Los tentáculos del Tren de Aragua, una temida banda delincuencial venezolana, se han extendido por varios países de Latinoamérica y han llegado a Estados Unidos e incluso España. De hecho, este país acaba de extraditar a Venezuela a uno de sus integrantes: Gerso Guerrero, el hermano del jefe máximo de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero, alias "Niño Guerrero", quien permanece prófugo de la justicia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, escribió en la red social X que España "acordó la extradición de Gerso Guerrero”, quien llegaría al país sudamericano el jueves. Será juzgado “de manera implacable" por delitos como extorsión, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas y municiones y terrorismo, añadió el fiscal. Las autoridades españolas anunciaron la detención el pasado 14 de marzo, en medio de la creciente atención y alarma que la banda delincuencial ha despertado.
Incluso, Estados Unidos anunció este jueves sanciones financieras contra el Tren de Aragua y ofreció hasta 12 millones de dólares por información que conduzca al arresto de tres líderes de la banda criminal que ahora se considera internacional. Según el Departamento de Estado, estas personas son buscadas "por conspirar para participar o intentar participar en el crimen organizado transnacional".
Las personas por las que se ofrece recompensa son el fundador y líder "Niño Guerrero” (hasta cinco millones de dólares) el cofundador Yohan José Romero, alias "Johan Petrica" (cuatro millones), y Giovanny San Vicente, también conocido como "Giovanny", "Viejo Viejo" o "El Viejo" (tres millones).
Estados Unidos aclaró que estas recompensas se ofrecen en coordinación con el Gobierno de Colombia, pues el Departamento de Estado cree que "Niño Guerrero” y “Giovanny” se encuentran en ese país. Mientras “Johan Petrica” estaría en Venezuela, según las autoridades.
Solo este año, la Policía de Colombia ha detenido a decenas de miembros del Tren de Aragua. Incluso a uno de sus fundadores, conocido con el alias de "Larry Changa" y al que requerían autoridades de Chile y Venezuela. Lo detuvieron a finales de junio en una finca del centro-oeste del país.
Una banda que empezó desde la cárcel
El nombre del Tren de Aragua acaparó titulares en septiembre de 2023 cuando el Gobierno de Venezuela anunció que había recuperado el control de la cárcel de Tocorón, hasta entonces bajo el poder de la temida banda. La sorpresa, sin embargo, estaba aún por llegar. Algunos de sus líderes como “Niño Guerrero”, recluidos en esa prisión, no estaban allí cuando ocurrió la intervención del gobierno y desde entonces su paradero es desconocido.
Y aunque el Tren de Aragua operaba principalmente desde una cárcel, se estima que en los últimos seis años logró extender sus operaciones hacia otros países de Latinoamérica –incluidos Colombia, Ecuador, Perú, Argentina-- y hacia Estados Unidos.
De cara al desafío que el Tren de Aragua implica para la región, el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó este jueves que se había designado a la banda "como una importante organización criminal transnacional", lo que implica el bloqueo de todos sus bienes en Estados Unidos. "Representa una amenaza criminal mortal en toda la región", añadió en un comunicado.
Luego explica que la organización aprovecha sus redes transnacionales para la trata de personas, a las que obligan a contraer deudas, y para la explotación sexual de mujeres y niñas migrantes. Cuando las víctimas intentan escapar "las matan y publicitan sus muertes como una amenaza para los demás", según el comunicado.
Las autoridades de otros países, incluyendo a Colombia, Perú y Ecuador, que tienen grandes poblaciones de migrantes venezolanos, han acusado al grupo de estar detrás de una serie de crímenes violentos en una región que durante mucho tiempo ha tenido algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo.
El Tren de Aragua también ha desarrollado "fuentes de ingresos adicionales a través de una variedad de actividades criminales, como la minería ilegal, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas ilícitas como cocaína y el MDMA", afirmó el gobierno estadounidense.
A medida que se expande, la organización se infiltra "en las economías criminales" de varios países de Sudamérica, en los que llevan a cabo operaciones financieras y lavan fondos a través de criptomonedas, señaló.