Altun: '15 de julio' testimonio de la resiliencia de la democracia global
Fahrettin Altun señala que algunos medios occidentales intentaron retratar el sangriento intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016 en Türkiye como un "enfrentamiento entre dos partes".
Altun: '15 de julio' testimonio de la resiliencia de la democracia global
En su artículo, Fahrettin Altun relata la turbulenta noche en la que los terroristas de FETO iniciaron su intento de derrocar al gobierno democráticamente elegido de Türkiye. / Photo: AA
15 de julio de 2024

Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, ha marcado el 15 de julio como el ‘Día de la democracia y la unidad nacional’ con un exhaustivo artículo difundido por casi 50 medios informativos internacionales y en más de 15 países.

El artículo de Altun, que narra la perseverancia de Türkiye al enfrentar el traicionero intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016, ha salido en prestigiosas publicaciones internacionales como Il Messaggero y Il Mattino de Italia, la revista Focus de Alemania y Kathimerini de Grecia, el destacado portal de noticias Sohu de China y Tonkosti de Rusia, entre otros.

En su artículo, Altun relata la turbulenta noche en la que los terroristas de FETO iniciaron el intento de derrocar al gobierno democráticamente elegido de Türkiye, que comenzó con el cierre de puentes en Estambul y el despliegue de tanques en las calles de varias provincias.

El ataque continuó con el bombardeo de instituciones clave, incluida la Gran Asamblea Nacional de Türkiye, el Complejo Presidencial y la Dirección Provincial de Seguridad de Ankara.

Los golpistas pretendían asesinar al presidente Recep Tayyip Erdogan, lo que provocó una respuesta rápida y decidida de los ciudadanos turcos, que atendieron el llamamiento del Presidente difundido por todo el país, inundando las calles en defensa de la democracia.

A lo largo de la noche, millones de ciudadanos de a pie se enfrentaron valientemente a los golpistas, demostrando un decidido compromiso con la preservación de los valores democráticos y la soberanía nacional.

Para la mañana del 16 de julio, gracias a los esfuerzos colectivos de las Fuerzas Armadas turcas, la Dirección General de Seguridad y la determinación inquebrantable del pueblo turco, el traicionero intento de golpe fue sofocado decisivamente.

La nación turca sufrió la pérdida de 253 mártires, entre soldados y civiles, y más de 2.700 personas resultaron heridas.

Respuesta inadecuada de los aliados

Altun enfatiza en su artículo que la victoria lograda en esta histórica noche fue no sólo un triunfo para Türkiye, sino también un testimonio de la resiliencia de la democracia global.

Sin embargo, la amenaza que representa la organización terrorista FETO persiste, y se ha demostrado que su líder, que aún reside en los Estados Unidos, fue el cerebro detrás de este acto atroz.

Türkiye continúa buscando solidaridad internacional, particularmente para asegurar la extradición de fugitivos y líderes de FETO que han buscado refugio en el extranjero.

Si bien muchas naciones expresaron su apoyo y solidaridad tras el intento de golpe, Altun lamenta que la respuesta de algunos aliados no cumplió con las expectativas, citando una cobertura inadecuada y narrativas demasiado simplificadas en los medios occidentales.

"Tras el traicionero intento de golpe de estado del 15 de julio, a pesar de las numerosas peticines de extradición del líder de la organización con sede en Pensilvania, nuestro aliado, Estados Unidos, no ha dado una respuesta positiva al respecto", escribe Altun.

También menciona que la cobertura del intento de golpe dada en los medios de comunicación de algunos países occidentales fue insuficiente, y algunos de ellos "simplificaron los acontecimientos de la noche del 15 de julio al describir el sangriento intento de golpe de estado contra nuestra democracia como un 'choque entre dos partes"

"Esta actitud, mientras nuestra democracia estaba amenzada, nos entristeció".

De cara al futuro, Altun afirma el compromiso de Türkiye de fortalecer sus instituciones democráticas y protegerse contra futuras amenazas planteadas por organizaciones terroristas como FETO.

Reitera la dedicación de la nación para honrar la memoria de quienes sacrificaron sus vidas en esa fatídica noche para salvaguardar la independencia, la prosperidad y el futuro democrático del país.

FUENTE:TRT Español
