante su arresto a finales de octubre de 2023.
"Fue sometido a una serie de agresiones crueles, incluidas torturas y hambre. Su estado de salud actual es un testimonio de lo que soportó durante su detención”, indicó.
Esta no es la primera vez que Abayat es detenido por las fuerzas israelíes: ya había pasado por esta situación dos veces, sin embargo, en esas ocasiones no sufrió ningún problema de salud.
Al menos 3.380 palestinos, incluyendo mujeres y niños, permanecen detenidos sin cargos en prisiones israelíes, según las autoridades palestinas.
Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, ha enfrentado la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva en Gaza.
Desde el 7 de octubre, los ataques israelíes han matado a casi 38.400 palestinos y más de 88.200 han resultado heridos. La mayor parte de Gaza se encuentra en ruinas, mientras que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha impuesto un bloqueo paralizante de alimentos y agua potable.