Hamás no se ha retirado de las negociaciones de alto el fuego después de los mortíferos ataques israelíes de este fin de semana en Gaza, aclaró uno de los altos funcionarios del grupo.
La declaración de Izzat El-Reshiq, miembro de la oficina política de Hamas, también acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar descarrilar los esfuerzos de los mediadores árabes y de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.
"La escalada de ataques por parte de Netanyahu y su gobierno tiene como objetivo frustrar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza", afirmó Reshiq.
El comunicado acalaratorio, se produce después de que un alto funcionario de Hamas dijo que el grupo de resistencia palestino se está retirando de las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza debido a las masacres israelíes y su actitud en las negociaciones.
El líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, también criticó "la falta de seriedad de Israel y su continua política de dilación y obstrucción de las conversaciones de paz" según informó a la Agencia AFP.
Además, Haniye acusó a Israel por los continuos ataques contra civiles desarmados", en referencia en particular a las brutales masacres el sábado en el campo de desplazados de Al Mawasi en Jan Yunis (sur) y en el campo de refugiados de Al Shati, cerca de Ciudad de Gaza.
Anteriormente, dos fuentes de seguridad egipcias presentes en las conversaciones de alto el fuego en Doha y El Cairo habían dicho el sábado que las negociaciones se habían detenido después de tres días de intensas conversaciones.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que al menos 38.584 personas han muerto en la guerra de Israel en el territorio asediado. El balance incluye 141 muertos en 24 horas, según un comunicado del ministerio, y añadió que 88.881 personas han resultado heridas en Gaza desde que comenzó la guerra.