Hace ocho años, la República de Türkiye vivía una de sus noches más oscuras: el 15 de julio de 2016, un intento de golpe de Estado orquestado por la Organización Terrorista Fetullah (FETO) amenazó la democracia.

El complot de FETO para derrocar al gobierno de Recep Tayyip Erdogan incluyó ataques contra el Parlamento, el complejo presidencial, las fuerzas de seguridad, bases aéreas y civiles. Dos puentes en el estrecho de Estambul fueron bloqueados por tanques y armamento pesado.

Sin embargo, el pueblo salió a las calles de Ankara y Estambul tras un llamado del presidente para defender la democracia. Se mantuvieron firmes incluso contra tanques y armas, y así lograron detener el intento de golpe. Fue la primera vez en la historia de la república que un golpe militar fracasó debido a la resistencia civil.

Aunque la democracia triunfó y el intento militar se frustró, 253 mártires perdieron la vida a manos de las facciones del Ejército pertenecientes al grupo terrorista. Además, al menos 2.700 personas resultaron heridas.

¿Qué pasó en la noche del 15 de julio?

El intento de golpe de Estado se planeó para la madrugada del 16 de julio. Sin embargo, los golpistas adelantaron el plan a las 8:30 de la noche, hora local, tras enterarse que un oficial ya había advertido sobre su plan.

Así comenzaron a atacar puntos estratégicos. Algunas publicaciones en redes sociales informaban de las explosiones y disparos que se escuchaban en Estambul. En esta ciudad cerraron dos de los puentes principales que cruzan el Bósforo, el Bogazici y el Fatih Sultan Mehmet, a las 10 p.m. En las siguientes horas, al menos 34 civiles serían asesinados allí por soldados afiliados a FETO.

Mientras tanto, aviones pilotados por los militares golpistas empezaron a volar por los cielos de Ankara. Esa noche bombardearon dependencias del gobierno y el ejército. Un F-16 que utilizaron los miembros de FETO atacó el Departamento de Aviación de la Dirección de Seguridad en el distrito de Golbasi de Ankara, matando a 7 personas e hiriendo a 5. También el Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección de Seguridad, en el mismo distrito fue bombardeado: 44 policías murieron y 36 quedaron heridos.

Poco después, los golpistas allanaron el edificio del canal de televisión público nacional TRT, y obligaron a una presentadora a leer una declaración del golpe de Estado durante la transmisión en vivo.

El llamado de Erdogan a los ciudadanos