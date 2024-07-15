Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, ha marcado el 15 de julio como el ‘Día de la democracia y la unidad nacional’ con un exhaustivo artículo difundido por casi 50 medios informativos internacionales y en más de 15 países.

El artículo de Altun, que narra la perseverancia de Türkiye al enfrentar el traicionero intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016, ha salido en prestigiosas publicaciones internacionales como Il Messaggero y Il Mattino de Italia, la revista Focus de Alemania y Kathimerini de Grecia, el destacado portal de noticias Sohu de China y Tonkosti de Rusia, entre otros.

En su artículo, Altun relata la turbulenta noche en la que los terroristas de FETO iniciaron el intento de derrocar al gobierno democráticamente elegido de Türkiye, que comenzó con el cierre de puentes en Estambul y el despliegue de tanques en las calles de varias provincias.

El ataque continuó con el bombardeo de instituciones clave, incluida la Gran Asamblea Nacional de Türkiye, el Complejo Presidencial y la Dirección Provincial de Seguridad de Ankara.

Los golpistas pretendían asesinar al presidente Recep Tayyip Erdogan, lo que provocó una respuesta rápida y decidida de los ciudadanos turcos, que atendieron el llamamiento del Presidente difundido por todo el país, inundando las calles en defensa de la democracia.

A lo largo de la noche, millones de ciudadanos de a pie se enfrentaron valientemente a los golpistas, demostrando un decidido compromiso con la preservación de los valores democráticos y la soberanía nacional.

Para la mañana del 16 de julio, gracias a los esfuerzos colectivos de las Fuerzas Armadas turcas, la Dirección General de Seguridad y la determinación inquebrantable del pueblo turco, el traicionero intento de golpe fue sofocado decisivamente.

La nación turca sufrió la pérdida de 253 mártires, entre soldados y civiles, y más de 2.700 personas resultaron heridas.

Respuesta inadecuada de los aliados