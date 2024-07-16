ORIENTE MEDIO
Tiroteo en mezquita de Omán: al menos 6 muertos y decenas de heridos
Un tiroteo en la mezquita Ali bin Abi Talib en Omán dejó al menos 6 muertos y más de 30 heridos. Ocurrió durante la conmemoración chiita de Ashura.
Omán es un país estable en la región que no suele ver este tipo de ataques. / Foto: AA.
16 de julio de 2024

Un tiroteo en una mezquita en Omán causó la muerte de 5 personas e hirió a más de 30, en un raro episodio para este país, que es uno de los más estables de Oriente Medio.

Medios estatales omaníes informaron que tres autores del ataque murieron, mientras que la Policía local confirmó la muerte de 4 personas.

Los heridos están siendo atendidos en hospitales de Mascate mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del ataque.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán informó que 4 de los muertos eran ciudadanos de ese país y que estaban en la mezquita Ali bin Abi Talib, una mezquita chiita conocida como Imam Ali, ubicada en Mascate, la capital omaní.

Las autoridades paquistaníes calificaron lo ocurrido como ataque "terrorista" y detallaron que 30 heridos estaban en el hospital. Y expresaron: "Nos alienta que el gobierno de Omán haya neutralizado a los atacantes".

El ataque se produjo durante la conmemoración de Ashura, una de las fechas más importantes para los musulmanes chiitas, durante la cual recuerdan la muerte de Hussein, nieto del Profeta Muhammad.

El embajador paquistaní visita a las víctimas

El embajador de Pakistán en Omán visitó a las víctimas del ataque en un hospital, según imágenes publicadas por la Embajada en la red social X.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Mascate informó que estaba siguiendo los informes del incidente, y pidió a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan alerta y presten atención a las instrucciones de las autoridades locales.

Omán es considerado uno de los países más estables de la región; ha mantenido su neutralidad y ha mediado en disputas, incluso entre Estados Unidos e Irán.

FUENTE:TRT Español y agencias
