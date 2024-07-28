Por primera vez en más de una década, el gobierno de Venezuela enfrenta un importante desafío en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio.

El presidente Nicolás Maduro, que ya completa 11 años en el poder, mide fuerzas con el candidato de una oposición renaciente en el país, el exdiplomático Edmundo González, así como con otros ocho aspirantes. El período oficial de campaña para las elecciones comenzó a principios de julio.

Relacionado Venezuela y Türkiye firman acuerdos para explotar gas, oro y cobre

Durante el liderazgo de Maduro, el país ha pasado por numerosas dificultades económicas, principalmente a raíz de las sanciones estadounidenses, que ha obligado a muchos venezolanos a emigrar.

La oposición, a menudo fracturada por diferencias internas, no encontró muchas vías para la participación electoral en estos años. Además, muchos de los principales líderes de la oposición fueron señalados por la justicia venezolana por estar aliados con potencias extranjeras.

Sin embargo, esta vez el gobierno se ha comprometido a que la coalición opositora Plataforma Unitaria pueda participar en las elecciones, en un acuerdo que llevó a cierto alivio en las paralizantes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Pero ese respiro duró poco, luego de que Washington volviera a implementar las sanciones después que la Justicia venezolana impidiera que María Corina Machado, principal líder de la oposición, pudiera inscribir su candidatura.

Esto es lo que debes saber sobre las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.

¿Quién es el candidato de la oposición?

La dura crítica de María Corina Machado al gobierno y su carismático liderazgo, en una oposición falta de referentes, generó un amplio apoyo entre los venezolanos que votarón en las primarias de la Plataforma Unitaria de 2023 a esta exdiputada.

El Gobierno de Venezuela declaró estas primarias ilegales por irregularidades y desde entonces ha emitido órdenes de arresto contra varios partidarios de Machado y ha arrestado a algunos miembros de su personal. Luego, el máximo tribunal de Venezuela confirmó una decisión judicial que la dejó fuera de las urnas.

Tras la inabilatación electoral por parte de la Justicia venezolana, María Corina Machado siguió haciendo campaña. Ha realizado eventos en todo el país y proponiendo el veto a su candidatura como un slogan para atraer votantes.

En pos de conseguir participación de la oposición, Machado respaldó a Edmundo González Urrutia, exembajador, y logró que sus partidarios se unieran detrás de él.

De esta manera, están haciendo campaña juntos prometiendo una recuperación económica que alegan hará regrarse millones de venezolanos que han migrado durante años.

González comenzó su carrera diplomática como asistente del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Ocupó puestos en Bélgica y El Salvador, y se desempeñó como embajador de Caracas en Argelia. Su último cargo fue el de embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, que empezó en 1999.