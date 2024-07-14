Donald Trump recibió un disparo en la oreja en un intento de asesinato por parte de un hombre armado durante un mitin político. Se trató de un incidente caótico e impactante que aumentará las tensiones políticas antes de las polarizantes elecciones presidenciales estadounidenses.

El expresidente de 78 años fue sacado rápidamente del escenario con sangre en su rostro después del tiroteo en Butler, Pensilvania el sábado, mientras que el atacante y un transeúnte murieron y dos espectadores resultaron gravemente heridos.

Mientras lo llevaban a un lugar seguro, el candidato republicano levantó el puño desafiante hacia la multitud y dijo después: "Me dispararon una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha".

El presidente Joe Biden, que se enfrentará a Trump en las elecciones profundamente polarizadas de noviembre, dijo que el incidente fue "enfermizo" y agregó que "no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia".

Biden habló más tarde con Trump, según comunicó la Casa Blanca.

Imágenes no confirmadas parecieron mostrar el cuerpo del agresor tendido en el techo inclinado de un edificio bajo desde donde había disparado, sumiendo en gritos y pánico a los partidarios de Trump.

El FBI identificó al tirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Pensilvania, según informaron medios estadounidenses el domingo por la mañana.

"El FBI ha identificado a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, como el sujeto involucrado en el intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio, en Butler, Pensilvania", afirmó el FBI en un comunicado citado por NBC y CBS.

Se cree que el atacante actuó solo, pero las autoridades dijeron que aún no darían a conocer ningún detalle.

Después de que varios testigos comunicaron que vieron al asaltante antes del tiroteo y alertaron a las autoridades, la policía de Butler dijo que habían "respondido a una serie de avisos de actividad sospechosa", pero no dieron más detalles.

Piel desgarrada

Trump, que llevaba una gorra roja con el lema "Make America Great Again", acababa de comenzar a hablar en su último mitin antes de la Convención Nacional Republicana cuando se escucharon múltiples disparos.

Hizo una mueca y se agarró la oreja con sangre visible en su rostro y mejilla y luego se agachó al suelo mientras agentes del Servicio Secreto acudían a él, lo rodeaban y lo escoltaban bruscamente fuera del escenario hasta un vehículo cercano.

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país", dijo Trump en su red social Truth Social horas después, en comentarios que avivaron la hostilidad política que ya envuelve a Estados Unidos.

"Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel", dijo Trump.

“Hubo mucho sangrado y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando” añadió.

El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo en un comunicado que el presunto atacante "disparó múltiples tiros hacia el escenario desde una posición elevada fuera del mitin" antes de ser "neutralizado" por los agentes.

La policía confirmó que un espectador masculino murió y otros dos resultaron gravemente heridos, todos ellos varones adultos.

Biden acortó un viaje de fin de semana a su casa en la playa de Delaware para regresar a Washington. El domingo por la mañana recibirá una sesión informativa actualizada de los funcionarios de seguridad, según informó la Casa Blanca.

El ataque ya ha avivado las tensiones políticas, con algunos republicanos apuntando a Biden y teorías conspirativas de derecha inundando las redes sociales.

James David Vance, posible candidato a vicepresidente de Trump, dijo que la "retórica" ​​de Biden había "conducido directamente" al ataque de Trump.