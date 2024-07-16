El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial, Donald Trump, ya eligió a su compañero de fórmula para la vicepresidencia: el senador de Ohio JD Vance. El exmandatario hizo el anuncio al comienzo de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, este lunes.

La decisión de Trump representa una gran noticia. Los medios de comunicación de todo Estados Unidos y del mundo han cubierto el anuncio ampliamente. Y los votantes, por su parte, también suelen prestar mucha atención a la selección de un "compañero de fórmula" para vicepresidente. Pero también cabe preguntarse ¿por qué es tan importante la elección de JD Vance?

Empecemos por lo que implica la propia figura de la vicepresidencia. Los vicepresidentes (también llamados "VP”) han sido durante mucho tiempo objeto de bromas. El primer vicepresidente del exmandatario Franklin Roosevelt, John Nance Garner, desestimó el cargo diciendo que "no vale ni un balde de babas". De hecho, a los vicepresidentes no les va mucho mejor en la cultura popular: tomemos el programa de televisión "Veep” como ejemplo.

Y esto se debe a que los vicepresidentes tienen muy poco poder según la Constitución de EE.UU.

Un cargo flexible

La Constitución encarga a los vicepresidentes de presidir el Senado de Estados Unidos y emitir votos de desempate en caso de que sea necesario. Además, abren los votos electorales enviados por todos estados después de una elección presidencial, para certificar al ganador.

Y, en el improbable caso de que un presidente muera, renuncie, sea destituido de su cargo o quede incapacitado, el vicepresidente asume su cargo. Sí, puede que todo esto no parezca gran cosa.

Pero consideremos que la actual vicepresidenta, Kamala Harris, ha emitido la mayor cantidad de votos de desempate de la historia de EE.UU. Su predecesor, Mike Pence, concluyó efectivamente la carrera presidencial de 2020 al certificar la elección de Joe Biden (contra la voluntad de Trump) el 6 de enero de 2021.

Y, si gana en noviembre, Trump sería un presidente de 78 años en su segundo mandato que ya ha enfrentado dos procesos de juicio político. En caso de que Vance llegue a la vicepresidencia, el suyo podría ser el voto decisivo sobre legislaciones relevantes y marcar una influencia significativa de cara al resultado de las elecciones de 2028.

También podría suceder a Trump como presidente durante los próximos cuatro años, o al menos ser el favorito en 2028, al final del mandato.

Los vicepresidentes modernos también tienen mucho poder informal, que no está especificado en la Constitución. Durante el último medio siglo, comenzando con el Gobierno de Jimmy Carter-Walter Mondale, los vicepresidentes generalmente se han desempeñado como asesores de alto nivel de la Casa Blanca, con un acceso incomparable al presidente.

Se espera que el vicepresidente sea la "última persona en la sala" cuando un presidente esté sopesando decisiones importantes. Por supuesto, esto no garantiza que los vicepresidentes se salgan con la suya. Como vicepresidente, Biden, por ejemplo, no logró convencer al presidente Barack Obama de que retirara las tropas estadounidenses de Afganistán.

Pero siempre contó con la atención del presidente. Lo mismo puede aplicarse al vicepresidente Vance. Particularmente dada su estrecha conexión con la base del Partido Republicano, Vance puede ejercer una influencia considerable en la toma de decisiones de Trump mientras evalúa cuestiones de política exterior e interna, así como estrategia política.

Vicepresidentes y elecciones

Pero primero, Trump tiene que ganar la presidencia (otra vez). ¿Podrá Vance ayudarle a lograrlo? Se supone ampliamente que la elección de un compañero de fórmula tiene un impacto decisivo en la carrera presidencial.