Médicos palestinos recuperaron más de 60 cuerpos entre los escombros en el barrio de Shujaiya, en la Ciudad de Gaza, después de que las fuerzas israelíes se retiraran de la zona, informó la Agencia de Defensa Civil local.

"Decenas de cadáveres siguen atrapados bajo los escombros en el vecindario", advirtió el jueves el portavoz Mahmoud Basal en una conferencia de prensa.

Y añadió que las fuerzas israelíes destruyeron más del 85% los edificios residenciales del barrio. "Shujaiya se ha convertido en una zona de desastre que no es apta para ser habitada", añadió.

Este miércoles, el Ejército de Israel informó que había puesto fin a su operación militar en el barrio de Shujaiya después de una incursión de dos semanas. Tras de sí dejó un enorme rastro de destrucción.

Según Basal, se cree que al menos 50 personas murieron en una ofensiva israelí en Tel al-Hawa, en el oeste de la ciudad de Gaza. "Muchas familias están atrapadas por la ofensiva israelí y los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", añadió.

“Lancen una bomba nuclear y libérennos de la vida”

Impresionantes escenas de devastación encontraron las familias palestinas que regresaron al vecindario de Shujaiya, tras la retirada del Ejército de Israel. Los palestinos que huyeron del ataque se arriesgaron a volver para ver el estado de sus hogares o rescatar lo que poco que quedó.

Casi todos los edificios quedaron reducidos a escombros, ladrillo por ladrillo, dejando gigantescos pilotes de hormigón y barras de refuerzo retorcidas. Aquí y allá, todavía se alzaban estructuras grises de hormigón de unos pocos pisos de altura.

El incesante zumbido de los drones militares israelíes flotaba en el aire cálido del verano mientras la gente en bicicletas o carros tirados por caballos se abría paso por caminos de tierra donde las calles fueron arrasadas.

Sharif Abu Shanab encontró derrumbado el edificio de cuatro pisos de su familia. “No puedo entrar. No puedo sacar nada de allí, ni siquiera una lata de atún. No tenemos nada, ni comida ni bebida”, dijo.

Dijo que desde que huyó del distrito, su familia ha dormido en las calles. “¿Adónde vamos y a quién? No tenemos casa ni nada”, dijo desesperado.

"Sólo hay una solución: lanzarnos una bomba nuclear y liberarnos de esta vida", aseguró.

“No se podían responder las llamadas de emergencia”

El ejército israelí ha invadido Shujaiya varias veces durante los nueve meses de la brutal agresión israelí en Gaza.

Su último asalto comenzó a finales de junio, cuando hizo huir a unas 80.000 personas, la mayoría a zonas cercanas, y no se sabe cuántas personas permanecieron en el distrito durante los combates.