Un tribunal de Ecuador condenó a 12 y 34 años de prisión a cinco personas declaradas culpables del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La sentencia, leída este viernes por Milton Maroto, uno de los tres jueces del tribunal, puede ser recurrida tanto por la acusación como por la defensa. El juicio comenzó a finales de junio.
Los fiscales acusaron al menos a dos de los procesados de pertenecer a la banda criminal Los Lobos, junto con otras 22 bandas criminales designadas como terroristas por el presidente Daniel Noboa en enero.
Según la Fiscalía General de la Nación, Carlos Edwin Angulo Lara, conocido como ‘El Invisible’, dio la orden de asesinar a Villavicencio desde la cárcel, mientras que Laura Dayanara Castillo estuvo a cargo de la logística.
Tanto Angulo como Castillo fueron condenados a 34 años y ocho meses.
Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo fueron condenados a 12 años.
Amenazas
Villavicencio, cuyo periodismo expuso la corrupción y las conexiones entre el crimen organizado y los políticos, había enfrentado amenazas durante mucho tiempo.
Los fiscales están llevando a cabo una investigación separada para determinar quién solicitó el asesinato.
El periodista y exlegislador Villavicencio recibió un disparo cuando salía de una manifestación en agosto de 2023, convirtiéndose en la víctima más destacada de la creciente violencia en Ecuador.
Uno de los sicarios murió en la escena del asesinato de Villavicencio y otros siete sospechosos, en su mayoría ciudadanos colombianos, fueron asesinados en octubre mientras se encontraban detenidos en cárceles en prisión preventiva.
Los amigos y familiares de Villavicencio han denunciado múltiples retrasos y han pedido que se investigue quién ordenó el asesinato.
Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, había pedido más temprano el viernes en una publicación en X a los jueces que aplicaran todo el peso de la ley a los acusados.