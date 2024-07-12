Los tentáculos del Tren de Aragua, una temida banda delincuencial venezolana, se han extendido por varios países de Latinoamérica y han llegado a Estados Unidos e incluso España. De hecho, este país acaba de extraditar a Venezuela a uno de sus integrantes: Gerso Guerrero, el hermano del jefe máximo de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero, alias "Niño Guerrero", quien permanece prófugo de la justicia.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, escribió en la red social X que España "acordó la extradición de Gerso Guerrero”, quien llegaría al país sudamericano el jueves. Será juzgado “de manera implacable" por delitos como extorsión, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas y municiones y terrorismo, añadió el fiscal. Las autoridades españolas anunciaron la detención el pasado 14 de marzo, en medio de la creciente atención y alarma que la banda delincuencial ha despertado.

Incluso, Estados Unidos anunció este jueves sanciones financieras contra el Tren de Aragua y ofreció hasta 12 millones de dólares por información que conduzca al arresto de tres líderes de la banda criminal que ahora se considera internacional. Según el Departamento de Estado, estas personas son buscadas "por conspirar para participar o intentar participar en el crimen organizado transnacional".

Las personas por las que se ofrece recompensa son el fundador y líder "Niño Guerrero” (hasta cinco millones de dólares) el cofundador Yohan José Romero, alias "Johan Petrica" (cuatro millones), y Giovanny San Vicente, también conocido como "Giovanny", "Viejo Viejo" o "El Viejo" (tres millones).

Estados Unidos aclaró que estas recompensas se ofrecen en coordinación con el Gobierno de Colombia, pues el Departamento de Estado cree que "Niño Guerrero” y “Giovanny” se encuentran en ese país. Mientras “Johan Petrica” estaría en Venezuela, según las autoridades.

Relacionado Buque de la armada rusa en Venezuela: ¿qué implica para la región?

Solo este año, la Policía de Colombia ha detenido a decenas de miembros del Tren de Aragua. Incluso a uno de sus fundadores, conocido con el alias de "Larry Changa" y al que requerían autoridades de Chile y Venezuela. Lo detuvieron a finales de junio en una finca del centro-oeste del país.

Una banda que empezó desde la cárcel