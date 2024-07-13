Un tribunal de Ecuador condenó a 12 y 34 años de prisión a cinco personas declaradas culpables del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La sentencia, leída este viernes por Milton Maroto, uno de los tres jueces del tribunal, puede ser recurrida tanto por la acusación como por la defensa. El juicio comenzó a finales de junio.

Los fiscales acusaron al menos a dos de los procesados ​​de pertenecer a la banda criminal Los Lobos, junto con otras 22 bandas criminales designadas como terroristas por el presidente Daniel Noboa en enero.

Según la Fiscalía General de la Nación, Carlos Edwin Angulo Lara, conocido como ‘El Invisible’, dio la orden de asesinar a Villavicencio desde la cárcel, mientras que Laura Dayanara Castillo estuvo a cargo de la logística.

Tanto Angulo como Castillo fueron condenados a 34 años y ocho meses.

Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo fueron condenados a 12 años.

Amenazas