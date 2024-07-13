El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia de los esfuerzos por la paz en la vecina Siria, instando a todos los defensores de la paz a apoyar este llamamiento.

"Queremos la paz en Siria y esperamos que todos los que defienden la paz apoyen este llamado histórico", dijo Erdogan a los periodistas en su vuelo de regreso de Washington DC, donde asistió a una cumbre de líderes de la OTAN esta semana.

Sobre los esfuerzos de paz de Türkiye en Siria, Erdogan dijo: “Estados Unidos e Irán deberían dar la bienvenida a este positivo acontecimiento y apoyar el proceso para poner fin al inmenso sufrimiento”.

“Una paz justa en Siria beneficiaría sobre todo a Türkiye (entre los países vecinos)”, dijo Erdogan, y agregó: “El paso más importante en este proceso es comenzar una nueva era con Siria”.

Sobre una posible reunión con el presidente sirio Bashar al Assad, algo que insinuó en los últimos días, Erdogan dijo: “El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, está trabajando con su homólogo sirio para diseñar una hoja de ruta, sobre la que daremos los pasos correspondientes”.

"Hemos estado luchando durante años para extinguir el fuego en nuestra vecina Siria", dijo Erdogan, refiriéndose a la guerra civil siria que dura más de una década, que envió a millones de refugiados a Türkiye y dejó un vacío de poder cerca de la frontera turca que los grupos terroristas intentaron explotar.

“Nuestra principal expectativa es que nadie se sienta perturbado por el proceso en el que Siria construye un nuevo futuro como un país unido”.

Y añadió: “Los grupos terroristas harán todo lo posible para envenenar este proceso de paz. Conspirarán para provocar y tenderán trampas. Somos conscientes de todos estos planes y estamos preparados”.

La semana pasada, el presidente Erdogan anunció una nueva iniciativa diplomática de paz con Damasco, sugiriendo una posible invitación al presidente sirio Bashar al Assad.

En referencia a las relaciones con el norte de Irak, Erdogan dijo: “Nuestra postura hacia la administración en Sulaymaniyah, (norte de) Irak, no cambiará mientras no se distancie del grupo terrorista PKK”.