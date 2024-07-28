Por primera vez en más de una década, el gobierno de Venezuela enfrenta un importante desafío en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio.
El presidente Nicolás Maduro, que ya completa 11 años en el poder, mide fuerzas con el candidato de una oposición renaciente en el país, el exdiplomático Edmundo González, así como con otros ocho aspirantes. El período oficial de campaña para las elecciones comenzó a principios de julio.
Durante el liderazgo de Maduro, el país ha pasado por numerosas dificultades económicas, principalmente a raíz de las sanciones estadounidenses, que ha obligado a muchos venezolanos a emigrar.
La oposición, a menudo fracturada por diferencias internas, no encontró muchas vías para la participación electoral en estos años. Además, muchos de los principales líderes de la oposición fueron señalados por la justicia venezolana por estar aliados con potencias extranjeras.
Sin embargo, esta vez el gobierno se ha comprometido a que la coalición opositora Plataforma Unitaria pueda participar en las elecciones, en un acuerdo que llevó a cierto alivio en las paralizantes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Pero ese respiro duró poco, luego de que Washington volviera a implementar las sanciones después que la Justicia venezolana impidiera que María Corina Machado, principal líder de la oposición, pudiera inscribir su candidatura.
Esto es lo que debes saber sobre las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.
¿Quién es el candidato de la oposición?
La dura crítica de María Corina Machado al gobierno y su carismático liderazgo, en una oposición falta de referentes, generó un amplio apoyo entre los venezolanos que votarón en las primarias de la Plataforma Unitaria de 2023 a esta exdiputada.
El Gobierno de Venezuela declaró estas primarias ilegales por irregularidades y desde entonces ha emitido órdenes de arresto contra varios partidarios de Machado y ha arrestado a algunos miembros de su personal. Luego, el máximo tribunal de Venezuela confirmó una decisión judicial que la dejó fuera de las urnas.
Tras la inabilatación electoral por parte de la Justicia venezolana, María Corina Machado siguió haciendo campaña. Ha realizado eventos en todo el país y proponiendo el veto a su candidatura como un slogan para atraer votantes.
En pos de conseguir participación de la oposición, Machado respaldó a Edmundo González Urrutia, exembajador, y logró que sus partidarios se unieran detrás de él.
De esta manera, están haciendo campaña juntos prometiendo una recuperación económica que alegan hará regrarse millones de venezolanos que han migrado durante años.
González comenzó su carrera diplomática como asistente del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Ocupó puestos en Bélgica y El Salvador, y se desempeñó como embajador de Caracas en Argelia. Su último cargo fue el de embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, que empezó en 1999.
Más recientemente, González trabajó como consultor de relaciones internacionales y escribió una obra histórica sobre Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial.
Unas elecciones reñidas
Debido a la dura crisis económica que enfrenta el país por las sanciones y la caida del precio del petróleo, la popularidad del presidente Maduro ha disminuido.
El mandatario todavía puede contar con el apoyo de una amplia parte de la población, aquellos que siguen creyendo en el proyecto Chavista. Maduro, el heredero de Hugo Chávez, continuó el programa socialista popular que amplió el estado de bienestar de Venezuela mientras se enfrentaba a Estados Unidos.
Enfermo de cáncer, Chávez eligió a Maduro para que fuera presidente interino tras su muerte. Así, el hoy presidente asumió el cargo en marzo de 2013 y, al mes siguiente, ganó por un estrecho margen en las elecciones presidenciales convocadas a raíz de la muerte de Chávez.
Maduro fue reelegido en 2018 en una contienda que muchos medios occidentales cuestionaron, pero que el Gobierno defendió como legítima.
Las dudas creadas por los medios occidentales sobre estas elecciones fueron la excusa que utilizó Estados Unidos para imponer las sanciones económicas que paralizaron la crucial industria petrolera del país.
¿Quiénes votan?
Más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, pero a raíz de la forzada migración de millones de personas por la difícil situación económica del país puede que este número se vea reducido.
La votación no es obligatoria y se realiza mediante máquinas electrónicas. La ley venezolana permite que sus ciudadanos en el extranjero puedan votar, pero sólo unos 69.000 cumplieron los criterios para hacerlo en embajadas o consulados durante esta elección.
Los trámites para poder verificar a los posibles votantes en el extranjeros son complicados, entre ellos hace falta una prueba de residencia legal, algo que desafortunadamente muchos venezolanos no tienen por las políticas migratorias cada vez más restrictivas de muchos paises, entre ellos EE. UU., donde muchos han emigrado.
A eso se suma que los venezolanos en Estados Unidos enfrentan un obstáculo insuperable: los consulados, donde los ciudadanos en el extranjero normalmente votarían, están cerrados. Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas después de que Estados Unidos impusiera sanciones a Venezuela tras la reelección de Maduro en 2018.
Legitimada internacional
Para asegurar la legitimidad internacional, el Gobierno de Venezuela ha aceptado que la ONU envíe una misión electoral por petición del Consejo Nacional Electoral (CNE), que constará de cuatro expertos.
El Centro Carter, una organización de Estados Unidos, también desplegará una misión de observación, tras la invitación de la autoridad electoral.