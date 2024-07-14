Hamás no se ha retirado de las negociaciones de alto el fuego después de los mortíferos ataques israelíes de este fin de semana en Gaza, aclaró uno de los altos funcionarios del grupo.

La declaración de Izzat El-Reshiq, miembro de la oficina política de Hamas, también acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar descarrilar los esfuerzos de los mediadores árabes y de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

"La escalada de ataques por parte de Netanyahu y su gobierno tiene como objetivo frustrar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza", afirmó Reshiq.

El comunicado acalaratorio, se produce después de que un alto funcionario de Hamas dijo que el grupo de resistencia palestino se está retirando de las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza debido a las masacres israelíes y su actitud en las negociaciones.