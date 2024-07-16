Un tiroteo en una mezquita en Omán causó la muerte de 5 personas e hirió a más de 30, en un raro episodio para este país, que es uno de los más estables de Oriente Medio.

Medios estatales omaníes informaron que tres autores del ataque murieron, mientras que la Policía local confirmó la muerte de 4 personas.

Los heridos están siendo atendidos en hospitales de Mascate mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del ataque.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán informó que 4 de los muertos eran ciudadanos de ese país y que estaban en la mezquita Ali bin Abi Talib, una mezquita chiita conocida como Imam Ali, ubicada en Mascate, la capital omaní.

Las autoridades paquistaníes calificaron lo ocurrido como ataque "terrorista" y detallaron que 30 heridos estaban en el hospital. Y expresaron: "Nos alienta que el gobierno de Omán haya neutralizado a los atacantes".