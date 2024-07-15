La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) describió "escenas horribles" en un hospital en el sur de Gaza tras el mortal ataque israelí contra una "zona humanitaria" para palestinos desplazados este sábado.

Al menos 90 personas murieron y casi 300 resultaron heridas tras el bombardeo en la zona de Al Mawasi en Jan Yunis, sur de Gaza.

El Ejército de Israel señaló que el ataque iba dirigido contra Mohamed Deif, comandante de las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás, y contra su adjunto. El grupo de resistencia palestina rechazó la afirmación de Israel y la calificó de intentar encubrir “una masacre horrible".

"Al visitar ayer el Complejo Médico Nasser en Jan Yunis, fui testigo de algunas de las escenas más horribles que he visto en mis nueve meses en Gaza", dijo en un comunicado Scott Anderson, coordinador Humanitario Adjunto y director de Asuntos de UNRWA en Gaza.

"Sin suficientes camas, equipos de higiene, sábanas o batas, muchos pacientes fueron tratados en el suelo sin desinfectantes. Los sistemas de ventilación no funcionan por falta de electricidad y combustible, y el aire solo tiene olor a sangre.

"Vi niños pequeños con doble amputación, niños paralizados e incapaces de recibir tratamiento y otros separados de sus padres", continuó relatando el funcionario de la ONU.

"También vi a madres y padres que no estaban seguros de si sus hijos estaban vivos. Los padres me dijeron desesperados que se habían mudado a la 'llamada zona humanitaria' con la esperanza de que sus hijos estuvieran seguros allí".

Necesidad urgente de un alto el fuego

Anderson también pidió que se eliminen las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a los civiles en la sitiada Gaza.

"Los civiles deben estar protegidos en todo momento. Necesitamos urgentemente un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes restantes, un respiro para el pueblo de Gaza y una oportunidad significativa para que comience la el proceso de sanar", añadió.