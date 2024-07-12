ORIENTE MEDIO
Encuentran decenas de cuerpos bajo escombros en Gaza tras ataque israelí
Luego de que el Ejército de Israel se retirara del barrio Shujaiya, en la Ciudad de Gaza, médicos palestinos recuperaron más de 60 cadáveres entre los escombros. Dicen que quedan decenas más.
Una mujer palestina camina entre la devastación después de que las fuerzas israelíes se retiraran del barrio de Shujaiya, en la parte oriental de la ciudad de Gaza, el 10 de julio de 2024. / Foto: Reuters.
12 de julio de 2024

Médicos palestinos recuperaron más de 60 cuerpos entre los escombros en el barrio de Shujaiya, en la Ciudad de Gaza, después de que las fuerzas israelíes se retiraran de la zona, informó la Agencia de Defensa Civil local.

"Decenas de cadáveres siguen atrapados bajo los escombros en el vecindario", advirtió el jueves el portavoz Mahmoud Basal en una conferencia de prensa.

Y añadió que las fuerzas israelíes destruyeron más del 85% los edificios residenciales del barrio. "Shujaiya se ha convertido en una zona de desastre que no es apta para ser habitada", añadió.

Este miércoles, el Ejército de Israel informó que había puesto fin a su operación militar en el barrio de Shujaiya después de una incursión de dos semanas. Tras de sí dejó un enorme rastro de destrucción.

Según Basal, se cree que al menos 50 personas murieron en una ofensiva israelí en Tel al-Hawa, en el oeste de la ciudad de Gaza. "Muchas familias están atrapadas por la ofensiva israelí y los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", añadió.

“Lancen una bomba nuclear y libérennos de la vida”

Impresionantes escenas de devastación encontraron las familias palestinas que regresaron al vecindario de Shujaiya, tras la retirada del Ejército de Israel. Los palestinos que huyeron del ataque se arriesgaron a volver para ver el estado de sus hogares o rescatar lo que poco que quedó.

Casi todos los edificios quedaron reducidos a escombros, ladrillo por ladrillo, dejando gigantescos pilotes de hormigón y barras de refuerzo retorcidas. Aquí y allá, todavía se alzaban estructuras grises de hormigón de unos pocos pisos de altura.

El incesante zumbido de los drones militares israelíes flotaba en el aire cálido del verano mientras la gente en bicicletas o carros tirados por caballos se abría paso por caminos de tierra donde las calles fueron arrasadas.

Sharif Abu Shanab encontró derrumbado el edificio de cuatro pisos de su familia. “No puedo entrar. No puedo sacar nada de allí, ni siquiera una lata de atún. No tenemos nada, ni comida ni bebida”, dijo.

Dijo que desde que huyó del distrito, su familia ha dormido en las calles. “¿Adónde vamos y a quién? No tenemos casa ni nada”, dijo desesperado.

"Sólo hay una solución: lanzarnos una bomba nuclear y liberarnos de esta vida", aseguró.

“No se podían responder las llamadas de emergencia”

El ejército israelí ha invadido Shujaiya varias veces durante los nueve meses de la brutal agresión israelí en Gaza.

Su último asalto comenzó a finales de junio, cuando hizo huir a unas 80.000 personas, la mayoría a zonas cercanas, y no se sabe cuántas personas permanecieron en el distrito durante los combates.

El ejército israelí dijo en un comunicado la noche del miércoles que sus operaciones en Shujaiya habían terminado.

La Organización de Defensa Civil de Gaza dijo que durante la ofensiva de Israel, sus equipos de emergencia en gran medida no habían podido responder a las llamadas de ayuda de los residentes en los edificios destruidos.

Las ONU estimó a principios de esta semana que unos 300.000 palestinos todavía estaban en el norte de Gaza después de que gran parte de la población se marchara al comienzo de la guerra.

La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ahora sufren hambre generalizada mientras están hacinados en miserables campamentos de tiendas de campaña.

Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un cese del fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional por su incesante y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 que realizó Hamás.

Los bombardeos israelíes han matado a más de 38.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 88.300 hasta el momento en Gaza, según las autoridades locales de salud. De acuerdo a un estudio de The Lancet, la agresión de Tel Aviv contra el enclave puede haber cobrado más de 186.000 vidas de palestinos.

Nueve meses después de que Israel lanzara su ofensiva, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo le ordenó detener inmediatamente su operación militar en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de los ataques antes de ser invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español y agencias
