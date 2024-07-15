La noche del 15 de julio de 2016, Türkiye afrontó uno de los momentos más críticos de su historia moderna.

Una facción rebelde dentro de las Fuerzas Armadas del país, afiliada a la Organización Terrorista Fetullah (FETO), lanzó un golpe de Estado que buscaba derrocar al gobierno.

Los tanques de guerra salieron a las calles, los aviones de combate rugieron sobre la capital y se tomaron infraestructuras clave.

Sin embargo, lo que ocurrió esa noche no fue la caída de un gobierno, sino una excepcional defensa de la democracia que remodelaría fundamentalmente el panorama político, el tejido social y la conciencia colectiva de la nación.

La defensa de la democracia

El intento de golpe fue un asalto directo contra las instituciones democráticas de Türkiye. Los conspiradores pretendían tomar el control del gobierno e imponer un régimen militar, socavando la voluntad del pueblo, que se expresa a través de elecciones democráticas.

Sin embargo, los turcos respondieron con una rapidez y una determinación sin precedentes. A medida que se difundió la noticia del golpe de Estado, miles de ciudadanos inundaron las calles, desafiando las órdenes de toque de queda y arriesgando sus vidas para enfrentarse a las fuerzas armadas.

Personas de todas las condiciones –jóvenes y mayores, ricos y pobres, urbanos y rurales-- se unieron en su determinación por proteger la democracia.

Esta acción colectiva fue un testimonio profundo del compromiso del pueblo turco con los principios democráticos y el gobierno civil.

El coraje y la solidaridad que se demostraron esa noche reafirmaron la importancia del gobierno democrático en Türkiye, y revelaron el poder de una población unida para defender los valores fundamentales de la nación.

“Quienes planearon el traicionero intento de golpe escribieron el escenario en el extranjero”, señaló Ismail Hakki Turunc, presidente de la Asociación 15 de Julio, una organización no gubernamental creada el 20 de agosto de 2016. “Tanto el sacrificio hecho por nuestra nación como las cualidades de liderazgo de nuestro presidente fueron factores importantes para reprimirlo”, dijo.

Los hechos del 15 de julio acercaron a personas de diversos orígenes, afiliaciones políticas y condiciones sociales para adoptar una postura unificada contra el derrocamiento de la democracia turca.

Esta muestra de solidaridad sin precedentes trascendió las divisiones políticas y sociales habituales. Los partidos políticos, a menudo enfrentados entre sí, se unieron para condenar el intento de golpe de Estado.

Esta unidad también desempeñó un papel crucial para superar algunas divisiones dentro de la sociedad turca, al menos temporalmente, pues la gente reconoció su compromiso común con los ideales democráticos de la nación.

La infiltración de FETO queda al descubierto

El golpe fallido dejó en evidencia el alcance de la infiltración de FETO en varias instituciones estatales, incluidos el Ejército, el Poder Judicial y la Policía.

Esta revelación fue a la vez impactante y aleccionadora. Subrayó la naturaleza profundamente arraigada e insidiosa de la amenaza planteada por FETO, que pasó años ubicando clandestinamente a sus miembros dentro del aparato del Estado.