Hace ocho años, la República de Türkiye vivía una de sus noches más oscuras: el 15 de julio de 2016, un intento de golpe de Estado orquestado por la Organización Terrorista Fetullah (FETO) amenazó la democracia.
El complot de FETO para derrocar al gobierno de Recep Tayyip Erdogan incluyó ataques contra el Parlamento, el complejo presidencial, las fuerzas de seguridad, bases aéreas y civiles. Dos puentes en el estrecho de Estambul fueron bloqueados por tanques y armamento pesado.
Sin embargo, el pueblo salió a las calles de Ankara y Estambul tras un llamado del presidente para defender la democracia. Se mantuvieron firmes incluso contra tanques y armas, y así lograron detener el intento de golpe. Fue la primera vez en la historia de la república que un golpe militar fracasó debido a la resistencia civil.
Aunque la democracia triunfó y el intento militar se frustró, 253 mártires perdieron la vida a manos de las facciones del Ejército pertenecientes al grupo terrorista. Además, al menos 2.700 personas resultaron heridas.
¿Qué pasó en la noche del 15 de julio?
El intento de golpe de Estado se planeó para la madrugada del 16 de julio. Sin embargo, los golpistas adelantaron el plan a las 8:30 de la noche, hora local, tras enterarse que un oficial ya había advertido sobre su plan.
Así comenzaron a atacar puntos estratégicos. Algunas publicaciones en redes sociales informaban de las explosiones y disparos que se escuchaban en Estambul. En esta ciudad cerraron dos de los puentes principales que cruzan el Bósforo, el Bogazici y el Fatih Sultan Mehmet, a las 10 p.m. En las siguientes horas, al menos 34 civiles serían asesinados allí por soldados afiliados a FETO.
Mientras tanto, aviones pilotados por los militares golpistas empezaron a volar por los cielos de Ankara. Esa noche bombardearon dependencias del gobierno y el ejército. Un F-16 que utilizaron los miembros de FETO atacó el Departamento de Aviación de la Dirección de Seguridad en el distrito de Golbasi de Ankara, matando a 7 personas e hiriendo a 5. También el Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección de Seguridad, en el mismo distrito fue bombardeado: 44 policías murieron y 36 quedaron heridos.
Poco después, los golpistas allanaron el edificio del canal de televisión público nacional TRT, y obligaron a una presentadora a leer una declaración del golpe de Estado durante la transmisión en vivo.
El llamado de Erdogan a los ciudadanos
A las 12:24 a.m., el presidente Erdogan habló a través de una videollamada en el canal turco de CNN.
"Este incidente, de manera desafortunada, es un acto de insurrección por parte de una minoría dentro de las Fuerzas Armadas de Türkiye. Este es un acto alentado y utilizado por una estructura paralela [FETO] como mente maestra", afirmó en su mensaje.
Erdogan pidió a los ciudadanos que defendieran la democracia. Miles de personas respondieron a su llamado y salieron a las plazas en las principales ciudades del país. Una hora después, los miembros del Parlamento de todos los partidos políticos se reunieron en la Gran Asamblea Nacional.
A las 3:20 a.m., el presidente Erdogan aterrizó en el Aeropuerto Ataturk, desde donde expresó: "No hay poder más grande que el de la nación. Este es un acto de insubordinación y traición. Ellos pagarán un precio muy alto por esto".
Durante las siguientes horas, la Gran Asamblea fue bombardeada, al igual que la sede de la compañía Turksat, único operador de satélite de comunicaciones. Además, al amanecer del sábado, los golpistas lanzaron dos bombas cerca del complejo presidencial. El ataque cobró la vida de 15 mártires y dejó 7 heridos más.
Pero la resistencia de los golpistas comenzó a quebrarse: en la mañana, cuando fue claro que su intento no tendría éxito, los soldados empezaron a rendirse a la Policía. Finalmente, a las 12:57 p.m. del 16 de julio, se confirmó que el intento de golpe de Estado había sido frustrado.
¿Quiénes fueron los responsables del intento de golpe de Estado del 15 de julio?
En el intento de golpe participaron casi 8.000 soldados, 35 aviones (incluidos algunos de combate), tres barcos, 37 helicópteros, 246 vehículos (incluidos 74 tanques) y cerca de 4.000 armas pequeñas.
Los soldados que participaron estaban afiliados a la organización terrorista Fetullah (FETO), dirigida por el clérigo turco Fethullah Gulen, quien vive en Estados Unidos desde hace casi 24 años.
Tras el intento de golpe, se encontraron pruebas de que miembros de FETO intentaron crear un gobierno paralelo, infiltrándose en las principales instituciones estatales. Entonces, el Gobierno de Türkiye declaró oficialmente a esta organización como terrorista, al igual que a sus miembros o aquellos vinculados a ella.